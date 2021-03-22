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Леру Кудрявцеву увезли со съемок в больницу
Леру Кудрявцеву увезли со съемок в больницу
Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила в Instagram о своей госпитализации. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T21:27
2021-03-22T21:27
2021-03-22T22:28
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила в Instagram о своей госпитализации.Она рассказала подписчикам, что ее самочувствие ухудшилось во время съемок одного из телевизионных проектов."Испугалась я прилично", — посетовала телеведущая.Кудрявцева не уточнила, что именно случилось, однако написала, что в данный момент медики устанавливают причину произошедшего. Также на одном из видео она разместила надпись "реанимация".
https://ria.ru/20210125/kudryavtseva-1594440376.html
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