https://ria.ru/20210323/klimkin-1602437060.html

Климкин рассказал, почему Украине невыгодна вражда между Россией и США

Климкин рассказал, почему Украине невыгодна вражда между Россией и США

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканал "Украина 24" заявил, что нынешнее обострение отношений России и США угрожают интересам Киева. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T10:54

2021-03-23T10:54

2021-03-23T10:54

павел климкин

мид украины

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканал "Украина 24" заявил, что нынешнее обострение отношений России и США угрожают интересам Киева.По словам дипломата, заявления президента США Джо Байдена в адрес его российского коллеги Владимира Путина увеличивают вероятность перехода переговоров двух лидеров на неформальный уровень.Очередной виток напряженности в российско-американских отношениях стартовал после недавнего интервью президента США Джо Байдена, в ходе которого тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу "убийцей". В ответ Владимир Путин пожелал Байдену здоровья и предложил пообщаться онлайн в ближайшие дни. В Белом доме же заявили, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством.

https://radiosputnik.ria.ru/20210319/donbass-1601984725.html

сша

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павел климкин, мид украины, джо байден, владимир путин, сша, в мире