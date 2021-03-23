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Евросоюз раскритиковал запрет иностранцам владеть землей в Крыму
Евросоюз раскритиковал запрет иностранцам владеть землей в Крыму
Внешнеполитическая служба ЕС во вторник подвергла критике указ президента России, запрещающий иностранцам владеть земельными участками на большей части Крыма. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T17:25
2021-03-23T19:18
россия
евросоюз
республика крым
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 23 мар - РИА Новости. Внешнеполитическая служба ЕС во вторник подвергла критике указ президента России, запрещающий иностранцам владеть земельными участками на большей части Крыма.Указ, запрещающий иностранцам, иностранным компаниям и лицам без гражданства владеть земельными участками на большей части Крыма вступил в законную силу 20 марта. Ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований Республики Крым. Президент Владимир Путин подписал этот указ год назад. В соответствии с ним Крым включили в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут быть собственниками земельных участков.В ЕС также полагают, что этот указ направлен на принуждение к принятию российского гражданства в Крыму. "ЕС продолжит проводить политику непризнания незаконной аннексии Крымского полуострова, в том числе посредством ограничительных мер", - заявил официальный представитель.Крым стал российским после референдума 16 марта 2014 года, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Президент России Владимир Путин 18 марта подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.Украина по-прежнему считает регион своей территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210313/krym-1601014586.html
https://ria.ru/20210321/putin-1602200751.html
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россия, евросоюз, республика крым, в мире

Евросоюз раскритиковал запрет иностранцам владеть землей в Крыму

17:25 23.03.2021 (обновлено: 19:18 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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БРЮССЕЛЬ, 23 мар - РИА Новости. Внешнеполитическая служба ЕС во вторник подвергла критике указ президента России, запрещающий иностранцам владеть земельными участками на большей части Крыма.
Указ, запрещающий иностранцам, иностранным компаниям и лицам без гражданства владеть земельными участками на большей части Крыма вступил в законную силу 20 марта. Ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований Республики Крым. Президент Владимир Путин подписал этот указ год назад. В соответствии с ним Крым включили в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут быть собственниками земельных участков.

"Европейский союз не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, которая является очевидным нарушением международного права. В этой связи Евросоюз не признает этот указ, считает его вступление в силу еще одной попыткой принудительной интеграции аннексированного полуострова в Россию", - говорится в письменном заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

В ЕС также полагают, что этот указ направлен на принуждение к принятию российского гражданства в Крыму. "ЕС продолжит проводить политику непризнания незаконной аннексии Крымского полуострова, в том числе посредством ограничительных мер", - заявил официальный представитель.
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Украина по-прежнему считает регион своей территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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