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Ученые обнаружили в космосе "идеальную колыбель" для зарождения жизни

Ученые обнаружили в космосе "идеальную колыбель" для зарождения жизни

Ученые из Университета Кампинаса выяснили, что на одном из крупнейших спутников Сатурна могли возникнуть условия для зарождения жизни. Об этом пишет Science. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T08:53

2021-03-23T08:53

2021-03-23T13:48

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космос - риа наука

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Ученые из Университета Кампинаса выяснили, что на одном из крупнейших спутников Сатурна могли возникнуть условия для зарождения жизни. Об этом пишет Science.Согласно результатам исследований, поверхность Титана покрыта органическими углеводородами, а также ледяной коркой, под которой находится океан, находящийся примерно в ста километрах ниже поверхности спутника.Ученые пришли к выводу, что столкнувшийся со спутником астероид или комета могли бы пробить ледяную корку, что привело бы к смешению воды и органики в образовавшемся кратере. Это, по мнению ученых, и стало бы причиной возникновения простейших живых организмов, поскольку теплая вода представляет собой наиболее благоприятную для этого среду.

https://ria.ru/20210316/molnii-1601516394.html

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