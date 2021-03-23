https://ria.ru/20210323/kndr-1602560560.html

WP: КНДР провела испытания ракет малой дальности

WP: КНДР провела испытания ракет малой дальности

Газета Washington Post со ссылкой на информированные источники сообщила, что КНДР на прошлой неделе провела испытания ракет малой дальности. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T22:37

2021-03-23T22:37

2021-03-23T23:39

ким чен ын

пхеньян

кндр (северная корея)

сша

в мире

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Газета Washington Post со ссылкой на информированные источники сообщила, что КНДР на прошлой неделе провела испытания ракет малой дальности.Отмечается, что эти испытания представляют собой "первый прямой вызов лидера КНДР Ким Чен Ына президенту (США Джо) Байдену".На прошлой неделе глава Северного командования США генерал Глен Ван Херк на слушаниях в комитете Сената по делам вооруженных сил заявил, что Северная Корея в ближайшем будущем может возобновить испытательные пуски своих межконтинентальных баллистических ракет. По его словам, действиями последних лет Пхеньян дал понять, что более не связан мораторием на ядерные и ракетные испытания, который был объявлен в 2018 году. По мнению Ван Херка, это указывает на то, что Северная Корея может в ближайшем будущем начать испытательные пуски усовершенствованных межконтинентальных баллистических ракет.

https://ria.ru/20210318/kndr-1601744034.html

пхеньян

кндр (северная корея)

сша

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ким чен ын, пхеньян, кндр (северная корея), сша, в мире