https://ria.ru/20210323/lavina-1602415280.html

Стало известно о состоянии девочки, которую считали погибшей под лавиной

Стало известно о состоянии девочки, которую считали погибшей под лавиной

Попавшая под снежную массу в Мурманской области девочка, которая первоначально считалась погибшей, находится в крайне тяжелом состоянии, рассматриваются разные... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T05:22

2021-03-23T05:22

2021-03-23T06:24

сход лавины в хибинах

андрей чибис

мурманская область

происшествия

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МУРМАНСК, 23 мар – РИА Новости. Попавшая под снежную массу в Мурманской области девочка, которая первоначально считалась погибшей, находится в крайне тяжелом состоянии, рассматриваются разные варианты ее эвакуации, в том числе вертолетом, сообщили РИА Новости в региональном министерстве информационной политики."Готовимся к эвакуации в светлое время суток", - написал губернатор Андрей Чибис на своей странице в Instagram. По словам источника, знакомого с ситуацией, спасатели добирались до группы пешком и на лыжах из-за того, что местность и погодные условия не позволяли использовать технику.Ранее СУСК сообщило о том, что попавшая под снежную массу в районе станции Имандра девочка погибла, было возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20210322/turisty-1602392516.html

мурманская область

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2021

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сход лавины в хибинах, андрей чибис, мурманская область, происшествия