https://ria.ru/20210323/kino-1602459213.html

Московский кинофестиваль объявил конкурсную программу

Московский кинофестиваль объявил конкурсную программу

Организаторы 43-го Московского международного кинофестиваля огласили конкурсную программу, на данный момент в нее вошло шесть картин, она будет дополняться. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T13:01

2021-03-23T13:01

2021-03-23T14:15

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Организаторы 43-го Московского международного кинофестиваля огласили конкурсную программу, на данный момент в нее вошло шесть картин, она будет дополняться.Россия представлена фильмом "Последняя "Милая Болгария" режиссера Алексея Федорченко в жанре психоаналитического детектива. Она снята по мотивам автобиографической повести Зощенко "Перед восходом солнца". Действие в ней происходит в первой половине XX века.Также в конкурс вошли "Кофейня в поле" Сяофаня Ши (Китай), "Голубое Сердце" Мигеля Койулы (Куба), "Сын" Нушина Мераджи (Иран).Кроме этого, в список попали "Равнодушные" Леонардо Гуэрры Сераньоли (Италия) и "Кровопийцы" Юлиана Радльмайера (Германия).Последняя картина была показана на Берлинском кинофестивале в одной из параллельных секций. Это сатирическая история про прибалтийских вампиров-аристократов в 1920-х годах. Они устраивают званые ужины, а под прикрытием попивают кровь пролетариата."Мы собрали уже на 90% нашу программу. Но все уточняется, все завязано с современными обстоятельствами", - рассказал директор по связям с общественностью смотра Петр Шепотинник на расширенном заседании отборочной комиссии ММКФ.Президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ, программный директор ММКФ Кирилл Разлогов отметио, что ограничения, введенные ранее в связи с пандемией коронавируса, на Московском международном кинофестивале сохраняются."Все ограничения, которые были в прошлый раз, сохраняются пока на сегодняшний день. То есть, это не только маски и перчатки, не только дистанция, но и ограничение количества, заходы в зал и прочие "радости жизни", - пояснил Разлогов.Он отметил, что из-за сложностей в организации переездов участников фестиваля, а также особенностей очного посещения, члены жюри и гости ММКФ пока не разглашаются.Московский Международный кинофестиваль в этом году пройдет с 22 по 29 апреля.

https://ria.ru/20210323/moroz-1602317225.html

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новости культуры, знаменитости, михаил зощенко, кино и сериалы, алексей федорченко, куба, китай, италия