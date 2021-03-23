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Ингосстрах: интерес к расширенным программам страхования имущества растет
Ингосстрах: интерес к расширенным программам страхования имущества растет
Клиенты СПАО "Ингосстрах" в 2020 году оформили около 74 тысяч договоров страхования по комплексной программе страхования имущества "Платинум Экспресс Квартира", РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T10:00
2021-03-23T10:14
ингосстрах
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Клиенты СПАО "Ингосстрах" в 2020 году оформили около 74 тысяч договоров страхования по комплексной программе страхования имущества "Платинум Экспресс Квартира", что на 7% превышает показатели 2019 года, сообщает компания.Средняя сумма страхового возмещения за этот период составила 60 тысяч рублей."Платинум Экспресс Квартира" предусматривает комплексное страхование имущества (конструктивных элементов, отделки и инженерного оборудования, движимого имущества), а также гражданской ответственности по одному из 13 фиксированных вариантов страхования. Отличительной особенностью программы является заключение договора без осмотра и оценки имущества экспертом – достаточно указать паспортные и контактные данные страхователя, адрес регистрации и адрес страхуемой квартиры, выбрать вариант страхования и желаемую дату начала действия страхования. Договор можно заключить, в том числе, дистанционно - в контакт-центре страховщика. Лимит ответственности по продукту составляет от 500 тысяч до 18 миллионов рублей.
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ингосстрах, новости компаний - экономика

Ингосстрах: интерес к расширенным программам страхования имущества растет

10:00 23.03.2021 (обновлено: 10:14 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтроительство жилого комплекса "Зиларт"
Строительство жилого комплекса Зиларт - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Клиенты СПАО "Ингосстрах" в 2020 году оформили около 74 тысяч договоров страхования по комплексной программе страхования имущества "Платинум Экспресс Квартира", что на 7% превышает показатели 2019 года, сообщает компания.
Средняя сумма страхового возмещения за этот период составила 60 тысяч рублей.
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"Платинум Экспресс Квартира" предусматривает комплексное страхование имущества (конструктивных элементов, отделки и инженерного оборудования, движимого имущества), а также гражданской ответственности по одному из 13 фиксированных вариантов страхования. Отличительной особенностью программы является заключение договора без осмотра и оценки имущества экспертом – достаточно указать паспортные и контактные данные страхователя, адрес регистрации и адрес страхуемой квартиры, выбрать вариант страхования и желаемую дату начала действия страхования. Договор можно заключить, в том числе, дистанционно - в контакт-центре страховщика. Лимит ответственности по продукту составляет от 500 тысяч до 18 миллионов рублей.
"В период действия ограничительных мер в связи с распространением пандемии коронавируса приобретение полиса по страхованию имущества дистанционно без личных встреч с сотрудниками компании стало одной из самых популярных услуг", - приводится в сообщении комментарий начальника отдела имущественного и личного страхования СПАО "Ингосстрах" Станислава Олейникова.
 
ИнгосстрахНовости компаний - Экономика
 
 
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