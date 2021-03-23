https://ria.ru/20210323/gubernator-1602556331.html

Досрочные выборы губернатора Пензенской области состоятся 19 сентября

Досрочные выборы губернатора Пензенской области состоятся 19 сентября

Досрочные выборы губернатора Пензенской области состоятся в единый день голосования, 19 сентября, сообщил РИА Новости член ЦИК России Евгений Шевченко. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T21:45

2021-03-23T21:45

2021-03-23T21:51

марина литвинович

цик рф

следственный комитет россии (ск рф)

пензенская область

политика

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Досрочные выборы губернатора Пензенской области состоятся в единый день голосования, 19 сентября, сообщил РИА Новости член ЦИК России Евгений Шевченко.Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ об освобождении от должности задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.Ранее СК РФ сообщил, что Белозерцев и его пять предполагаемых соучастников задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей, всем шестерым предъявлено обвинение. Член столичной ОНК Марина Литвинович во вторник сообщила, что Белозерцев не считает себя виновным в коррупции и удивлен тому, что был арестован.

https://ria.ru/20210323/belozertsev-1602442730.html

пензенская область

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2021

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марина литвинович, цик рф, следственный комитет россии (ск рф), пензенская область, политика