https://ria.ru/20210323/google-1602412364.html

В работе Google произошел сбой

В работе Google произошел сбой

Пользователи Google из ряда стран столкнулись с проблемами в работе поисковой системы, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает неполадки и... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T02:21

2021-03-23T02:21

2021-03-23T02:26

google

франция

сша

технологии

в мире

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пользователи Google из ряда стран столкнулись с проблемами в работе поисковой системы, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает неполадки и отключения на популярных интернет-ресурсах.По данным портала, неполадки наблюдаются в таких странах, как Россия, США, Британия и Франция.Согласно информации на сайте, в России неполадки возникли примерно к полуночи, 74% жалоб связаны с работой сайта, 25% - с входом в учетную запись. В США проблемы при входе в учетную запись отметили 52% пользователей, 47% жалуются на сложности с поиском.

https://ria.ru/20210316/google-1601406453.html

франция

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google, франция, сша, технологии, в мире