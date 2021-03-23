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WP: КНДР провела испытания ракет малой дальности
WP: КНДР провела испытания ракет малой дальности
Газета Washington Post со ссылкой на информированные источники сообщила, что КНДР на прошлой неделе провела испытания ракет малой дальности. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T22:37
2021-03-23T23:39
ким чен ын
пхеньян
кндр (северная корея)
сша
в мире
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Газета Washington Post со ссылкой на информированные источники сообщила, что КНДР на прошлой неделе провела испытания ракет малой дальности.Отмечается, что эти испытания представляют собой "первый прямой вызов лидера КНДР Ким Чен Ына президенту (США Джо) Байдену".На прошлой неделе глава Северного командования США генерал Глен Ван Херк на слушаниях в комитете Сената по делам вооруженных сил заявил, что Северная Корея в ближайшем будущем может возобновить испытательные пуски своих межконтинентальных баллистических ракет. По его словам, действиями последних лет Пхеньян дал понять, что более не связан мораторием на ядерные и ракетные испытания, который был объявлен в 2018 году. По мнению Ван Херка, это указывает на то, что Северная Корея может в ближайшем будущем начать испытательные пуски усовершенствованных межконтинентальных баллистических ракет.
https://ria.ru/20210318/kndr-1601744034.html
пхеньян
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ким чен ын, пхеньян, кндр (северная корея), сша, в мире

WP: КНДР провела испытания ракет малой дальности

22:37 23.03.2021 (обновлено: 23:39 23.03.2021)
 
© AP Photo / KRTЗапуск ракет в КНДР
Запуск ракет в КНДР - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© AP Photo / KRT
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Газета Washington Post со ссылкой на информированные источники сообщила, что КНДР на прошлой неделе провела испытания ракет малой дальности.

"Северная Корея на прошлой неделе произвела пуски нескольких ракет малой дальности", - говорится в сообщении газеты.

Отмечается, что эти испытания представляют собой "первый прямой вызов лидера КНДР Ким Чен Ына президенту (США Джо) Байдену".
На прошлой неделе глава Северного командования США генерал Глен Ван Херк на слушаниях в комитете Сената по делам вооруженных сил заявил, что Северная Корея в ближайшем будущем может возобновить испытательные пуски своих межконтинентальных баллистических ракет. По его словам, действиями последних лет Пхеньян дал понять, что более не связан мораторием на ядерные и ракетные испытания, который был объявлен в 2018 году. По мнению Ван Херка, это указывает на то, что Северная Корея может в ближайшем будущем начать испытательные пуски усовершенствованных межконтинентальных баллистических ракет.
КНДР - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
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