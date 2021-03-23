https://ria.ru/20210323/krym-1602456018.html

В Крыму заканчиваются номера в недорогих отелях на майские праздники

В Крыму заканчиваются номера в недорогих отелях на майские праздники

По информации в системах онлайн-бронирования, на Крымском побережье арендовано уже 93 процента номеров в объектах размещения "без категории" на период майских... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T13:24

2021-03-23T13:24

2021-03-23T13:24

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. По информации в системах онлайн-бронирования, на Крымском побережье арендовано уже 93 процента номеров в объектах размещения "без категории" на период майских праздников, сообщает TourDom.ru. Например, в самом большом крымском кемпинге на 250 бунгало на указанный период доступно для бронирования лишь 15 вариантов по цене от 9,2 тысячи рублей за девять ночей. Но еще можно купить турпакеты по тарифам от 29,5 тысячи рублей за двоих, с отправлением из Москвы 1 мая и размещением в двухместном бунгало "стандарт", без питания. По минимальной цене – от 25 тысяч рублей за девять ночей – в системах бронирования гостиниц доступен лишь один номер в пансионате в Евпатории, но в наличии есть полулюксы с балконом, стоимостью в два раза дороже. Также единственный бюджетный стандарт на майские праздники – от 28 тысячи рублей при десятидневном размещении – предлагают в комплексе в Феодосии, а вот номеров стоимостью от 40 тысяч пока гораздо больше. По словам экспертов, комнаты в отелях, которым присвоена какая-либо категория, раскупаются "как горячие пирожки". Соответственно, наиболее бюджетный спрос смещается на мини-отели и гостевые дома, не имеющие "звезд". При этом ценник на "четверки" на Южном берегу Крыма может значительно превышать отметку в 100 тысяч рублей за отдых с 1 по 10 мая.

https://ria.ru/20210315/otdykh-1601313958.html

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