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https://ria.ru/20210323/krym-1602456018.html
В Крыму заканчиваются номера в недорогих отелях на майские праздники
В Крыму заканчиваются номера в недорогих отелях на майские праздники
По информации в системах онлайн-бронирования, на Крымском побережье арендовано уже 93 процента номеров в объектах размещения "без категории" на период майских... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T13:24
2021-03-23T13:24
цены
майские праздники
отдых
туризм
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. По информации в системах онлайн-бронирования, на Крымском побережье арендовано уже 93 процента номеров в объектах размещения "без категории" на период майских праздников, сообщает TourDom.ru. Например, в самом большом крымском кемпинге на 250 бунгало на указанный период доступно для бронирования лишь 15 вариантов по цене от 9,2 тысячи рублей за девять ночей. Но еще можно купить турпакеты по тарифам от 29,5 тысячи рублей за двоих, с отправлением из Москвы 1 мая и размещением в двухместном бунгало "стандарт", без питания. По минимальной цене – от 25 тысяч рублей за девять ночей – в системах бронирования гостиниц доступен лишь один номер в пансионате в Евпатории, но в наличии есть полулюксы с балконом, стоимостью в два раза дороже. Также единственный бюджетный стандарт на майские праздники – от 28 тысячи рублей при десятидневном размещении – предлагают в комплексе в Феодосии, а вот номеров стоимостью от 40 тысяч пока гораздо больше. По словам экспертов, комнаты в отелях, которым присвоена какая-либо категория, раскупаются "как горячие пирожки". Соответственно, наиболее бюджетный спрос смещается на мини-отели и гостевые дома, не имеющие "звезд". При этом ценник на "четверки" на Южном берегу Крыма может значительно превышать отметку в 100 тысяч рублей за отдых с 1 по 10 мая.
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В Крыму заканчиваются номера в недорогих отелях на майские праздники

13:24 23.03.2021
 
© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаОтель "РиО", Щелково, Крым
Отель РиО, Щелково, Крым - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. По информации в системах онлайн-бронирования, на Крымском побережье арендовано уже 93 процента номеров в объектах размещения "без категории" на период майских праздников, сообщает TourDom.ru.
Например, в самом большом крымском кемпинге на 250 бунгало на указанный период доступно для бронирования лишь 15 вариантов по цене от 9,2 тысячи рублей за девять ночей. Но еще можно купить турпакеты по тарифам от 29,5 тысячи рублей за двоих, с отправлением из Москвы 1 мая и размещением в двухместном бунгало "стандарт", без питания.
По минимальной цене – от 25 тысяч рублей за девять ночей – в системах бронирования гостиниц доступен лишь один номер в пансионате в Евпатории, но в наличии есть полулюксы с балконом, стоимостью в два раза дороже. Также единственный бюджетный стандарт на майские праздники – от 28 тысячи рублей при десятидневном размещении – предлагают в комплексе в Феодосии, а вот номеров стоимостью от 40 тысяч пока гораздо больше.
По словам экспертов, комнаты в отелях, которым присвоена какая-либо категория, раскупаются "как горячие пирожки". Соответственно, наиболее бюджетный спрос смещается на мини-отели и гостевые дома, не имеющие "звезд".
При этом ценник на "четверки" на Южном берегу Крыма может значительно превышать отметку в 100 тысяч рублей за отдых с 1 по 10 мая.
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ТуризмЦенымайские праздникиОтдыхкуда можно лететьотдых на морекуда поехатькуда поехать в выходныеТуризмОтелитуристыФеодосияНовости - ТуризмРеспублика КрымЕвпатория
 
 
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