https://ria.ru/20210323/koshelek-1602508580.html

Полиция поощрит детей за найденный кошелек со ста тысячами рублей

Полиция поощрит детей за найденный кошелек со ста тысячами рублей

В городе Абдулино (Оренбургская область) полицейские намерены поощрить двух школьников, которые нашли кошелек с крупной суммой денег и принесли его в полицию... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T16:35

2021-03-23T16:35

2021-03-23T16:59

хорошие новости

россия

абдулино

оренбургская область

происшествия

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УФА, 23 мар — РИА Новости. В городе Абдулино (Оренбургская область) полицейские намерены поощрить двух школьников, которые нашли кошелек с крупной суммой денег и принесли его в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.Там рассказали, что восьмиклассник Александр Овсянников и ученик третьего класса Богдан Ермолаев нашли на стоянке такси женский кошелек, в котором оказалось сто тысяч рублей. Мальчики решили отнести кошелек в полицию.В это время к правоохранителям обратилась женщина, которая рассказала, что потеряла кошелек, когда выходила из такси. Ей вернули потерянное имущество.

https://ria.ru/20210323/turisty-1602479069.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, абдулино, оренбургская область, происшествия