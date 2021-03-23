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Google устранил неполадки в работе своих сервисов
Google устранил неполадки в работе своих сервисов
Google устранил неполадки в работе приложений у пользователей Android, говорится в сообщении компании в соцсети Twitter. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T14:05
2021-03-23T15:54
россия
google
google android
технологии
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Google устранил неполадки в работе приложений у пользователей Android, говорится в сообщении компании в соцсети Twitter.Пресс-служба Viber позднее сообщила, что сбой, вызванный ошибкой со стороны операционной системы Android, затронул и этот мессенджер."Это техническая проблема, для решения которой мы просим пользователей обновить Google Chrome и Android System WebView до последней версии в Play Market", — сказали в пресс-службе.Ранее во вторник пользователи из нескольких стран столкнулись со сбоями в работе сервисов Google. В России проблемы начали возникать около полуночи. В частности, 74 процента жалоб связаны с работой сайта, еще 25 — с входом в учетную запись.В конце прошлой недели серьезные сбои регистрировали в работе Telegram, а также Facebook и принадлежащих ему Instagram и WhatsApp.
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россия, google, google android, технологии

Google устранил неполадки в работе своих сервисов

14:05 23.03.2021 (обновлено: 15:54 23.03.2021)
 
© Depositphotos / Anthony BrownСтраница Google.com на экране
Страница Google.com на экране - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© Depositphotos / Anthony Brown
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Google устранил неполадки в работе приложений у пользователей Android, говорится в сообщении компании в соцсети Twitter.
Пресс-служба Viber позднее сообщила, что сбой, вызванный ошибкой со стороны операционной системы Android, затронул и этот мессенджер.
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"Это техническая проблема, для решения которой мы просим пользователей обновить Google Chrome и Android System WebView до последней версии в Play Market", — сказали в пресс-службе.
Ранее во вторник пользователи из нескольких стран столкнулись со сбоями в работе сервисов Google.
В России проблемы начали возникать около полуночи. В частности, 74 процента жалоб связаны с работой сайта, еще 25 — с входом в учетную запись.
В конце прошлой недели серьезные сбои регистрировали в работе Telegram, а также Facebook и принадлежащих ему Instagram и WhatsApp.
 
РоссияGoogleGoogle AndroidТехнологии
 
 
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