https://ria.ru/20210323/google-1602506401.html

В Google рассказали, как исправить ошибку в работе Android-смартфонов

В Google рассказали, как исправить ошибку в работе Android-смартфонов

В компании Google оперативно решили проблему, из-за которой миллионы пользователей Android-смартфонов столкнулись с вылетами приложений. О восстановлении работы РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T16:24

2021-03-23T16:24

2021-03-23T16:24

наука

google

google android

технологии

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В компании Google оперативно решили проблему, из-за которой миллионы пользователей Android-смартфонов столкнулись с вылетами приложений. О восстановлении работы сервисов сообщают в поисковом гиганте.Проблема заключалась в системном приложении Android System WebView и затронула Google Chrome. Чтобы полностью избавиться от нее на своем смартфоне, нужно:В ночь с 22 на 23 марта пользователи устройств, основанных на ОС Android, столкнулись с массовым крашем приложения, среди которых были почтовые клиенты, банкинг-приложения и Google Pay. Проблема наблюдалась практически на всех моделях смартфонов.

https://ria.ru/20210323/android-1602446883.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google, google android, технологии