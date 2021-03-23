https://ria.ru/20210323/kirkorov-1602537631.html

Киркоров оспорил в вильнюсском суде запрет на въезд в Литву

Киркоров оспорил в вильнюсском суде запрет на въезд в Литву

Певец Филипп Киркоров оспаривает в Вильнюсском окружном административном суде запрет на въезд в Литву, сообщил РИА Новости глава коллегии адвокатов... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T18:54

2021-03-23T18:54

2021-03-23T18:54

александр добровинский

мид литвы

филипп киркоров

литва

в мире

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Певец Филипп Киркоров оспаривает в Вильнюсском окружном административном суде запрет на въезд в Литву, сообщил РИА Новости глава коллегии адвокатов "Добровинский и партнеры" Александр Добровинский."Благодаря тому, что прошлым обращением в суд нам удалось "выманить" решение МИД Литвы по Филиппу Киркорову, мы теперь можем его оспаривать, как это ни смешно звучит, в этом же суде. На сегодняшний день нами подготовлено заявление для подачи в вильнюсский суд", - сказал он.Ранее МВД Литвы сообщило, что по обращению МИД миграционная служба с 19 января внесла Киркорова в список нежелательных лиц в Литве на пять лет. Литовский МИД обосновал свой запрос тем, что певец во время посещений Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины".

https://ria.ru/20210307/baskov-1600272471.html

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александр добровинский, мид литвы, филипп киркоров, литва, в мире