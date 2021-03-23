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Полиция поощрит детей за найденный кошелек со ста тысячами рублей
Полиция поощрит детей за найденный кошелек со ста тысячами рублей
В городе Абдулино (Оренбургская область) полицейские намерены поощрить двух школьников, которые нашли кошелек с крупной суммой денег и принесли его в полицию... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T16:35
2021-03-23T16:59
хорошие новости
россия
абдулино
оренбургская область
происшествия
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УФА, 23 мар — РИА Новости. В городе Абдулино (Оренбургская область) полицейские намерены поощрить двух школьников, которые нашли кошелек с крупной суммой денег и принесли его в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.Там рассказали, что восьмиклассник Александр Овсянников и ученик третьего класса Богдан Ермолаев нашли на стоянке такси женский кошелек, в котором оказалось сто тысяч рублей. Мальчики решили отнести кошелек в полицию.В это время к правоохранителям обратилась женщина, которая рассказала, что потеряла кошелек, когда выходила из такси. Ей вернули потерянное имущество.
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россия, абдулино, оренбургская область, происшествия

Полиция поощрит детей за найденный кошелек со ста тысячами рублей

16:35 23.03.2021 (обновлено: 16:59 23.03.2021)
 
© Фото : ГУ МВД России по Оренбургской области В Абдулино полицейские поблагодарили школьников за возвращение потерянного кошелька
 В Абдулино полицейские поблагодарили школьников за возвращение потерянного кошелька - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© Фото : ГУ МВД России по Оренбургской области
В Абдулино полицейские поблагодарили школьников за возвращение потерянного кошелька
Читать ria.ru в
УФА, 23 мар — РИА Новости. В городе Абдулино (Оренбургская область) полицейские намерены поощрить двух школьников, которые нашли кошелек с крупной суммой денег и принесли его в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Там рассказали, что восьмиклассник Александр Овсянников и ученик третьего класса Богдан Ермолаев нашли на стоянке такси женский кошелек, в котором оказалось сто тысяч рублей. Мальчики решили отнести кошелек в полицию.
В это время к правоохранителям обратилась женщина, которая рассказала, что потеряла кошелек, когда выходила из такси. Ей вернули потерянное имущество.

"Полицейские поблагодарили школьников за возвращение кошелька. В настоящее время рассматривается вопрос о поощрении школьников за их честный поступок", — говорится в сообщении.

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