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Ученые обнаружили в космосе "идеальную колыбель" для зарождения жизни
Ученые обнаружили в космосе "идеальную колыбель" для зарождения жизни
Ученые из Университета Кампинаса выяснили, что на одном из крупнейших спутников Сатурна могли возникнуть условия для зарождения жизни. Об этом пишет Science. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T08:53
2021-03-23T13:48
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Ученые из Университета Кампинаса выяснили, что на одном из крупнейших спутников Сатурна могли возникнуть условия для зарождения жизни. Об этом пишет Science.Согласно результатам исследований, поверхность Титана покрыта органическими углеводородами, а также ледяной коркой, под которой находится океан, находящийся примерно в ста километрах ниже поверхности спутника.Ученые пришли к выводу, что столкнувшийся со спутником астероид или комета могли бы пробить ледяную корку, что привело бы к смешению воды и органики в образовавшемся кратере. Это, по мнению ученых, и стало бы причиной возникновения простейших живых организмов, поскольку теплая вода представляет собой наиболее благоприятную для этого среду.
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Ученые обнаружили в космосе "идеальную колыбель" для зарождения жизни

08:53 23.03.2021 (обновлено: 13:48 23.03.2021)
 
© Depositphotos / Juric.PТитан, крупнейший спутник Сатурна
Титан, крупнейший спутник Сатурна - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© Depositphotos / Juric.P
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Ученые из Университета Кампинаса выяснили, что на одном из крупнейших спутников Сатурна могли возникнуть условия для зарождения жизни. Об этом пишет Science.
Согласно результатам исследований, поверхность Титана покрыта органическими углеводородами, а также ледяной коркой, под которой находится океан, находящийся примерно в ста километрах ниже поверхности спутника.
Художественное представление ранней Земли. Молнии, ударяющие в вулканические породы, создают фульгириты, которые содержат фосфор в растворимой форме - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 19:00Наука
Ученые предложили необычный сценарий зарождения жизни на Земле
Ученые пришли к выводу, что столкнувшийся со спутником астероид или комета могли бы пробить ледяную корку, что привело бы к смешению воды и органики в образовавшемся кратере. Это, по мнению ученых, и стало бы причиной возникновения простейших живых организмов, поскольку теплая вода представляет собой наиболее благоприятную для этого среду.
 
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