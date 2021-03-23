https://ria.ru/20210323/imya-1602550136.html

Мать сменила "стыдное" имя ребенка из-за шуток друзей

Мать сменила "стыдное" имя ребенка из-за шуток друзей

Жительница Австралии спустя три месяца пожалела об оригинальном имени сына и сменила ему имя, пишет Mirror. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T20:46

2021-03-23T20:46

2021-03-23T23:29

австралия

общество

происшествия

в мире

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Жительница Австралии спустя три месяца пожалела об оригинальном имени сына и сменила ему имя, пишет Mirror. При рождении ребенку дали имя Кэш, что в переводе с английского означает наличные деньги. "В постродовом бреду, усиленном бессонницей, это показалось мне хорошей идеей. Имя было выбрано с отсылкой к Джонни Кэшу, хотя я могу вспомнить только одну его песню", — рассказала она.В итоге матери пришлось столкнуться с шквалом шуток, связанных со странным именем ребенка. Люди спрашивали, можно ли записать его имя знаком доллара, а один из друзей подарил Кэшу футболку с надписью "деньги правят". Также австралийка рассказала, что, ей было стыдно произносить имя сына при незнакомых людях.В итоге мальчика назвали Рубен.

https://ria.ru/20210319/skidka-1601931101.html

https://ria.ru/20210115/hathaway-1593045986.html

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австралия, общество, происшествия, в мире