https://ria.ru/20210323/karantin-1602415016.html
В Германии продлили карантин
В Германии продлили карантин
Карантин в Германии продлили до 18 апреля. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам переговоров с главами федеральных земель. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T04:59
2021-03-23T04:59
2021-03-23T13:10
распространение коронавируса
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Карантин в Германии продлили до 18 апреля. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам переговоров с главами федеральных земель.Она отметила, что сейчас идет уже третья волна коронавируса, причем ситуация в Германии осложняется тем, что более опасный "британский" штамм становится доминирующим.На пасхальные праздники, с 1 по 5 апреля (в этом году католическая Пасха приходится на 4 апреля), режим изоляции ужесточат. На протяжении этих пяти дней будет действовать принцип "сидим дома", а 1 и 3 апреля объявлены днями отдыха. Будут закрыты практически все магазины, кроме продуктовых. Религиозные собрания власти просят проводить онлайн. Встречаться в частном порядке разрешается членам не более чем двух домохозяйств, причем число участников встречи не должно превышать пяти (не считая детей до 14 лет).Если за семь дней число новых случаев COVID-19 в каком-либо регионе превысит 100 на 100 тысяч жителей, ограничительные меры еще больше ужесточат.Кроме того, власти призывают отказаться от заграничных поездок и предупреждают о необходимости самоизоляции по возвращении из-за границы.
https://ria.ru/20210320/koronavirus-1602139698.html
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коронавирус covid-19, германия, в мире
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Карантин в Германии продлили до 18 апреля. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам переговоров с главами федеральных земель.
Она отметила, что сейчас идет уже третья волна коронавируса, причем ситуация в Германии осложняется тем, что более опасный "британский" штамм становится доминирующим.
На пасхальные праздники, с 1 по 5 апреля (в этом году католическая Пасха приходится на 4 апреля), режим изоляции ужесточат. На протяжении этих пяти дней будет действовать принцип "сидим дома", а 1 и 3 апреля объявлены днями отдыха. Будут закрыты практически все магазины, кроме продуктовых. Религиозные собрания власти просят проводить онлайн. Встречаться в частном порядке разрешается членам не более чем двух домохозяйств, причем число участников встречи не должно превышать пяти (не считая детей до 14 лет).
Если за семь дней число новых случаев COVID-19 в каком-либо регионе превысит 100 на 100 тысяч жителей, ограничительные меры еще больше ужесточат.
Кроме того, власти призывают отказаться от заграничных поездок и предупреждают о необходимости самоизоляции по возвращении из-за границы.