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Московский кинофестиваль объявил конкурсную программу
Московский кинофестиваль объявил конкурсную программу
Организаторы 43-го Московского международного кинофестиваля огласили конкурсную программу, на данный момент в нее вошло шесть картин, она будет дополняться. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T13:01
2021-03-23T14:15
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михаил зощенко
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кино и сериалы
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Организаторы 43-го Московского международного кинофестиваля огласили конкурсную программу, на данный момент в нее вошло шесть картин, она будет дополняться.Россия представлена фильмом "Последняя "Милая Болгария" режиссера Алексея Федорченко в жанре психоаналитического детектива. Она снята по мотивам автобиографической повести Зощенко "Перед восходом солнца". Действие в ней происходит в первой половине XX века.Также в конкурс вошли "Кофейня в поле" Сяофаня Ши (Китай), "Голубое Сердце" Мигеля Койулы (Куба), "Сын" Нушина Мераджи (Иран).Кроме этого, в список попали "Равнодушные" Леонардо Гуэрры Сераньоли (Италия) и "Кровопийцы" Юлиана Радльмайера (Германия).Последняя картина была показана на Берлинском кинофестивале в одной из параллельных секций. Это сатирическая история про прибалтийских вампиров-аристократов в 1920-х годах. Они устраивают званые ужины, а под прикрытием попивают кровь пролетариата."Мы собрали уже на 90% нашу программу. Но все уточняется, все завязано с современными обстоятельствами", - рассказал директор по связям с общественностью смотра Петр Шепотинник на расширенном заседании отборочной комиссии ММКФ.Президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ, программный директор ММКФ Кирилл Разлогов отметио, что ограничения, введенные ранее в связи с пандемией коронавируса, на Московском международном кинофестивале сохраняются."Все ограничения, которые были в прошлый раз, сохраняются пока на сегодняшний день. То есть, это не только маски и перчатки, не только дистанция, но и ограничение количества, заходы в зал и прочие "радости жизни", - пояснил Разлогов.Он отметил, что из-за сложностей в организации переездов участников фестиваля, а также особенностей очного посещения, члены жюри и гости ММКФ пока не разглашаются.Московский Международный кинофестиваль в этом году пройдет с 22 по 29 апреля.
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новости культуры, знаменитости, михаил зощенко, кино и сериалы, алексей федорченко, куба, китай, италия

Московский кинофестиваль объявил конкурсную программу

13:01 23.03.2021 (обновлено: 14:15 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Алексей Федорченко на премьере своего фильма "Война Анны" в рамках 29-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи. 3 июня 2018
Режиссер Алексей Федорченко на премьере своего фильма Война Анны в рамках 29-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи. 3 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Организаторы 43-го Московского международного кинофестиваля огласили конкурсную программу, на данный момент в нее вошло шесть картин, она будет дополняться.
Россия представлена фильмом "Последняя "Милая Болгария" режиссера Алексея Федорченко в жанре психоаналитического детектива. Она снята по мотивам автобиографической повести Зощенко "Перед восходом солнца". Действие в ней происходит в первой половине XX века.
Также в конкурс вошли "Кофейня в поле" Сяофаня Ши (Китай), "Голубое Сердце" Мигеля Койулы (Куба), "Сын" Нушина Мераджи (Иран).
Кроме этого, в список попали "Равнодушные" Леонардо Гуэрры Сераньоли (Италия) и "Кровопийцы" Юлиана Радльмайера (Германия).
© Пресс-служба BerlinaleКадр из фильма "Кровопийцы"
Кадр из фильма Кровопийцы - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© Пресс-служба Berlinale
Кадр из фильма "Кровопийцы"
Последняя картина была показана на Берлинском кинофестивале в одной из параллельных секций. Это сатирическая история про прибалтийских вампиров-аристократов в 1920-х годах. Они устраивают званые ужины, а под прикрытием попивают кровь пролетариата.
"Мы собрали уже на 90% нашу программу. Но все уточняется, все завязано с современными обстоятельствами", - рассказал директор по связям с общественностью смотра Петр Шепотинник на расширенном заседании отборочной комиссии ММКФ.
Президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ, программный директор ММКФ Кирилл Разлогов отметио, что ограничения, введенные ранее в связи с пандемией коронавируса, на Московском международном кинофестивале сохраняются.
"Все ограничения, которые были в прошлый раз, сохраняются пока на сегодняшний день. То есть, это не только маски и перчатки, не только дистанция, но и ограничение количества, заходы в зал и прочие "радости жизни", - пояснил Разлогов.
Он отметил, что из-за сложностей в организации переездов участников фестиваля, а также особенностей очного посещения, члены жюри и гости ММКФ пока не разглашаются.
Московский Международный кинофестиваль в этом году пройдет с 22 по 29 апреля.
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