https://ria.ru/20210323/google-1602476195.html

Google устранил неполадки в работе своих сервисов

Google устранил неполадки в работе своих сервисов

Google устранил неполадки в работе приложений у пользователей Android, говорится в сообщении компании в соцсети Twitter. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T14:05

2021-03-23T14:05

2021-03-23T15:54

россия

google

google android

технологии

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Google устранил неполадки в работе приложений у пользователей Android, говорится в сообщении компании в соцсети Twitter.Пресс-служба Viber позднее сообщила, что сбой, вызванный ошибкой со стороны операционной системы Android, затронул и этот мессенджер."Это техническая проблема, для решения которой мы просим пользователей обновить Google Chrome и Android System WebView до последней версии в Play Market", — сказали в пресс-службе.Ранее во вторник пользователи из нескольких стран столкнулись со сбоями в работе сервисов Google. В России проблемы начали возникать около полуночи. В частности, 74 процента жалоб связаны с работой сайта, еще 25 — с входом в учетную запись.В конце прошлой недели серьезные сбои регистрировали в работе Telegram, а также Facebook и принадлежащих ему Instagram и WhatsApp.

https://ria.ru/20210316/chrome-1601490700.html

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2021

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