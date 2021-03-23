Евросоюз раскритиковал запрет иностранцам владеть землей в Крыму
17:25 23.03.2021 (обновлено: 19:18 23.03.2021)
БРЮССЕЛЬ, 23 мар - РИА Новости. Внешнеполитическая служба ЕС во вторник подвергла критике указ президента России, запрещающий иностранцам владеть земельными участками на большей части Крыма.
Указ, запрещающий иностранцам, иностранным компаниям и лицам без гражданства владеть земельными участками на большей части Крыма вступил в законную силу 20 марта. Ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований Республики Крым. Президент Владимир Путин подписал этот указ год назад. В соответствии с ним Крым включили в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут быть собственниками земельных участков.
"Европейский союз не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, которая является очевидным нарушением международного права. В этой связи Евросоюз не признает этот указ, считает его вступление в силу еще одной попыткой принудительной интеграции аннексированного полуострова в Россию", - говорится в письменном заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.
В ЕС также полагают, что этот указ направлен на принуждение к принятию российского гражданства в Крыму. "ЕС продолжит проводить политику непризнания незаконной аннексии Крымского полуострова, в том числе посредством ограничительных мер", - заявил официальный представитель.
13 марта, 08:00Священное право России на Крым
Крым стал российским после референдума 16 марта 2014 года, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Президент России Владимир Путин 18 марта подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.
Украина по-прежнему считает регион своей территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".