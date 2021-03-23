https://ria.ru/20210323/khibiny-1602490973.html

Из Хибин отзовут восемь детских туристических групп после гибели девочки

Из Хибин отзовут восемь детских туристических групп после гибели девочки

Находящиеся в данный момент в Хибинах восемь групп петербургского туристического клуба "Скиф", участница которого погибла после обрушения снежной массы, не... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T15:13

2021-03-23T15:13

2021-03-23T15:15

туризм

новости - туризм

россия

приморский район

мурманская область

санкт-петербург

последствия снежной лавины в хибинах

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МУРМАНСК, 23 мар – РИА Новости. Находящиеся в данный момент в Хибинах восемь групп петербургского туристического клуба "Скиф", участница которого погибла после обрушения снежной массы, не будут завершать маршруты и вернутся в отправные точки, сообщила пресс-служба администрации Приморского района Санкт-Петербурга на своем сайте."Ребята не будут завершать туристические маршруты. Принято решение о досрочном прекращении маршрутов и отзыве туристических групп. Ребята вместе с инструкторами начинают обратный путь - в опорные точки для отправки обратно в Санкт‑Петербург", - говорится в сообщении. Как уточнили в администрации, в Хибинах в лыжных походах находятся восемь групп от Дома детского творчества Приморского района - туристического подросткового клуба "Скиф".Со всеми туристическими группами, находящимися в Хибинах, поддерживается связь. "Детям и взрослым будет оказана необходимая психологическая помощь. Также необходимая помощь будет оказана семье погибшего ребёнка", - добавили в администрации.В понедельник вечером в ГУМЧС РФ по Мурманской области поступила информация от зарегистрированной туристской группы из Санкт-Петербурга о сходе снежной массы (козырька) в районе поселка Имандра (гора Маннепахк). В результате погибла девочка 2008 года рождения, жизни и здоровью остальных участников группы в настоящее время ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть ребёнка (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).

https://ria.ru/20210322/lavina-1602407222.html

россия

приморский район

мурманская область

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туризм, новости - туризм, россия, приморский район, мурманская область, санкт-петербург, последствия снежной лавины в хибинах