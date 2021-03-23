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Климкин рассказал, почему Украине невыгодна вражда между Россией и США
Климкин рассказал, почему Украине невыгодна вражда между Россией и США
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканал "Украина 24" заявил, что нынешнее обострение отношений России и США угрожают интересам Киева. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T10:54
2021-03-23T10:54
павел климкин
мид украины
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканал "Украина 24" заявил, что нынешнее обострение отношений России и США угрожают интересам Киева.По словам дипломата, заявления президента США Джо Байдена в адрес его российского коллеги Владимира Путина увеличивают вероятность перехода переговоров двух лидеров на неформальный уровень.Очередной виток напряженности в российско-американских отношениях стартовал после недавнего интервью президента США Джо Байдена, в ходе которого тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу "убийцей". В ответ Владимир Путин пожелал Байдену здоровья и предложил пообщаться онлайн в ближайшие дни. В Белом доме же заявили, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством.
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павел климкин, мид украины, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Климкин рассказал, почему Украине невыгодна вражда между Россией и США

10:54 23.03.2021
 
© AP Photo / Luca BrunoМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© AP Photo / Luca Bruno
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканал "Украина 24" заявил, что нынешнее обострение отношений России и США угрожают интересам Киева.
По словам дипломата, заявления президента США Джо Байдена в адрес его российского коллеги Владимира Путина увеличивают вероятность перехода переговоров двух лидеров на неформальный уровень.
"Своими словами Байден сильно сузил пространство для официальных переговоров и расширил пространство для неофициальных каналов коммуникации. Поэтому обсуждения будут в неофициальном формате. И в этих обсуждениях для нас (Украины) места с большой вероятностью не найдется", - считает Климкин.
Очередной виток напряженности в российско-американских отношениях стартовал после недавнего интервью президента США Джо Байдена, в ходе которого тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу "убийцей". В ответ Владимир Путин пожелал Байдену здоровья и предложил пообщаться онлайн в ближайшие дни. В Белом доме же заявили, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством.
Николай Азаров во время пресс-конференции свидетелей со стороны бывшего президента Украины Виктора Януковича - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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Павел КлимкинМИД УкраиныДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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