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Досрочные выборы губернатора Пензенской области состоятся 19 сентября
Досрочные выборы губернатора Пензенской области состоятся 19 сентября
Досрочные выборы губернатора Пензенской области состоятся в единый день голосования, 19 сентября, сообщил РИА Новости член ЦИК России Евгений Шевченко. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T21:45
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цик рф
следственный комитет россии (ск рф)
пензенская область
политика
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Досрочные выборы губернатора Пензенской области состоятся в единый день голосования, 19 сентября, сообщил РИА Новости член ЦИК России Евгений Шевченко.Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ об освобождении от должности задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.Ранее СК РФ сообщил, что Белозерцев и его пять предполагаемых соучастников задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей, всем шестерым предъявлено обвинение. Член столичной ОНК Марина Литвинович во вторник сообщила, что Белозерцев не считает себя виновным в коррупции и удивлен тому, что был арестован.
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марина литвинович, цик рф, следственный комитет россии (ск рф), пензенская область, политика

Досрочные выборы губернатора Пензенской области состоятся 19 сентября

21:45 23.03.2021 (обновлено: 21:51 23.03.2021)
 
CC BY 2.0 / maticulous / Пенза. Вид на город от "Ласточки"Пенза
Пенза - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
CC BY 2.0 / maticulous / Пенза. Вид на город от "Ласточки"
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Досрочные выборы губернатора Пензенской области состоятся в единый день голосования, 19 сентября, сообщил РИА Новости член ЦИК России Евгений Шевченко.
Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ об освобождении от должности задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.

"Досрочные выборы губернатора Пензенской области состоятся в единый день голосования, 19 сентября. Таким образом, на данный момент в единый день голосования в девяти субъектах высших должностных лиц будут избирать на прямых выборах, в трех регионах их изберут депутаты законодательных органов соответствующих субъектов", - сообщил Шевченко агентству.

Ранее СК РФ сообщил, что Белозерцев и его пять предполагаемых соучастников задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей, всем шестерым предъявлено обвинение. Член столичной ОНК Марина Литвинович во вторник сообщила, что Белозерцев не считает себя виновным в коррупции и удивлен тому, что был арестован.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
Вчера, 11:21
Белозерцев заявил ОНК, что его дело не связано с политикой
 
Марина ЛитвиновичЦИК РФСледственный комитет России (СК РФ)Пензенская областьПолитика
 
 
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