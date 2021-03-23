https://ria.ru/20210323/khabarovsk-1602423699.html

Председателя хабаровской городской думы досрочно освободили от должности

Председателя хабаровской городской думы досрочно освободили от должности

Председателя городской думы Хабаровска Михаила Сидорова во вторник большинством голосов депутаты досрочно освободили от должности. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T08:55

2021-03-23T08:55

2021-03-23T08:55

уголовное дело сергея фургала

сергей фургал

михаил дегтярев

хабаровск

политика

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ХАБАРОВСК, 23 мар — РИА Новости. Председателя городской думы Хабаровска Михаила Сидорова во вторник большинством голосов депутаты досрочно освободили от должности.На заседании гордумы во вторник первым в повестку был внесен вопрос о снятии с должности председателя досрочно. Заседание транслировалось в прямом эфире в паблике Instagram местной газеты.Как рассказал РИА Новости источник в гордуме, решение о том, чтобы прямо во время заседания снять с должностей председателя думы Сидорова, председателя комитета по бюджету городской думы Хабаровска Натальи Жиряковой и главы комитета по местному самоуправлению Дениса Куратова, обговорили накануне депутаты хабаровской фракции ЛДПР. "Все трое были назначены при губернаторе Сергее Фургале, их убирают как членов его команды, которые продолжают открыто его поддерживать", - заявил источник.На заседании во вторник перед процедурой открытого голосования Сидоров заявил: "Михаил Владимирович Дегтярев (врио губернатора края – ред.) предложил мне сложить добровольно полномочия. Какую должность мне предложили, я разглашать не буду… Я категорически отказался".По мнению источника в гордуме, причиной отставки Сидорова стала его попытка организовать акцию с выходом 17-ти депутатов из партии. "В руководстве партии шантажа не простили, а решили, когда шумиха уляжется, нанести ответный удар", - полагает источник.В ноябре 2020 года председатель гордумы Хабаровска заявлял о выходе из рядов ЛДПР 17-ти депутатов. Причиной были названы "внутренние убеждения, несогласие с действиями регионального отделения фракции, с их политикой". Позже заявления о выходе были отозваны. Сидоров летал в Москву на встречу с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, где "заручился поддержкой лидера". Жириновский также отметил в Telegram-канале партии "высокий уровень руководства городским парламентом, профессиональный депутатский состав и высокую роль фракции ЛДПР, которую представляет большинство депутатов".В 2019 году в муниципальный парламент были выбраны 35 народных избранников. Из них 34 мандата достались партии либерал-демократов, и одно место закрепилось за "Справедливой Россией". В июле того же года из рядов ЛДПР вышел Александр Каян и остался в гордуме беспартийным. Позже, в октябре по решению высшего руководства партии был исключен за избиение пенсионера Игорь Соколов.

https://ria.ru/20210126/shtraf-1594572571.html

https://ria.ru/20210111/uvolnenie-1592510183.html

https://ria.ru/20210114/furgal-1593110288.html

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, хабаровск, политика