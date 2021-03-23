https://ria.ru/20210323/khibiny-1602452974.html

Спасатели в Хибинах эвакуируют тургруппу, в которой погибла девочка

Спасатели в Хибинах эвакуируют тургруппу, в которой погибла девочка

Спасатели прокладывают пеший маршрут в Хибинах для эвакуации детской туристической группы, одна из участниц которой погибла под снежной массой, сообщили в ГУ... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T13:13

2021-03-23T13:13

2021-03-23T15:39

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МУРМАНСК, 23 мар – РИА Новости. Спасатели прокладывают пеший маршрут в Хибинах для эвакуации детской туристической группы, одна из участниц которой погибла под снежной массой, сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области."В условиях полного бездорожья и сложного рельефа силами спасателей проводится эвакуация группы туристов с горы Маннепахк. Пеший маршрут прокладывается сотрудниками ПСП МАКАСЦ города Кировска с помощью трех снегоходов. Остальные спасатели находятся вместе с туристами", – говорится в сообщении.Отмечается, что всего в операции задействовано 48 человек. Спасателям уже удалось преодолеть пять километров пути в сторону промежуточного лагеря на станции Имандра.Ранее в ведомстве сообщили, что после того, как вертолет не смог приземлиться в районе ЧП, эвакуацию решили проводить комбинированным способом: в сопровождении спасателей группа проследует на станцию Имандра, оттуда на снегоходах туристы будут доставлены до поселка Риж-Губа, далее на автобусе в гостиницу в Мончегорск.Для участников группы спланировано медицинское обеспечение, питание и психологическая помощь. С родственниками и близкими работают специалисты службы психологической помощи регионального ГУ МЧС России.В понедельник вечером в ГУ МЧС по Мурманской области поступила информация от зарегистрированной туристской группы из Санкт-Петербурга о том, что при сходе снежной массы (козырька) в районе поселка Имандра (гора Маннепахк) под ней оказался ребенок 2008 года рождения. Остальные члены группы не пострадали. Позже стало известно, что девочку нашли, она подавала признаки жизни. Во вторник утром за ней вылетел вертолет, однако медики на месте констатировали смерть ребенка.

https://ria.ru/20210322/turisty-1602392516.html

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туризм, туристы, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кировск, мончегорск, мурманская область