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В Хорватии хотят запретить держать собак на цепи
В Хорватии хотят запретить держать собак на цепи
Хорватские защитники животных создали петицию на запрет держать собак на цепи. Ее уже подписали более 40 тысяч жителей и профессиональных ветеринаров, сообщает... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T03:41
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собаки
евросоюз
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Хорватские защитники животных создали петицию на запрет держать собак на цепи. Ее уже подписали более 40 тысяч жителей и профессиональных ветеринаров, сообщает "Европульс". Теперь инициатива будет рассматриваться в парламенте страны.Собаки, которых держат на цепи, большую часть времени проводят в одиночестве, что отражается на их характере. К тому же это ограничивает их физическую активность. Отсутствие социализации также негативно сказывается на стайных по своей природе животных, которым важно общение либо со своими сородичами, либо с хозяином. Все это может привести к тому, что собака станет опасна для окружающих.В Евросоюзе понимание данной проблемы приводит к постоянному улучшению стандарта жизни и содержания домашних животных. Так в прошлом году Европарламент принял резолюцию, которая должна изменить условия содержания, разведения и транспортировки питомцев. Одно из основных направлений — создать условия, приближенные к естественному ритму жизни собак, кошек и других одомашненных зверей.
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европарламент, собаки, евросоюз, хорватия, животные

В Хорватии хотят запретить держать собак на цепи

03:41 23.03.2021 (обновлено: 04:21 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Мария ВащукВид на исторический центр города Дубровник
Вид на исторический центр города Дубровник - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Мария Ващук
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Хорватские защитники животных создали петицию на запрет держать собак на цепи. Ее уже подписали более 40 тысяч жителей и профессиональных ветеринаров, сообщает "Европульс".
Теперь инициатива будет рассматриваться в парламенте страны.
Собаки, которых держат на цепи, большую часть времени проводят в одиночестве, что отражается на их характере. К тому же это ограничивает их физическую активность. Отсутствие социализации также негативно сказывается на стайных по своей природе животных, которым важно общение либо со своими сородичами, либо с хозяином. Все это может привести к тому, что собака станет опасна для окружающих.
В Евросоюзе понимание данной проблемы приводит к постоянному улучшению стандарта жизни и содержания домашних животных. Так в прошлом году Европарламент принял резолюцию, которая должна изменить условия содержания, разведения и транспортировки питомцев. Одно из основных направлений — создать условия, приближенные к естественному ритму жизни собак, кошек и других одомашненных зверей.
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