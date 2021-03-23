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https://ria.ru/20210323/google-1602412364.html
В работе Google произошел сбой
В работе Google произошел сбой
Пользователи Google из ряда стран столкнулись с проблемами в работе поисковой системы, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает неполадки и... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T02:21
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google
франция
сша
технологии
в мире
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пользователи Google из ряда стран столкнулись с проблемами в работе поисковой системы, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает неполадки и отключения на популярных интернет-ресурсах.По данным портала, неполадки наблюдаются в таких странах, как Россия, США, Британия и Франция.Согласно информации на сайте, в России неполадки возникли примерно к полуночи, 74% жалоб связаны с работой сайта, 25% - с входом в учетную запись. В США проблемы при входе в учетную запись отметили 52% пользователей, 47% жалуются на сложности с поиском.
https://ria.ru/20210316/google-1601406453.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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google, франция, сша, технологии, в мире

В работе Google произошел сбой

02:21 23.03.2021 (обновлено: 02:26 23.03.2021)
 
© AP Photo / Jens MeyerДевушки с ноутбуками на фоне логотипа Google
Девушки с ноутбуками на фоне логотипа Google - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© AP Photo / Jens Meyer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пользователи Google из ряда стран столкнулись с проблемами в работе поисковой системы, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает неполадки и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По данным портала, неполадки наблюдаются в таких странах, как Россия, США, Британия и Франция.
Согласно информации на сайте, в России неполадки возникли примерно к полуночи, 74% жалоб связаны с работой сайта, 25% - с входом в учетную запись. В США проблемы при входе в учетную запись отметили 52% пользователей, 47% жалуются на сложности с поиском.
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 04:25
Названы шесть малоизвестных функций браузера Google Chrome
 
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