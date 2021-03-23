Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210323/khabarovsk-1602423699.html
Председателя хабаровской городской думы досрочно освободили от должности
Председателя хабаровской городской думы досрочно освободили от должности
Председателя городской думы Хабаровска Михаила Сидорова во вторник большинством голосов депутаты досрочно освободили от должности. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T08:55
2021-03-23T08:55
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
михаил дегтярев
хабаровск
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149429/45/1494294526_0:336:3044:2048_1920x0_80_0_0_43d5521e3f738be3d397008ffffa70d8.jpg
ХАБАРОВСК, 23 мар — РИА Новости. Председателя городской думы Хабаровска Михаила Сидорова во вторник большинством голосов депутаты досрочно освободили от должности.На заседании гордумы во вторник первым в повестку был внесен вопрос о снятии с должности председателя досрочно. Заседание транслировалось в прямом эфире в паблике Instagram местной газеты.Как рассказал РИА Новости источник в гордуме, решение о том, чтобы прямо во время заседания снять с должностей председателя думы Сидорова, председателя комитета по бюджету городской думы Хабаровска Натальи Жиряковой и главы комитета по местному самоуправлению Дениса Куратова, обговорили накануне депутаты хабаровской фракции ЛДПР. "Все трое были назначены при губернаторе Сергее Фургале, их убирают как членов его команды, которые продолжают открыто его поддерживать", - заявил источник.На заседании во вторник перед процедурой открытого голосования Сидоров заявил: "Михаил Владимирович Дегтярев (врио губернатора края – ред.) предложил мне сложить добровольно полномочия. Какую должность мне предложили, я разглашать не буду… Я категорически отказался".По мнению источника в гордуме, причиной отставки Сидорова стала его попытка организовать акцию с выходом 17-ти депутатов из партии. "В руководстве партии шантажа не простили, а решили, когда шумиха уляжется, нанести ответный удар", - полагает источник.В ноябре 2020 года председатель гордумы Хабаровска заявлял о выходе из рядов ЛДПР 17-ти депутатов. Причиной были названы "внутренние убеждения, несогласие с действиями регионального отделения фракции, с их политикой". Позже заявления о выходе были отозваны. Сидоров летал в Москву на встречу с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, где "заручился поддержкой лидера". Жириновский также отметил в Telegram-канале партии "высокий уровень руководства городским парламентом, профессиональный депутатский состав и высокую роль фракции ЛДПР, которую представляет большинство депутатов".В 2019 году в муниципальный парламент были выбраны 35 народных избранников. Из них 34 мандата достались партии либерал-демократов, и одно место закрепилось за "Справедливой Россией". В июле того же года из рядов ЛДПР вышел Александр Каян и остался в гордуме беспартийным. Позже, в октябре по решению высшего руководства партии был исключен за избиение пенсионера Игорь Соколов.
https://ria.ru/20210126/shtraf-1594572571.html
https://ria.ru/20210111/uvolnenie-1592510183.html
https://ria.ru/20210114/furgal-1593110288.html
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/149429/45/1494294526_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_1928f569108e5d79cd35ac132e6a9f48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, хабаровск, политика

Председателя хабаровской городской думы досрочно освободили от должности

08:55 23.03.2021
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкГорода России. Хабаровск
Города России. Хабаровск - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 23 мар — РИА Новости. Председателя городской думы Хабаровска Михаила Сидорова во вторник большинством голосов депутаты досрочно освободили от должности.
На заседании гордумы во вторник первым в повестку был внесен вопрос о снятии с должности председателя досрочно. Заседание транслировалось в прямом эфире в паблике Instagram местной газеты.
"Двадцать голосов - за досрочное сложение полномочий председателя гордумы 7-го созыва и 10 - против", - объявили результаты открытого голосования на заседании.
Как рассказал РИА Новости источник в гордуме, решение о том, чтобы прямо во время заседания снять с должностей председателя думы Сидорова, председателя комитета по бюджету городской думы Хабаровска Натальи Жиряковой и главы комитета по местному самоуправлению Дениса Куратова, обговорили накануне депутаты хабаровской фракции ЛДПР. "Все трое были назначены при губернаторе Сергее Фургале, их убирают как членов его команды, которые продолжают открыто его поддерживать", - заявил источник.
Судейский молоток - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 08:02
Хабаровского депутата оштрафовали за участие в незаконной акции 23 января
На заседании во вторник перед процедурой открытого голосования Сидоров заявил: "Михаил Владимирович Дегтярев (врио губернатора края – ред.) предложил мне сложить добровольно полномочия. Какую должность мне предложили, я разглашать не буду… Я категорически отказался".
По мнению источника в гордуме, причиной отставки Сидорова стала его попытка организовать акцию с выходом 17-ти депутатов из партии. "В руководстве партии шантажа не простили, а решили, когда шумиха уляжется, нанести ответный удар", - полагает источник.
Вид на океан. Город Советская Гавань. - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 04:30
Глава избиркома Хабаровского края уволился после восьми лет на посту
В ноябре 2020 года председатель гордумы Хабаровска заявлял о выходе из рядов ЛДПР 17-ти депутатов. Причиной были названы "внутренние убеждения, несогласие с действиями регионального отделения фракции, с их политикой". Позже заявления о выходе были отозваны. Сидоров летал в Москву на встречу с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, где "заручился поддержкой лидера". Жириновский также отметил в Telegram-канале партии "высокий уровень руководства городским парламентом, профессиональный депутатский состав и высокую роль фракции ЛДПР, которую представляет большинство депутатов".
В 2019 году в муниципальный парламент были выбраны 35 народных избранников. Из них 34 мандата достались партии либерал-демократов, и одно место закрепилось за "Справедливой Россией". В июле того же года из рядов ЛДПР вышел Александр Каян и остался в гордуме беспартийным. Позже, в октябре по решению высшего руководства партии был исключен за избиение пенсионера Игорь Соколов.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 22:41
Жириновский считает, что политическая карьера Фургала закончена
 
Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалМихаил ДегтяревХабаровскПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51Южнокорейские военные подтвердили запуск КНДР двух крылатых ракет
04:40"Будет еще печальнее": Пушков предрек Украине судьбу Прибалтики
04:38ВВС Израиля ударили по объектам ХАМАС
04:34Умер актер Джордж Сигал
04:21Врач не рекомендует есть свежий хлеб
03:35"360" узнал о смертельной драке дальнобойщиков на границе России и Грузии
03:22Источник рассказал о перевооружении всех российских многоцелевых АПЛ
03:18Первый командующий Космических войск объяснил значимость их создания
03:16Депутат потребовала запретить Маниже выступать под российским флагом
03:08В Хорватии мобильное приложение поможет выбрать подходящий пляж
02:22Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
02:14Эксперт научил правильной экономии бензина для авто
02:11Назван дешевый способ защитить смартфон
01:58Макрон заявил о необходимости прояснить место Турции в НАТО
01:46Глава минздрава Италии заявил, что стране нужна вакцина "Спутник V"
01:39"Дыра в груди": дочь Заворотнюк заявила о желании уехать из России
01:37Лондон хочет заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее действий
01:18Минпросвещения и ЦИК готовят соглашение по проведению выборов в школах
01:13Юрист перечислил случаи, когда придется отвечать за чужие долги
01:12США сообщили Германии о возражениях по поводу "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния