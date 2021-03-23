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Сестер Хачатурян признали потерпевшими по делу о насилии со стороны отца
Сестер Хачатурян признали потерпевшими по делу о насилии со стороны отца
Сестер Хачатурян признали потерпевшими по недавно возбужденному уголовному делу в отношении убитого ими отца, сообщил РИА Новости адвокат Ангелины Алексей... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T16:43
2021-03-23T17:20
россия
мария хачатурян
ангелина хачатурян
дело об убийстве тремя сестрами отца в москве
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Сестер Хачатурян признали потерпевшими по недавно возбужденному уголовному делу в отношении убитого ими отца, сообщил РИА Новости адвокат Ангелины Алексей Паршин.Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.О том, что Следственный комитет возбудил против Михаила Хачатуряна уголовное дело, ранее рассказал РИА Новости один из защитников, участвующих в процессе. По его словам, речь идет о трех статьях: "Насильственные действия сексуального характера", "Понуждение к действиям сексуального характера" и "Истязание".Резонансное убийство произошло в Москве 27 июля 2018 года: три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Девушкам было 17, 18 и 19 лет, больше всего ран нанесла младшая дочь. Об убитом известно, что он причинял дочерям "физические и психические страдания". Защита настаивает, что случившееся стало следствием необходимой самообороны, но обвинение все-таки предъявили по статье об убийстве по предварительному сговору. Сначала задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", а впоследствии освободили от электронных браслетов.Адвокаты сестер утверждают, что отец подвергал дочерей сексуальному насилию. Другие родственники Михаила Хачатуряна настаивают, что это неправда. В конце прошлого года они выступили с инициативой возбудить уголовное дело против убитого (это возможно по закону), чтобы опровергнуть подозрения в изнасилованиях.
https://ria.ru/20191015/1559796521.html
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россия, мария хачатурян, ангелина хачатурян, дело об убийстве тремя сестрами отца в москве

Сестер Хачатурян признали потерпевшими по делу о насилии со стороны отца

16:43 23.03.2021 (обновлено: 17:20 23.03.2021)
 
© АГН "Москва" / Авилов АлександрСестры Хачатурян Ангелина и Крестина, обвиняемые в убийстве своего отца, в Басманном суде города Москвы
Сестры Хачатурян Ангелина и Крестина, обвиняемые в убийстве своего отца, в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© АГН "Москва" / Авилов Александр
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Сестер Хачатурян признали потерпевшими по недавно возбужденному уголовному делу в отношении убитого ими отца, сообщил РИА Новости адвокат Ангелины Алексей Паршин.

"Сегодня официально ознакомили всех девушек с постановлением о возбуждении уголовного дела. Они признаны потерпевшими", — сказал он.

Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.
О том, что Следственный комитет возбудил против Михаила Хачатуряна уголовное дело, ранее рассказал РИА Новости один из защитников, участвующих в процессе. По его словам, речь идет о трех статьях: "Насильственные действия сексуального характера", "Понуждение к действиям сексуального характера" и "Истязание".
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. 26 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 15.10.2019
15 октября 2019, 10:14
Адвокаты рассказали подробности издевательств Хачатуряна над дочерьми
Резонансное убийство произошло в Москве 27 июля 2018 года: три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Девушкам было 17, 18 и 19 лет, больше всего ран нанесла младшая дочь. Об убитом известно, что он причинял дочерям "физические и психические страдания".
Защита настаивает, что случившееся стало следствием необходимой самообороны, но обвинение все-таки предъявили по статье об убийстве по предварительному сговору. Сначала задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", а впоследствии освободили от электронных браслетов.
Адвокаты сестер утверждают, что отец подвергал дочерей сексуальному насилию. Другие родственники Михаила Хачатуряна настаивают, что это неправда. В конце прошлого года они выступили с инициативой возбудить уголовное дело против убитого (это возможно по закону), чтобы опровергнуть подозрения в изнасилованиях.
Мария Хачатурян у Бутырского районного суда Москвы перед началом заседания - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 13:21
Медики сочли младшую из сестер Хачатурян вменяемой, заявил адвокат семьи
 
РоссияМария ХачатурянАнгелина ХачатурянДело об убийстве тремя сестрами отца в Москве
 
 
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