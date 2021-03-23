Киркоров оспорил в вильнюсском суде запрет на въезд в Литву
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийская национальная музыкальная премия "Виктория — 2020"
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Певец Филипп Киркоров оспаривает в Вильнюсском окружном административном суде запрет на въезд в Литву, сообщил РИА Новости глава коллегии адвокатов "Добровинский и партнеры" Александр Добровинский.
"Благодаря тому, что прошлым обращением в суд нам удалось "выманить" решение МИД Литвы по Филиппу Киркорову, мы теперь можем его оспаривать, как это ни смешно звучит, в этом же суде. На сегодняшний день нами подготовлено заявление для подачи в вильнюсский суд", - сказал он.
"В заявлении мы еще раз напоминаем, что Филипп Киркоров является исключительно человеком искусства, и не стоит мстить ему за придуманные обиды на нашу страну через песни о любви. Страна, которая идет на подобные ухищрения, унижает прежде всего себя саму и своих граждан", - добавил Добровинский.
Ранее МВД Литвы сообщило, что по обращению МИД миграционная служба с 19 января внесла Киркорова в список нежелательных лиц в Литве на пять лет. Литовский МИД обосновал свой запрос тем, что певец во время посещений Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины".