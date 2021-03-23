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Патрушев заявил о попытках Запада внедрить в России чуждые идеалы
Патрушев заявил о попытках Запада внедрить в России чуждые идеалы
Запад внедряет в России "чуждые идеалы и нормы" и навязывает "различные реформы", что угрожает политической стабильности, считает секретарь Совета безопасности... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T12:23
2021-03-23T12:23
николай патрушев
ханты-мансийск
в мире
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 мар – РИА Новости. Запад внедряет в России "чуждые идеалы и нормы" и навязывает "различные реформы", что угрожает политической стабильности, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Выступая во вторник на совещании в Ханты-Мансийске, он отметил, что сейчас наблюдается пересмотр фундаментальных ценностей человечества, и чувствительные вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений становятся предметом геополитических игр."На этом фоне со стороны стран Запада предпринимаются попытки, направленные на разрушение российских духовно-нравственных ценностей, фальсификацию истории, разжигания межнациональных конфликтов, продвижение идей сепаратизма и национализма", - полагает Патрушев.В рамках этой работы, отметил он, национальные диаспоры, религиозные объединения и другие структуры "вовлекаются в орбиту влияния различных иностранных НКО в целях дестабилизации общественно-политической ситуации, дискредитации органов власти"."Внедрение Западом чуждых для России идеалов и норм, навязывание извне различных реформ угрожает общественному согласию, культурному суверенитету и политической стабильности", - добавил Патрушев.В этой связи он призвал активнее противостоять западной экспансии, укреплять "единство и духовную общность многонационального народа России", "исключить формальный подход в этой работе", выявлять структуры, пытающиеся разжигать рознь.
https://ria.ru/20210322/diplomatiya-1602243953.html
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николай патрушев, ханты-мансийск, в мире

Патрушев заявил о попытках Запада внедрить в России чуждые идеалы

12:23 23.03.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 мар – РИА Новости. Запад внедряет в России "чуждые идеалы и нормы" и навязывает "различные реформы", что угрожает политической стабильности, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Выступая во вторник на совещании в Ханты-Мансийске, он отметил, что сейчас наблюдается пересмотр фундаментальных ценностей человечества, и чувствительные вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений становятся предметом геополитических игр.
"На этом фоне со стороны стран Запада предпринимаются попытки, направленные на разрушение российских духовно-нравственных ценностей, фальсификацию истории, разжигания межнациональных конфликтов, продвижение идей сепаратизма и национализма", - полагает Патрушев.
В рамках этой работы, отметил он, национальные диаспоры, религиозные объединения и другие структуры "вовлекаются в орбиту влияния различных иностранных НКО в целях дестабилизации общественно-политической ситуации, дискредитации органов власти".
"Внедрение Западом чуждых для России идеалов и норм, навязывание извне различных реформ угрожает общественному согласию, культурному суверенитету и политической стабильности", - добавил Патрушев.
В этой связи он призвал активнее противостоять западной экспансии, укреплять "единство и духовную общность многонационального народа России", "исключить формальный подход в этой работе", выявлять структуры, пытающиеся разжигать рознь.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 01:41
Лавров назвал главный инструмент действий Запада
 
Николай ПатрушевХанты-МансийскВ мире
 
 
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