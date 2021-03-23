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https://ria.ru/20210323/khibiny-1602490973.html
Из Хибин отзовут восемь детских туристических групп после гибели девочки
Из Хибин отзовут восемь детских туристических групп после гибели девочки
Находящиеся в данный момент в Хибинах восемь групп петербургского туристического клуба "Скиф", участница которого погибла после обрушения снежной массы, не... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T15:13
2021-03-23T15:15
туризм
новости - туризм
россия
приморский район
мурманская область
санкт-петербург
последствия снежной лавины в хибинах
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МУРМАНСК, 23 мар – РИА Новости. Находящиеся в данный момент в Хибинах восемь групп петербургского туристического клуба "Скиф", участница которого погибла после обрушения снежной массы, не будут завершать маршруты и вернутся в отправные точки, сообщила пресс-служба администрации Приморского района Санкт-Петербурга на своем сайте."Ребята не будут завершать туристические маршруты. Принято решение о досрочном прекращении маршрутов и отзыве туристических групп. Ребята вместе с инструкторами начинают обратный путь - в опорные точки для отправки обратно в Санкт‑Петербург", - говорится в сообщении. Как уточнили в администрации, в Хибинах в лыжных походах находятся восемь групп от Дома детского творчества Приморского района - туристического подросткового клуба "Скиф".Со всеми туристическими группами, находящимися в Хибинах, поддерживается связь. "Детям и взрослым будет оказана необходимая психологическая помощь. Также необходимая помощь будет оказана семье погибшего ребёнка", - добавили в администрации.В понедельник вечером в ГУМЧС РФ по Мурманской области поступила информация от зарегистрированной туристской группы из Санкт-Петербурга о сходе снежной массы (козырька) в районе поселка Имандра (гора Маннепахк). В результате погибла девочка 2008 года рождения, жизни и здоровью остальных участников группы в настоящее время ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть ребёнка (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).
https://ria.ru/20210322/lavina-1602407222.html
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туризм, новости - туризм, россия, приморский район, мурманская область, санкт-петербург, последствия снежной лавины в хибинах

Из Хибин отзовут восемь детских туристических групп после гибели девочки

15:13 23.03.2021 (обновлено: 15:15 23.03.2021)
 
© @chibis.andrey/InstagramПоисково-спасательная операция в Хибинах
Поисково-спасательная операция в Хибинах - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© @chibis.andrey/Instagram
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МУРМАНСК, 23 мар – РИА Новости. Находящиеся в данный момент в Хибинах восемь групп петербургского туристического клуба "Скиф", участница которого погибла после обрушения снежной массы, не будут завершать маршруты и вернутся в отправные точки, сообщила пресс-служба администрации Приморского района Санкт-Петербурга на своем сайте.
"Ребята не будут завершать туристические маршруты. Принято решение о досрочном прекращении маршрутов и отзыве туристических групп. Ребята вместе с инструкторами начинают обратный путь - в опорные точки для отправки обратно в Санкт‑Петербург", - говорится в сообщении. Как уточнили в администрации, в Хибинах в лыжных походах находятся восемь групп от Дома детского творчества Приморского района - туристического подросткового клуба "Скиф".
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Со всеми туристическими группами, находящимися в Хибинах, поддерживается связь. "Детям и взрослым будет оказана необходимая психологическая помощь. Также необходимая помощь будет оказана семье погибшего ребёнка", - добавили в администрации.
В понедельник вечером в ГУМЧС РФ по Мурманской области поступила информация от зарегистрированной туристской группы из Санкт-Петербурга о сходе снежной массы (козырька) в районе поселка Имандра (гора Маннепахк). В результате погибла девочка 2008 года рождения, жизни и здоровью остальных участников группы в настоящее время ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть ребёнка (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).
 
ТуризмНовости - ТуризмРоссияПриморский районМурманская областьСанкт-ПетербургПоследствия снежной лавины в Хибинах
 
 
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