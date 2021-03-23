https://ria.ru/20210323/ingosstrakh-1602348896.html

Ингосстрах: интерес к расширенным программам страхования имущества растет

Ингосстрах: интерес к расширенным программам страхования имущества растет

Клиенты СПАО "Ингосстрах" в 2020 году оформили около 74 тысяч договоров страхования по комплексной программе страхования имущества "Платинум Экспресс Квартира", РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T10:00

2021-03-23T10:00

2021-03-23T10:14

ингосстрах

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Клиенты СПАО "Ингосстрах" в 2020 году оформили около 74 тысяч договоров страхования по комплексной программе страхования имущества "Платинум Экспресс Квартира", что на 7% превышает показатели 2019 года, сообщает компания.Средняя сумма страхового возмещения за этот период составила 60 тысяч рублей."Платинум Экспресс Квартира" предусматривает комплексное страхование имущества (конструктивных элементов, отделки и инженерного оборудования, движимого имущества), а также гражданской ответственности по одному из 13 фиксированных вариантов страхования. Отличительной особенностью программы является заключение договора без осмотра и оценки имущества экспертом – достаточно указать паспортные и контактные данные страхователя, адрес регистрации и адрес страхуемой квартиры, выбрать вариант страхования и желаемую дату начала действия страхования. Договор можно заключить, в том числе, дистанционно - в контакт-центре страховщика. Лимит ответственности по продукту составляет от 500 тысяч до 18 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210204/ingosstrakh-1595971274.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ингосстрах, новости компаний - экономика