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https://ria.ru/20210322/kudryavtseva-1602399162.html
Леру Кудрявцеву увезли со съемок в больницу
Леру Кудрявцеву увезли со съемок в больницу
Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила в Instagram о своей госпитализации. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T21:27
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шоубиз
россия
лера кудрявцева
звезды
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила в Instagram о своей госпитализации.Она рассказала подписчикам, что ее самочувствие ухудшилось во время съемок одного из телевизионных проектов."Испугалась я прилично", — посетовала телеведущая.Кудрявцева не уточнила, что именно случилось, однако написала, что в данный момент медики устанавливают причину произошедшего. Также на одном из видео она разместила надпись "реанимация".
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россия, лера кудрявцева, звезды

Леру Кудрявцеву увезли со съемок в больницу

21:27 22.03.2021 (обновлено: 22:28 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелеведущая Лера Кудрявцева
Телеведущая Лера Кудрявцева - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила в Instagram о своей госпитализации.
Она рассказала подписчикам, что ее самочувствие ухудшилось во время съемок одного из телевизионных проектов.
"Испугалась я прилично", — посетовала телеведущая.
Кудрявцева не уточнила, что именно случилось, однако написала, что в данный момент медики устанавливают причину произошедшего. Также на одном из видео она разместила надпись "реанимация".
Телеведущая Лера Кудрявцева перед началом церемонии вручения телевизионной премии ТЭФИ 2017 в номинации Вечерний прайм - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
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