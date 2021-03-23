https://ria.ru/20210323/khachaturyan-1602510177.html

Сестер Хачатурян признали потерпевшими по делу о насилии со стороны отца

Сестер Хачатурян признали потерпевшими по делу о насилии со стороны отца

Сестер Хачатурян признали потерпевшими по недавно возбужденному уголовному делу в отношении убитого ими отца, сообщил РИА Новости адвокат Ангелины Алексей... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T16:43

2021-03-23T16:43

2021-03-23T17:20

россия

мария хачатурян

ангелина хачатурян

дело об убийстве тремя сестрами отца в москве

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Сестер Хачатурян признали потерпевшими по недавно возбужденному уголовному делу в отношении убитого ими отца, сообщил РИА Новости адвокат Ангелины Алексей Паршин.Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.О том, что Следственный комитет возбудил против Михаила Хачатуряна уголовное дело, ранее рассказал РИА Новости один из защитников, участвующих в процессе. По его словам, речь идет о трех статьях: "Насильственные действия сексуального характера", "Понуждение к действиям сексуального характера" и "Истязание".Резонансное убийство произошло в Москве 27 июля 2018 года: три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Девушкам было 17, 18 и 19 лет, больше всего ран нанесла младшая дочь. Об убитом известно, что он причинял дочерям "физические и психические страдания". Защита настаивает, что случившееся стало следствием необходимой самообороны, но обвинение все-таки предъявили по статье об убийстве по предварительному сговору. Сначала задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", а впоследствии освободили от электронных браслетов.Адвокаты сестер утверждают, что отец подвергал дочерей сексуальному насилию. Другие родственники Михаила Хачатуряна настаивают, что это неправда. В конце прошлого года они выступили с инициативой возбудить уголовное дело против убитого (это возможно по закону), чтобы опровергнуть подозрения в изнасилованиях.

https://ria.ru/20191015/1559796521.html

https://ria.ru/20210217/vmenyaemost-1597831217.html

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россия, мария хачатурян, ангелина хачатурян, дело об убийстве тремя сестрами отца в москве