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https://ria.ru/20210323/intervyu-1602547676.html
СК проверит заявления из интервью со "скопинским маньяком"
СК проверит заявления из интервью со "скопинским маньяком"
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главному организовать проверку после интервью "скопинского маньяка" Виктора Мохова, сообщила... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T20:12
2021-03-23T21:04
светлана петренко
госдума рф
генеральная прокуратура рф
ксения собчак
рязанская область
виктор мохов
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
происшествия
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главному организовать проверку после интервью "скопинского маньяка" Виктора Мохова, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.Ранее Ксения Собчак на своем YouTube-канале опубликовала интервью с вышедшим на свободу Моховым, которого в 2005 году приговорили к 17 годам колонии строгого режима за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых он несколько лет удерживал в неволе.Депутат Госдумы Оксана Пушкина отправила депутатские запросы во ФСИН и Генпрокуратуру по поводу высказанного Моховым намерения "помочь" зачать детей одной из его жертв.Отмечается, что Бастрыкин поручил дать высказываниям надлежащую правовую оценку.В 2000 году слесарь Виктор Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года их освободили.Мохов покинул исправительную колонию 3 марта 2021 года. По иску администрации исправительной колонии №4, где он отбывал наказание, в его отношении установлен надзор на шесть лет по месту жительства. В этот период ему нельзя будет посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, он должен будет дважды в месяц отмечаться в местной полиции.
https://ria.ru/20210306/manyak-1600126040.html
https://ria.ru/20210323/intervyu-1602533123.html
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светлана петренко, госдума рф, генеральная прокуратура рф, ксения собчак, рязанская область, виктор мохов, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия

СК проверит заявления из интервью со "скопинским маньяком"

20:12 23.03.2021 (обновлено: 21:04 23.03.2021)
 
© Криминальная Россия/YouTubeВиктор Мохов. Кадр программы "Криминальная Россия"
Виктор Мохов. Кадр программы Криминальная Россия - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© Криминальная Россия/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главному организовать проверку после интервью "скопинского маньяка" Виктора Мохова, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Ранее Ксения Собчак на своем YouTube-канале опубликовала интервью с вышедшим на свободу Моховым, которого в 2005 году приговорили к 17 годам колонии строгого режима за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых он несколько лет удерживал в неволе.
Дом Виктора Мохова в Скопине Рязанской области - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
6 марта, 08:00
Отброса общества не удастся превратить в звезду
Депутат Госдумы Оксана Пушкина отправила депутатские запросы во ФСИН и Генпрокуратуру по поводу высказанного Моховым намерения "помочь" зачать детей одной из его жертв.
Отмечается, что Бастрыкин поручил дать высказываниям надлежащую правовую оценку.
В 2000 году слесарь Виктор Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года их освободили.
Мохов покинул исправительную колонию 3 марта 2021 года. По иску администрации исправительной колонии №4, где он отбывал наказание, в его отношении установлен надзор на шесть лет по месту жительства. В этот период ему нельзя будет посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, он должен будет дважды в месяц отмечаться в местной полиции.
На съезде партии ЛДПР в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
Вчера, 18:30
ЛДПР предложила запретить брать интервью у убийц и насильников
 
Светлана ПетренкоГосдума РФГенеральная прокуратура РФКсения СобчакРязанская областьВиктор МоховСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинПроисшествия
 
 
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