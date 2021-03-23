https://ria.ru/20210323/karantin-1602415016.html

В Германии продлили карантин

В Германии продлили карантин

Карантин в Германии продлили до 18 апреля. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам переговоров с главами федеральных земель. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T04:59

2021-03-23T04:59

2021-03-23T13:10

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

германия

в мире

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Карантин в Германии продлили до 18 апреля. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам переговоров с главами федеральных земель.Она отметила, что сейчас идет уже третья волна коронавируса, причем ситуация в Германии осложняется тем, что более опасный "британский" штамм становится доминирующим.На пасхальные праздники, с 1 по 5 апреля (в этом году католическая Пасха приходится на 4 апреля), режим изоляции ужесточат. На протяжении этих пяти дней будет действовать принцип "сидим дома", а 1 и 3 апреля объявлены днями отдыха. Будут закрыты практически все магазины, кроме продуктовых. Религиозные собрания власти просят проводить онлайн. Встречаться в частном порядке разрешается членам не более чем двух домохозяйств, причем число участников встречи не должно превышать пяти (не считая детей до 14 лет).Если за семь дней число новых случаев COVID-19 в каком-либо регионе превысит 100 на 100 тысяч жителей, ограничительные меры еще больше ужесточат.Кроме того, власти призывают отказаться от заграничных поездок и предупреждают о необходимости самоизоляции по возвращении из-за границы.

https://ria.ru/20210320/koronavirus-1602139698.html

https://ria.ru/20210219/germaniya-1598143110.html

германия

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коронавирус covid-19, германия, в мире