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Наука
https://ria.ru/20210323/google-1602506401.html
В Google рассказали, как исправить ошибку в работе Android-смартфонов
В Google рассказали, как исправить ошибку в работе Android-смартфонов
В компании Google оперативно решили проблему, из-за которой миллионы пользователей Android-смартфонов столкнулись с вылетами приложений. О восстановлении работы РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T16:24
2021-03-23T16:24
наука
google
google android
технологии
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В компании Google оперативно решили проблему, из-за которой миллионы пользователей Android-смартфонов столкнулись с вылетами приложений. О восстановлении работы сервисов сообщают в поисковом гиганте.Проблема заключалась в системном приложении Android System WebView и затронула Google Chrome. Чтобы полностью избавиться от нее на своем смартфоне, нужно:В ночь с 22 на 23 марта пользователи устройств, основанных на ОС Android, столкнулись с массовым крашем приложения, среди которых были почтовые клиенты, банкинг-приложения и Google Pay. Проблема наблюдалась практически на всех моделях смартфонов.
https://ria.ru/20210323/android-1602446883.html
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google, google android, технологии

В Google рассказали, как исправить ошибку в работе Android-смартфонов

16:24 23.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПокупатели в магазине бытовой техники и электроники "М.Видео"
Покупатели в магазине бытовой техники и электроники М.Видео - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В компании Google оперативно решили проблему, из-за которой миллионы пользователей Android-смартфонов столкнулись с вылетами приложений. О восстановлении работы сервисов сообщают в поисковом гиганте.
Проблема заключалась в системном приложении Android System WebView и затронула Google Chrome. Чтобы полностью избавиться от нее на своем смартфоне, нужно:
  • Открыть приложение Google Play Store;
  • Найти среди установленных Android System WebView;
  • Запустить обновление;
  • Повторить тоже самое для браузера Google Chrome.
В ночь с 22 на 23 марта пользователи устройств, основанных на ОС Android, столкнулись с массовым крашем приложения, среди которых были почтовые клиенты, банкинг-приложения и Google Pay. Проблема наблюдалась практически на всех моделях смартфонов.
Samsung Galaxy S21 - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
Вчера, 11:46Наука
Пользователи Android-смартфонов столкнулись с массовым сбоем приложений
 
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