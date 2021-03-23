https://ria.ru/20210323/khorvatiya-1602380598.html

В Хорватии хотят запретить держать собак на цепи

В Хорватии хотят запретить держать собак на цепи

Хорватские защитники животных создали петицию на запрет держать собак на цепи. Ее уже подписали более 40 тысяч жителей и профессиональных ветеринаров, сообщает... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T03:41

2021-03-23T03:41

2021-03-23T04:21

туризм

европарламент

собаки

евросоюз

хорватия

животные

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Хорватские защитники животных создали петицию на запрет держать собак на цепи. Ее уже подписали более 40 тысяч жителей и профессиональных ветеринаров, сообщает "Европульс". Теперь инициатива будет рассматриваться в парламенте страны.Собаки, которых держат на цепи, большую часть времени проводят в одиночестве, что отражается на их характере. К тому же это ограничивает их физическую активность. Отсутствие социализации также негативно сказывается на стайных по своей природе животных, которым важно общение либо со своими сородичами, либо с хозяином. Все это может привести к тому, что собака станет опасна для окружающих.В Евросоюзе понимание данной проблемы приводит к постоянному улучшению стандарта жизни и содержания домашних животных. Так в прошлом году Европарламент принял резолюцию, которая должна изменить условия содержания, разведения и транспортировки питомцев. Одно из основных направлений — создать условия, приближенные к естественному ритму жизни собак, кошек и других одомашненных зверей.

https://ria.ru/20210322/oteli-1602037133.html

хорватия

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европарламент, собаки, евросоюз, хорватия, животные