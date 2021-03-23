Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210323/imya-1602550136.html
Мать сменила "стыдное" имя ребенка из-за шуток друзей
Мать сменила "стыдное" имя ребенка из-за шуток друзей
Жительница Австралии спустя три месяца пожалела об оригинальном имени сына и сменила ему имя, пишет Mirror. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T20:46
2021-03-23T23:29
австралия
общество
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156083/93/1560839315_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_44e97835726eeda41ff8a13c1abb7369.jpg
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Жительница Австралии спустя три месяца пожалела об оригинальном имени сына и сменила ему имя, пишет Mirror. При рождении ребенку дали имя Кэш, что в переводе с английского означает наличные деньги. "В постродовом бреду, усиленном бессонницей, это показалось мне хорошей идеей. Имя было выбрано с отсылкой к Джонни Кэшу, хотя я могу вспомнить только одну его песню", — рассказала она.В итоге матери пришлось столкнуться с шквалом шуток, связанных со странным именем ребенка. Люди спрашивали, можно ли записать его имя знаком доллара, а один из друзей подарил Кэшу футболку с надписью "деньги правят". Также австралийка рассказала, что, ей было стыдно произносить имя сына при незнакомых людях.В итоге мальчика назвали Рубен.
https://ria.ru/20210319/skidka-1601931101.html
https://ria.ru/20210115/hathaway-1593045986.html
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156083/93/1560839315_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_34e8b39107cb5fd2d68d3d633d3037d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
австралия, общество, происшествия, в мире

Мать сменила "стыдное" имя ребенка из-за шуток друзей

20:46 23.03.2021 (обновлено: 23:29 23.03.2021)
 
© Depositphotos / HayDmitriyРебенок на руках у матери
Ребенок на руках у матери - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© Depositphotos / HayDmitriy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Жительница Австралии спустя три месяца пожалела об оригинальном имени сына и сменила ему имя, пишет Mirror.
При рождении ребенку дали имя Кэш, что в переводе с английского означает наличные деньги.
Лосось - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 10:35
Десятки жителей Тайваня решили сменить имя на Лосось ради скидки на еду
"В постродовом бреду, усиленном бессонницей, это показалось мне хорошей идеей. Имя было выбрано с отсылкой к Джонни Кэшу, хотя я могу вспомнить только одну его песню", — рассказала она.
В итоге матери пришлось столкнуться с шквалом шуток, связанных со странным именем ребенка. Люди спрашивали, можно ли записать его имя знаком доллара, а один из друзей подарил Кэшу футболку с надписью "деньги правят". Также австралийка рассказала, что, ей было стыдно произносить имя сына при незнакомых людях.
В итоге мальчика назвали Рубен.
Энн Хэтэуй - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 02:00Культура
Энн Хэтэуэй призналась, что ненавидит свое полное имя
 
АвстралияОбществоПроисшествияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51Южнокорейские военные подтвердили запуск КНДР двух крылатых ракет
04:40"Будет еще печальнее": Пушков предрек Украине судьбу Прибалтики
04:38ВВС Израиля ударили по объектам ХАМАС
04:34Умер актер Джордж Сигал
04:21Врач не рекомендует есть свежий хлеб
03:35"360" узнал о смертельной драке дальнобойщиков на границе России и Грузии
03:22Источник рассказал о перевооружении всех российских многоцелевых АПЛ
03:18Первый командующий Космических войск объяснил значимость их создания
03:16Депутат потребовала запретить Маниже выступать под российским флагом
03:08В Хорватии мобильное приложение поможет выбрать подходящий пляж
02:22Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
02:14Эксперт научил правильной экономии бензина для авто
02:11Назван дешевый способ защитить смартфон
01:58Макрон заявил о необходимости прояснить место Турции в НАТО
01:46Глава минздрава Италии заявил, что стране нужна вакцина "Спутник V"
01:39"Дыра в груди": дочь Заворотнюк заявила о желании уехать из России
01:37Лондон хочет заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее действий
01:18Минпросвещения и ЦИК готовят соглашение по проведению выборов в школах
01:13Юрист перечислил случаи, когда придется отвечать за чужие долги
01:12США сообщили Германии о возражениях по поводу "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния