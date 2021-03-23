Чешский политик прокомментировал слова Лаврова об отношениях России и ЕС
ПРАГА, 23 мар – РИА Новости. Бывший замглавы МИД Чехии Ярослав Башта считает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров не случайно сделал заявление об отсутствии нормальных отношений между РФ и Евросоюзом во время пребывания в Китае, тем самым он указал вектор развития внешней политики своей страны.
Лавров ранее заявил, что отношений у Москвы с Евросоюзом как организацией нет, они были уничтожены Брюсселем. По словам министра, Европа "эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались партнеры только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться".
"Совсем не случайно свое весьма резкое заявление об отношениях России с Евросоюзом Сергей Лавров сделал во время пребывания в Китае. Тем самым он однозначно показал, что позиция ЕС, который с 2014 года ведет политику на свертывание отношений с РФ, лишь способствует укреплению сотрудничества Москвы и Пекина. Это первый важный посыл, содержащийся в сегодняшнем заявлении Лаврова", - сказал Башта РИА Новости.
Второй посыл, по мнению Башты, заключается в констатации Лавровым того факта, что с 2014 года весь диалог между РФ и ЕС, по сути, заключается в постоянном наращивании потока санкций со стороны Брюсселя, который вводит их по самым разным поводам.
"А третий посыл я вижу в том, что Лавров справедливо подчеркнул разницу между подходом к диалогу с Россией со стороны Еврокомиссии и других властных органов ЕС и отдельных государств-членов ЕС, которые продолжают развивать сотрудничество с РФ, следуя собственным национальным интересам", - сказал Башта.
По мнению чешского эксперта, в качестве наглядного примера здесь можно привести Венгрию, но также, в определенном смысле и с некоторыми оговорками, и Германию. Для этого достаточно проследить высказывания главы МИД ФРГ Хайко Мааса, который, в отличие от Брюсселя, подчеркивает необходимость поддержания диалога с РФ и конкретно объясняет, на каком уровне его следовало бы вести.
"Думаю, что также не случайно совпало нынешнее заявление Лаврова, сделанное именно в Китае, с объявлением Евросоюзом санкций в отношении ряда представителей КНР в связи с положением уйгурского меньшинства в этой стране. Это лишний раз показывает, что руководители органов ЕС как бы "вошли во вкус санкций" и готовы расширить список стран, на которые хотели бы их распространить", - сказал Башта.
Результатом подобных действий лидеров Евросоюза, по мнению чешского эксперта, могут стать лишь новые споры внутри этой организации. Причем все это происходит на фоне борьбы с коронавирусом, в которой руководство ЕС явно демонстрирует свою беспомощность.
"Вряд ли это те новости, которые сейчас могут порадовать граждан входящих в состав ЕС стран", - заключил Башта.