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В ГД внесли проект о блокировке сайтов для перевода денег в онлайн-казино
В ГД внесли проект о блокировке сайтов для перевода денег в онлайн-казино
В Госдуму внесен законопроект о внесудебной блокировке сайтов, через которые переводятся денежные средства в пользу незаконных онлайн-казино и лотерей, документ РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T11:35
2021-03-23T11:35
россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о внесудебной блокировке сайтов, через которые переводятся денежные средства в пользу незаконных онлайн-казино и лотерей, документ опубликован во вторник в электронной базе нижней палаты парламента.Законопроект подготовили глава комитета по информполитике Александр Хинштейн и глава комитета по экономполитике Сергей Жигарев.Законопроектом предлагается внести изменения в статьи федерального закона № 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и статьи федерального закона № 138-ФЗ "О лотереях".По существующему законодательству организаторов онлайн-лотерей и азартных игр в интернете Федеральная налоговая служба (ФНС России) вносит в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации, или перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации.Проектом предполагается включить нарушителей в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств.Предполагается, что решение о блокировке сайтов будет принимать ФНС России.
https://rsport.ria.ru/20201230/putin-1591529570.html
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россия, госдума рф, общество

В ГД внесли проект о блокировке сайтов для перевода денег в онлайн-казино

11:35 23.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о внесудебной блокировке сайтов, через которые переводятся денежные средства в пользу незаконных онлайн-казино и лотерей, документ опубликован во вторник в электронной базе нижней палаты парламента.
Законопроект подготовили глава комитета по информполитике Александр Хинштейн и глава комитета по экономполитике Сергей Жигарев.
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Законопроектом предлагается внести изменения в статьи федерального закона № 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и статьи федерального закона № 138-ФЗ "О лотереях".
По существующему законодательству организаторов онлайн-лотерей и азартных игр в интернете Федеральная налоговая служба (ФНС России) вносит в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации, или перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации.
Проектом предполагается включить нарушителей в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств.
Предполагается, что решение о блокировке сайтов будет принимать ФНС России.
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 02:24
РБК: пользователям карты "Мир" затруднят доступ к онлайн-казино
 
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