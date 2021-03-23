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Киркоров оспорил в вильнюсском суде запрет на въезд в Литву
Киркоров оспорил в вильнюсском суде запрет на въезд в Литву
Певец Филипп Киркоров оспаривает в Вильнюсском окружном административном суде запрет на въезд в Литву, сообщил РИА Новости глава коллегии адвокатов... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T18:54
2021-03-23T18:54
александр добровинский
мид литвы
филипп киркоров
литва
в мире
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Певец Филипп Киркоров оспаривает в Вильнюсском окружном административном суде запрет на въезд в Литву, сообщил РИА Новости глава коллегии адвокатов "Добровинский и партнеры" Александр Добровинский."Благодаря тому, что прошлым обращением в суд нам удалось "выманить" решение МИД Литвы по Филиппу Киркорову, мы теперь можем его оспаривать, как это ни смешно звучит, в этом же суде. На сегодняшний день нами подготовлено заявление для подачи в вильнюсский суд", - сказал он.Ранее МВД Литвы сообщило, что по обращению МИД миграционная служба с 19 января внесла Киркорова в список нежелательных лиц в Литве на пять лет. Литовский МИД обосновал свой запрос тем, что певец во время посещений Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины".
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александр добровинский, мид литвы, филипп киркоров, литва, в мире

Киркоров оспорил в вильнюсском суде запрет на въезд в Литву

18:54 23.03.2021
 
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Российская национальная музыкальная премия Виктория — 2020 - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Певец Филипп Киркоров оспаривает в Вильнюсском окружном административном суде запрет на въезд в Литву, сообщил РИА Новости глава коллегии адвокатов "Добровинский и партнеры" Александр Добровинский.
"Благодаря тому, что прошлым обращением в суд нам удалось "выманить" решение МИД Литвы по Филиппу Киркорову, мы теперь можем его оспаривать, как это ни смешно звучит, в этом же суде. На сегодняшний день нами подготовлено заявление для подачи в вильнюсский суд", - сказал он.
"В заявлении мы еще раз напоминаем, что Филипп Киркоров является исключительно человеком искусства, и не стоит мстить ему за придуманные обиды на нашу страну через песни о любви. Страна, которая идет на подобные ухищрения, унижает прежде всего себя саму и своих граждан", - добавил Добровинский.
Ранее МВД Литвы сообщило, что по обращению МИД миграционная служба с 19 января внесла Киркорова в список нежелательных лиц в Литве на пять лет. Литовский МИД обосновал свой запрос тем, что певец во время посещений Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины".
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Александр ДобровинскийМИД ЛитвыФилипп КиркоровЛитваВ мире
 
 
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