Полиция поощрит детей за найденный кошелек со ста тысячами рублей
16:35 23.03.2021 (обновлено: 16:59 23.03.2021)
© Фото : ГУ МВД России по Оренбургской области В Абдулино полицейские поблагодарили школьников за возвращение потерянного кошелька
© Фото : ГУ МВД России по Оренбургской области
В Абдулино полицейские поблагодарили школьников за возвращение потерянного кошелька
УФА, 23 мар — РИА Новости. В городе Абдулино (Оренбургская область) полицейские намерены поощрить двух школьников, которые нашли кошелек с крупной суммой денег и принесли его в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Там рассказали, что восьмиклассник Александр Овсянников и ученик третьего класса Богдан Ермолаев нашли на стоянке такси женский кошелек, в котором оказалось сто тысяч рублей. Мальчики решили отнести кошелек в полицию.
В это время к правоохранителям обратилась женщина, которая рассказала, что потеряла кошелек, когда выходила из такси. Ей вернули потерянное имущество.
"Полицейские поблагодарили школьников за возвращение кошелька. В настоящее время рассматривается вопрос о поощрении школьников за их честный поступок", — говорится в сообщении.