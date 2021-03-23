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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210323/kurs-1602474897.html
Официальный курс евро на среду вырос более чем на рубль
Официальный курс евро на среду вырос более чем на рубль
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,11 рубля - до 89,767 рубля, курс доллара - на 75 копеек - до 75,3585 рубля, следует из... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T14:00
2021-03-23T14:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,11 рубля - до 89,767 рубля, курс доллара - на 75 копеек - до 75,3585 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 91,18 копейки, составив 81,8423 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на среду вырос более чем на рубль

14:00 23.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрохожие у электронного табло с курсами валют на улице Земляной Вал в Москве
Прохожие у электронного табло с курсами валют на улице Земляной Вал в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,11 рубля - до 89,767 рубля, курс доллара - на 75 копеек - до 75,3585 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 91,18 копейки, составив 81,8423 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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