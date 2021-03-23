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Экзит-поллы: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Кнессет Израиля
Экзит-поллы: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Кнессет Израиля
Партия Нетаньяху "Ликуд" лидирует на выборах в Кнессет, набрав 31 мандат, на втором месте "Еш Атид" с 18 мандатами, свидетельствуют данные exit poll... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T23:10
2021-03-23T23:52
кнессет израиля
биньямин нетаньяху
ликуд
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мар - РИА Новости. Партия Нетаньяху "Ликуд" лидирует на выборах в Кнессет, набрав 31 мандат, на втором месте "Еш Атид" с 18 мандатами, свидетельствуют данные exit poll телерадиокомпании "КАН".По данным exit poll, "Ликуд" получает 31 мандат, "Еш Атид" - 18 мандатов. На третьем месте ультрарелигиозная партия "ШАС" с девятью мандатами.Аналогичные данные exit poll для этих партий приводит также 12-й телеканал. Партия министра обороны и сменного премьер-министра Израиля Бени Ганца "Кахоль Лаван" преодолевает электоральный барьер на выборах в Кнессет, набрав семь мандатов, свидетельствуют exit poll телерадиокомпании "КАН".Такой же результат у партии согласно exit poll 12-го телеканала. Опросы общественного мнения до выборов сулили Ганцу четыре мандата.Лидер партии "Ямина" Нафтали Бенет, от поддержки которого во многом зависит возможность партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху сформировать правящую коалицию, заявил, что сделает то, что "хорошо для Израиля"."Я сделаю только то, что хорошо для Государства Израиль", - приводит издание "Едиот Ахронот" слова Бенета, чья партия, согласно exit poll, получает семь мандатов. При этом Бенет прямо не сказал, поддержит ли он Нетаньяху.После выборов в марте прошлого года ключевые соперники - партия "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаньяху и "Кахоль-Лаван" Бени Ганца - пошли на формирование правительства национального единства. Однако ему не удалось провести в парламенте бюджет на 2020 год в установленные сроки, что снова привело страну на выборы.Голосование проходило с 07.00 до 22.00 в крупных городах и с 08.00 до 20.00 в небольших населенных пунктах. Правом голоса обладают более 6,5 миллионов граждан, для них были открыты более 12 тысяч избирательных участков. Для больных коронавирусом и находящихся на карантине работал 751 избирательный участок. Четыре специальных участка были открыты в аэропорту имени Бен Гуриона, чтобы прилетающие пассажиры могли проголосовать до отправки на обязательную самоизоляцию. Дипломаты, госслужащие, находящиеся в заграничных командировках и часть военнослужащих проголосовали досрочно. Другие израильские граждане, находящиеся в этот день за рубежом, не имели права голосовать.Выборы в Кнессет 24-го созыва стали четвёртыми подряд досрочными выборами после того, как Кнессет 23-го созыва проголосовал за самороспуск.По итогам выборов лидер победившей партии должен постараться собрать коалицию большинства, для чего ему нужно получить поддержку как минимум 61 депутата из 120. Для прохождения в Кнессет партия должна набрать минимум четыре мандата.
https://ria.ru/20210323/netanyakhu-1602557282.html
https://ria.ru/20210206/netanyakhu-1596339590.html
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кнессет израиля, биньямин нетаньяху, ликуд, в мире

Экзит-поллы: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Кнессет Израиля

23:10 23.03.2021 (обновлено: 23:52 23.03.2021)
 
© AP Photo / Oded BaliltyАгитационные плакаты в Израиле
Агитационные плакаты в Израиле - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© AP Photo / Oded Balilty
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мар - РИА Новости. Партия Нетаньяху "Ликуд" лидирует на выборах в Кнессет, набрав 31 мандат, на втором месте "Еш Атид" с 18 мандатами, свидетельствуют данные exit poll телерадиокомпании "КАН".
По данным exit poll, "Ликуд" получает 31 мандат, "Еш Атид" - 18 мандатов. На третьем месте ультрарелигиозная партия "ШАС" с девятью мандатами.
Аналогичные данные exit poll для этих партий приводит также 12-й телеканал.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
Вчера, 21:54
СМИ сообщили о падении снаряда в районе города, куда приехал Нетаньяху
Партия министра обороны и сменного премьер-министра Израиля Бени Ганца "Кахоль Лаван" преодолевает электоральный барьер на выборах в Кнессет, набрав семь мандатов, свидетельствуют exit poll телерадиокомпании "КАН".
Такой же результат у партии согласно exit poll 12-го телеканала. Опросы общественного мнения до выборов сулили Ганцу четыре мандата.
Лидер партии "Ямина" Нафтали Бенет, от поддержки которого во многом зависит возможность партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху сформировать правящую коалицию, заявил, что сделает то, что "хорошо для Израиля".
"Я сделаю только то, что хорошо для Государства Израиль", - приводит издание "Едиот Ахронот" слова Бенета, чья партия, согласно exit poll, получает семь мандатов. При этом Бенет прямо не сказал, поддержит ли он Нетаньяху.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
6 февраля, 21:01
Нетаньяху обвинил МУС в изощренном антисемитизме
После выборов в марте прошлого года ключевые соперники - партия "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаньяху и "Кахоль-Лаван" Бени Ганца - пошли на формирование правительства национального единства. Однако ему не удалось провести в парламенте бюджет на 2020 год в установленные сроки, что снова привело страну на выборы.
Голосование проходило с 07.00 до 22.00 в крупных городах и с 08.00 до 20.00 в небольших населенных пунктах. Правом голоса обладают более 6,5 миллионов граждан, для них были открыты более 12 тысяч избирательных участков. Для больных коронавирусом и находящихся на карантине работал 751 избирательный участок. Четыре специальных участка были открыты в аэропорту имени Бен Гуриона, чтобы прилетающие пассажиры могли проголосовать до отправки на обязательную самоизоляцию. Дипломаты, госслужащие, находящиеся в заграничных командировках и часть военнослужащих проголосовали досрочно. Другие израильские граждане, находящиеся в этот день за рубежом, не имели права голосовать.
Досрочные выборы в парламент Израиля - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
Вчера, 07:49
Процедура выборов в парламент Израиля
Выборы в Кнессет 24-го созыва стали четвёртыми подряд досрочными выборами после того, как Кнессет 23-го созыва проголосовал за самороспуск.
По итогам выборов лидер победившей партии должен постараться собрать коалицию большинства, для чего ему нужно получить поддержку как минимум 61 депутата из 120. Для прохождения в Кнессет партия должна набрать минимум четыре мандата.
 
Кнессет ИзраиляБиньямин НетаньяхуЛикудВ мире
 
 
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