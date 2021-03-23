https://ria.ru/20210323/kudryavtseva-1602415417.html
Лера Кудрявцева назвала причину своей госпитализации
Лера Кудрявцева назвала причину своей госпитализации
Телеведущая Лера Кудрявцева в беседе с телеканалом "360" рассказала о причинах госпитализации. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T05:29
2021-03-23T05:29
2021-03-23T13:29
шоубиз
россия
лера кудрявцева
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Телеведущая Лера Кудрявцева в беседе с телеканалом "360" рассказала о причинах госпитализации."Стресс и хроническая усталость дали сбой на физику. Короче, отдыхать надо", — сказала Кудрявцева.Ранее телеведущая рассказала подписчикам в инстаграме, что она попала в больницу, однако не уточнила, что именно с ней произошло. Позднее пиар-менеджер Кудрявцевой в беседе с Пятым каналом рассказал, что ведущая хорошо себя чувствует и сейчас находятся на обследовании.Ведущей стало плохо во время съемок одного из телевизионных проектов.
https://ria.ru/20210121/kudryavtseva-1593931807.html
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россия, лера кудрявцева