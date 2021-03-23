В ГД внесли проект о блокировке сайтов для перевода денег в онлайн-казино
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о внесудебной блокировке сайтов, через которые переводятся денежные средства в пользу незаконных онлайн-казино и лотерей, документ опубликован во вторник в электронной базе нижней палаты парламента.
Законопроект подготовили глава комитета по информполитике Александр Хинштейн и глава комитета по экономполитике Сергей Жигарев.
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Законопроектом предлагается внести изменения в статьи федерального закона № 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и статьи федерального закона № 138-ФЗ "О лотереях".
По существующему законодательству организаторов онлайн-лотерей и азартных игр в интернете Федеральная налоговая служба (ФНС России) вносит в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации, или перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации.
Проектом предполагается включить нарушителей в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств.
Предполагается, что решение о блокировке сайтов будет принимать ФНС России.