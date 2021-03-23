https://ria.ru/20210323/ideal-1602452834.html

Патрушев заявил о попытках Запада внедрить в России чуждые идеалы

Патрушев заявил о попытках Запада внедрить в России чуждые идеалы

Запад внедряет в России "чуждые идеалы и нормы" и навязывает "различные реформы", что угрожает политической стабильности, считает секретарь Совета безопасности... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T12:23

2021-03-23T12:23

2021-03-23T12:23

николай патрушев

ханты-мансийск

в мире

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 мар – РИА Новости. Запад внедряет в России "чуждые идеалы и нормы" и навязывает "различные реформы", что угрожает политической стабильности, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Выступая во вторник на совещании в Ханты-Мансийске, он отметил, что сейчас наблюдается пересмотр фундаментальных ценностей человечества, и чувствительные вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений становятся предметом геополитических игр."На этом фоне со стороны стран Запада предпринимаются попытки, направленные на разрушение российских духовно-нравственных ценностей, фальсификацию истории, разжигания межнациональных конфликтов, продвижение идей сепаратизма и национализма", - полагает Патрушев.В рамках этой работы, отметил он, национальные диаспоры, религиозные объединения и другие структуры "вовлекаются в орбиту влияния различных иностранных НКО в целях дестабилизации общественно-политической ситуации, дискредитации органов власти"."Внедрение Западом чуждых для России идеалов и норм, навязывание извне различных реформ угрожает общественному согласию, культурному суверенитету и политической стабильности", - добавил Патрушев.В этой связи он призвал активнее противостоять западной экспансии, укреплять "единство и духовную общность многонационального народа России", "исключить формальный подход в этой работе", выявлять структуры, пытающиеся разжигать рознь.

https://ria.ru/20210322/diplomatiya-1602243953.html

ханты-мансийск

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николай патрушев, ханты-мансийск, в мире