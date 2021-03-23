https://ria.ru/20210323/lavrov-1602521847.html

Чешский политик прокомментировал слова Лаврова об отношениях России и ЕС

Чешский политик прокомментировал слова Лаврова об отношениях России и ЕС

Бывший замглавы МИД Чехии Ярослав Башта считает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров не случайно сделал заявление об отсутствии нормальных... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T17:34

2021-03-23T17:34

2021-03-23T17:34

ярослав башта

хайко маас

сергей лавров

мид германии

еврокомиссия

евросоюз

германия

китай

венгрия

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ПРАГА, 23 мар – РИА Новости. Бывший замглавы МИД Чехии Ярослав Башта считает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров не случайно сделал заявление об отсутствии нормальных отношений между РФ и Евросоюзом во время пребывания в Китае, тем самым он указал вектор развития внешней политики своей страны.Лавров ранее заявил, что отношений у Москвы с Евросоюзом как организацией нет, они были уничтожены Брюсселем. По словам министра, Европа "эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались партнеры только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться"."Совсем не случайно свое весьма резкое заявление об отношениях России с Евросоюзом Сергей Лавров сделал во время пребывания в Китае. Тем самым он однозначно показал, что позиция ЕС, который с 2014 года ведет политику на свертывание отношений с РФ, лишь способствует укреплению сотрудничества Москвы и Пекина. Это первый важный посыл, содержащийся в сегодняшнем заявлении Лаврова", - сказал Башта РИА Новости.Второй посыл, по мнению Башты, заключается в констатации Лавровым того факта, что с 2014 года весь диалог между РФ и ЕС, по сути, заключается в постоянном наращивании потока санкций со стороны Брюсселя, который вводит их по самым разным поводам."А третий посыл я вижу в том, что Лавров справедливо подчеркнул разницу между подходом к диалогу с Россией со стороны Еврокомиссии и других властных органов ЕС и отдельных государств-членов ЕС, которые продолжают развивать сотрудничество с РФ, следуя собственным национальным интересам", - сказал Башта.По мнению чешского эксперта, в качестве наглядного примера здесь можно привести Венгрию, но также, в определенном смысле и с некоторыми оговорками, и Германию. Для этого достаточно проследить высказывания главы МИД ФРГ Хайко Мааса, который, в отличие от Брюсселя, подчеркивает необходимость поддержания диалога с РФ и конкретно объясняет, на каком уровне его следовало бы вести."Думаю, что также не случайно совпало нынешнее заявление Лаврова, сделанное именно в Китае, с объявлением Евросоюзом санкций в отношении ряда представителей КНР в связи с положением уйгурского меньшинства в этой стране. Это лишний раз показывает, что руководители органов ЕС как бы "вошли во вкус санкций" и готовы расширить список стран, на которые хотели бы их распространить", - сказал Башта.Результатом подобных действий лидеров Евросоюза, по мнению чешского эксперта, могут стать лишь новые споры внутри этой организации. Причем все это происходит на фоне борьбы с коронавирусом, в которой руководство ЕС явно демонстрирует свою беспомощность."Вряд ли это те новости, которые сейчас могут порадовать граждан входящих в состав ЕС стран", - заключил Башта.

https://ria.ru/20210318/evrosoyuz-1601889792.html

https://ria.ru/20210322/evrosoyuz-1602394729.html

германия

китай

венгрия

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ярослав башта, хайко маас, сергей лавров, мид германии, еврокомиссия, евросоюз, германия, китай, венгрия, в мире