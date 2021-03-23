https://ria.ru/20210323/google-1602506401.html
В Google рассказали, как исправить ошибку в работе Android-смартфонов
В Google рассказали, как исправить ошибку в работе Android-смартфонов
В компании Google оперативно решили проблему, из-за которой миллионы пользователей Android-смартфонов столкнулись с вылетами приложений. О восстановлении работы РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T16:24
2021-03-23T16:24
2021-03-23T16:24
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В компании Google оперативно решили проблему, из-за которой миллионы пользователей Android-смартфонов столкнулись с вылетами приложений. О восстановлении работы сервисов сообщают в поисковом гиганте.Проблема заключалась в системном приложении Android System WebView и затронула Google Chrome. Чтобы полностью избавиться от нее на своем смартфоне, нужно:В ночь с 22 на 23 марта пользователи устройств, основанных на ОС Android, столкнулись с массовым крашем приложения, среди которых были почтовые клиенты, банкинг-приложения и Google Pay. Проблема наблюдалась практически на всех моделях смартфонов.
https://ria.ru/20210323/android-1602446883.html
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