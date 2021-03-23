Климкин рассказал, почему Украине невыгодна вражда между Россией и США
© AP Photo / Luca BrunoМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин
© AP Photo / Luca Bruno
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканал "Украина 24" заявил, что нынешнее обострение отношений России и США угрожают интересам Киева.
По словам дипломата, заявления президента США Джо Байдена в адрес его российского коллеги Владимира Путина увеличивают вероятность перехода переговоров двух лидеров на неформальный уровень.
"Своими словами Байден сильно сузил пространство для официальных переговоров и расширил пространство для неофициальных каналов коммуникации. Поэтому обсуждения будут в неофициальном формате. И в этих обсуждениях для нас (Украины) места с большой вероятностью не найдется", - считает Климкин.
Очередной виток напряженности в российско-американских отношениях стартовал после недавнего интервью президента США Джо Байдена, в ходе которого тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу "убийцей". В ответ Владимир Путин пожелал Байдену здоровья и предложил пообщаться онлайн в ближайшие дни. В Белом доме же заявили, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством.