Стало известно о состоянии девочки, которую считали погибшей под лавиной
05:22 23.03.2021 (обновлено: 06:24 23.03.2021)
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВид на горный массив Хибины в окрестностях села Ловозеро в Мурманской области
МУРМАНСК, 23 мар – РИА Новости. Попавшая под снежную массу в Мурманской области девочка, которая первоначально считалась погибшей, находится в крайне тяжелом состоянии, рассматриваются разные варианты ее эвакуации, в том числе вертолетом, сообщили РИА Новости в региональном министерстве информационной политики.
"Спасатели добрались до группы туристов, которая находится в труднодоступном месте. Девочка жива, но в крайне тяжелом состоянии. Сейчас рассматриваются разные варианты эвакуации, в том числе вертолетом центра медицины катастроф", - сообщил собеседник агентства.
"Готовимся к эвакуации в светлое время суток", - написал губернатор Андрей Чибис на своей странице в Instagram. По словам источника, знакомого с ситуацией, спасатели добирались до группы пешком и на лыжах из-за того, что местность и погодные условия не позволяли использовать технику.
Ранее СУСК сообщило о том, что попавшая под снежную массу в районе станции Имандра девочка погибла, было возбуждено уголовное дело.
22 марта, 20:21В МЧС рассказали о состоянии попавших под лавину туристов