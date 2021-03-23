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На границе с Китаем скопились поезда с углем и лесом из России
На границе с Китаем скопились поезда с углем и лесом из России
Все без исключения пункты пропуска на границе с Китаем работают в ограниченном режиме из-за противоэпидемиологических мер, при этом ситуация на ж/д пропусках... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T17:26
2021-03-23T17:34
россия
ржд
харбин
китай
экономика
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ПЕКИН, 23 мар – РИА Новости. Все без исключения пункты пропуска на границе с Китаем работают в ограниченном режиме из-за противоэпидемиологических мер, при этом ситуация на ж/д пропусках значительно лучше, чем на автомобильных, рассказали РИА Новости в генконсульстве России в Харбине.В генконсульстве добавили, что по имеющейся информации, грузоперевозки через железнодорожный пункт пропуска Забайкальск - Маньчжурия осуществляются в прежнем режиме, каких-либо серьезных ограничений подобно тем, что китайская сторона вводила в конце прошлого года, в его работе не отмечается. В среднем за сутки через границу проходит 13 поездов, для сравнения, это примерно такое же количество, как год назад.Ранее в пресс-службе РЖД сообщили, что продолжают работу с китайской стороной по решению ситуации со скоплением на погранпереходах поездов из России с углём и лесом. РЖД и ранее рассказывали о проблемах с приемкой Китаем поездов с углем из РФ. В частности, в январе текущего года замгендиректора РЖД Алексей Шило сообщал журналистам, что Китай не принимает в полном объеме планируемые к отправке туда российскими операторами контейнерные грузы и поезда с углем, объясняя ограничения в том числе ситуацией с коронавирусом. Он тогда отмечал, что компания постоянно находится в диалоге с китайскими коллегами.
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россия, ржд, харбин, китай, экономика

На границе с Китаем скопились поезда с углем и лесом из России

17:26 23.03.2021 (обновлено: 17:34 23.03.2021)
 
© Фото : «РЖД»РЖД завершили электрификацию последнего участка железной дороги до границы с Китаем
РЖД завершили электрификацию последнего участка железной дороги до границы с Китаем - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© Фото : «РЖД»
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ПЕКИН, 23 мар – РИА Новости. Все без исключения пункты пропуска на границе с Китаем работают в ограниченном режиме из-за противоэпидемиологических мер, при этом ситуация на ж/д пропусках значительно лучше, чем на автомобильных, рассказали РИА Новости в генконсульстве России в Харбине.
"Конечно, нестабильная эпидемическая обстановка в приграничье в целом негативно отражается на грузоперевозках между нашими странами, все без исключения пункты пропуска работают сейчас в ограниченном режиме, часто происходят задержки в отправке грузов. В общем - регулярно происходят какие-либо сбои в традиционных логистических маршрутах. Вместе с тем, заинтересованные стороны как в России, так и Китае стараются подстроиться к изменяющейся ситуации, обеспечить бесперебойное перемещение грузов через границу", - отметили в там.
В генконсульстве добавили, что по имеющейся информации, грузоперевозки через железнодорожный пункт пропуска Забайкальск - Маньчжурия осуществляются в прежнем режиме, каких-либо серьезных ограничений подобно тем, что китайская сторона вводила в конце прошлого года, в его работе не отмечается. В среднем за сутки через границу проходит 13 поездов, для сравнения, это примерно такое же количество, как год назад.
"По нашему мнению, на железнодорожных пунктах пропуска ситуация значительно лучше, чем на автомобильных, где наиболее сильно из-за эпидемии сократился товарооборот. Многие грузоотправители поэтому сейчас переориентировались на железную дорогу. На автомобильных погранпереходах между нашими странами ситуация разная, но на некоторых из них, действительно, в очереди на выезд в Китай стоят свыше сотни транспортных средств", - рассказали в генконсульстве.
Ранее в пресс-службе РЖД сообщили, что продолжают работу с китайской стороной по решению ситуации со скоплением на погранпереходах поездов из России с углём и лесом. РЖД и ранее рассказывали о проблемах с приемкой Китаем поездов с углем из РФ. В частности, в январе текущего года замгендиректора РЖД Алексей Шило сообщал журналистам, что Китай не принимает в полном объеме планируемые к отправке туда российскими операторами контейнерные грузы и поезда с углем, объясняя ограничения в том числе ситуацией с коронавирусом. Он тогда отмечал, что компания постоянно находится в диалоге с китайскими коллегами.
Владимир Путин и Си Цзиньпин на церемонии подписания документов по результатам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
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