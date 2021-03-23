https://ria.ru/20210323/kharbin-1602519930.html

На границе с Китаем скопились поезда с углем и лесом из России

На границе с Китаем скопились поезда с углем и лесом из России

Все без исключения пункты пропуска на границе с Китаем работают в ограниченном режиме из-за противоэпидемиологических мер, при этом ситуация на ж/д пропусках... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T17:26

2021-03-23T17:26

2021-03-23T17:34

россия

ржд

харбин

китай

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602455547_196:110:880:495_1920x0_80_0_0_24c04876dbd3ff55e0d6198e12794a4a.jpg

ПЕКИН, 23 мар – РИА Новости. Все без исключения пункты пропуска на границе с Китаем работают в ограниченном режиме из-за противоэпидемиологических мер, при этом ситуация на ж/д пропусках значительно лучше, чем на автомобильных, рассказали РИА Новости в генконсульстве России в Харбине.В генконсульстве добавили, что по имеющейся информации, грузоперевозки через железнодорожный пункт пропуска Забайкальск - Маньчжурия осуществляются в прежнем режиме, каких-либо серьезных ограничений подобно тем, что китайская сторона вводила в конце прошлого года, в его работе не отмечается. В среднем за сутки через границу проходит 13 поездов, для сравнения, это примерно такое же количество, как год назад.Ранее в пресс-службе РЖД сообщили, что продолжают работу с китайской стороной по решению ситуации со скоплением на погранпереходах поездов из России с углём и лесом. РЖД и ранее рассказывали о проблемах с приемкой Китаем поездов с углем из РФ. В частности, в январе текущего года замгендиректора РЖД Алексей Шило сообщал журналистам, что Китай не принимает в полном объеме планируемые к отправке туда российскими операторами контейнерные грузы и поезда с углем, объясняя ограничения в том числе ситуацией с коронавирусом. Он тогда отмечал, что компания постоянно находится в диалоге с китайскими коллегами.

https://ria.ru/20210323/dogovor-1602415963.html

россия

харбин

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ржд, харбин, китай, экономика