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Чешский политик прокомментировал слова Лаврова об отношениях России и ЕС
Чешский политик прокомментировал слова Лаврова об отношениях России и ЕС
Бывший замглавы МИД Чехии Ярослав Башта считает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров не случайно сделал заявление об отсутствии нормальных... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T17:34
2021-03-23T17:34
ярослав башта
хайко маас
сергей лавров
мид германии
еврокомиссия
евросоюз
германия
китай
венгрия
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ПРАГА, 23 мар – РИА Новости. Бывший замглавы МИД Чехии Ярослав Башта считает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров не случайно сделал заявление об отсутствии нормальных отношений между РФ и Евросоюзом во время пребывания в Китае, тем самым он указал вектор развития внешней политики своей страны.Лавров ранее заявил, что отношений у Москвы с Евросоюзом как организацией нет, они были уничтожены Брюсселем. По словам министра, Европа "эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались партнеры только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться"."Совсем не случайно свое весьма резкое заявление об отношениях России с Евросоюзом Сергей Лавров сделал во время пребывания в Китае. Тем самым он однозначно показал, что позиция ЕС, который с 2014 года ведет политику на свертывание отношений с РФ, лишь способствует укреплению сотрудничества Москвы и Пекина. Это первый важный посыл, содержащийся в сегодняшнем заявлении Лаврова", - сказал Башта РИА Новости.Второй посыл, по мнению Башты, заключается в констатации Лавровым того факта, что с 2014 года весь диалог между РФ и ЕС, по сути, заключается в постоянном наращивании потока санкций со стороны Брюсселя, который вводит их по самым разным поводам."А третий посыл я вижу в том, что Лавров справедливо подчеркнул разницу между подходом к диалогу с Россией со стороны Еврокомиссии и других властных органов ЕС и отдельных государств-членов ЕС, которые продолжают развивать сотрудничество с РФ, следуя собственным национальным интересам", - сказал Башта.По мнению чешского эксперта, в качестве наглядного примера здесь можно привести Венгрию, но также, в определенном смысле и с некоторыми оговорками, и Германию. Для этого достаточно проследить высказывания главы МИД ФРГ Хайко Мааса, который, в отличие от Брюсселя, подчеркивает необходимость поддержания диалога с РФ и конкретно объясняет, на каком уровне его следовало бы вести."Думаю, что также не случайно совпало нынешнее заявление Лаврова, сделанное именно в Китае, с объявлением Евросоюзом санкций в отношении ряда представителей КНР в связи с положением уйгурского меньшинства в этой стране. Это лишний раз показывает, что руководители органов ЕС как бы "вошли во вкус санкций" и готовы расширить список стран, на которые хотели бы их распространить", - сказал Башта.Результатом подобных действий лидеров Евросоюза, по мнению чешского эксперта, могут стать лишь новые споры внутри этой организации. Причем все это происходит на фоне борьбы с коронавирусом, в которой руководство ЕС явно демонстрирует свою беспомощность."Вряд ли это те новости, которые сейчас могут порадовать граждан входящих в состав ЕС стран", - заключил Башта.
https://ria.ru/20210318/evrosoyuz-1601889792.html
https://ria.ru/20210322/evrosoyuz-1602394729.html
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ярослав башта, хайко маас, сергей лавров, мид германии, еврокомиссия, евросоюз, германия, китай, венгрия, в мире

Чешский политик прокомментировал слова Лаврова об отношениях России и ЕС

17:34 23.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Китай
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Китай - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ПРАГА, 23 мар – РИА Новости. Бывший замглавы МИД Чехии Ярослав Башта считает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров не случайно сделал заявление об отсутствии нормальных отношений между РФ и Евросоюзом во время пребывания в Китае, тем самым он указал вектор развития внешней политики своей страны.
Лавров ранее заявил, что отношений у Москвы с Евросоюзом как организацией нет, они были уничтожены Брюсселем. По словам министра, Европа "эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались партнеры только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться".
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
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"Совсем не случайно свое весьма резкое заявление об отношениях России с Евросоюзом Сергей Лавров сделал во время пребывания в Китае. Тем самым он однозначно показал, что позиция ЕС, который с 2014 года ведет политику на свертывание отношений с РФ, лишь способствует укреплению сотрудничества Москвы и Пекина. Это первый важный посыл, содержащийся в сегодняшнем заявлении Лаврова", - сказал Башта РИА Новости.
Второй посыл, по мнению Башты, заключается в констатации Лавровым того факта, что с 2014 года весь диалог между РФ и ЕС, по сути, заключается в постоянном наращивании потока санкций со стороны Брюсселя, который вводит их по самым разным поводам.
"А третий посыл я вижу в том, что Лавров справедливо подчеркнул разницу между подходом к диалогу с Россией со стороны Еврокомиссии и других властных органов ЕС и отдельных государств-членов ЕС, которые продолжают развивать сотрудничество с РФ, следуя собственным национальным интересам", - сказал Башта.
По мнению чешского эксперта, в качестве наглядного примера здесь можно привести Венгрию, но также, в определенном смысле и с некоторыми оговорками, и Германию. Для этого достаточно проследить высказывания главы МИД ФРГ Хайко Мааса, который, в отличие от Брюсселя, подчеркивает необходимость поддержания диалога с РФ и конкретно объясняет, на каком уровне его следовало бы вести.
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"Думаю, что также не случайно совпало нынешнее заявление Лаврова, сделанное именно в Китае, с объявлением Евросоюзом санкций в отношении ряда представителей КНР в связи с положением уйгурского меньшинства в этой стране. Это лишний раз показывает, что руководители органов ЕС как бы "вошли во вкус санкций" и готовы расширить список стран, на которые хотели бы их распространить", - сказал Башта.
Результатом подобных действий лидеров Евросоюза, по мнению чешского эксперта, могут стать лишь новые споры внутри этой организации. Причем все это происходит на фоне борьбы с коронавирусом, в которой руководство ЕС явно демонстрирует свою беспомощность.
"Вряд ли это те новости, которые сейчас могут порадовать граждан входящих в состав ЕС стран", - заключил Башта.
 
Ярослав БаштаХайко МаасСергей ЛавровМИД ГерманииЕврокомиссияЕвросоюзГерманияКитайВенгрияВ мире
 
 
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