https://ria.ru/20210323/informirovanie-1602464404.html
Россияне смогут оперативно сообщать об угрозе ареста за рубежом
Россияне смогут оперативно сообщать об угрозе ареста за рубежом
В России разрабатывают систему, которая позволит россиянам через цифровые платформы оперативно сообщать об угрозе ареста за рубежом, сообщил глава комиссии... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T13:13
2021-03-23T13:13
2021-03-23T13:13
россия
госдума рф
андрей климов
технологии
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В России разрабатывают систему, которая позволит россиянам через цифровые платформы оперативно сообщать об угрозе ареста за рубежом, сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.В ходе брифинга в МИА "Россия сегодня" сенатору задали вопрос, как противодействовать незаконным арестам россиян за рубежом, отметив, что такой практикой пользуются США.Законодатель также напомнил, что Россия резко увеличила фонд, из которого финансируется правовая поддержка соотечественников.По мнению Климова, для решения этой проблемы необходимо "сотрудничать с институтами гражданского общества, в хорошем смысле, в том числе в США". Кроме того, нужно научиться при работе с другими государствами в данном вопросе максимально учитывать особенности этих стран, полагает он. "Нужно совершенствовать работу наших консульских служб", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20201027/natspolitika-1581765546.html
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россия, госдума рф, андрей климов, технологии