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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210323/gintsburg-1602465805.html
Гинцбург опроверг сообщения о невозможности ревакцинации "Спутником V"
Гинцбург опроверг сообщения о невозможности ревакцинации "Спутником V"
Повторная вакцинация "Спутником V" не только возможна, но и может быть даже более эффективна, чем первичная, заявил директор Национального исследовательского... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T13:19
2021-03-23T13:50
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
россия
александр гинцбург
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Повторная вакцинация "Спутником V" не только возможна, но и может быть даже более эффективна, чем первичная, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.Так он прокомментировал слова директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, которая предположила, что повторно прививаться "Спутником V", вероятно, будет нельзя, так как к аденовирусам, на основе которых создана вакцина, уже выработается иммунитет. Позже она уточнила, что для ревакцинации можно будет использовать "ЭпиВакКорону" и "КовиВак".По его словам, иммунитет к аденовирусам усиливает формирование ключевого в защите от коронавирусов клеточного иммунитета и практически не влияет на формирование гуморального иммунного ответа."Спутник V" — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его уникальность состоит в использовании двух различных векторов на основе аденовируса человека. Вакцинация предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день, иммунитет окончательно формируется через три недели после второй прививки. Третья фаза клинических исследований показала, что эффективность вакцины составляет 91,6 процента, она полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19.
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вакцина "спутник v", россия, александр гинцбург

Гинцбург опроверг сообщения о невозможности ревакцинации "Спутником V"

13:19 23.03.2021 (обновлено: 13:50 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник V"
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Повторная вакцинация "Спутником V" не только возможна, но и может быть даже более эффективна, чем первичная, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Так он прокомментировал слова директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, которая предположила, что повторно прививаться "Спутником V", вероятно, будет нельзя, так как к аденовирусам, на основе которых создана вакцина, уже выработается иммунитет. Позже она уточнила, что для ревакцинации можно будет использовать "ЭпиВакКорону" и "КовиВак".

"Данные целого ряда научных исследований, проведенных как в нашей стране, так и за рубежом, говорят о том, что предсуществующий иммунитет к аденовирусам практически не влияет на развитие иммунного ответа после иммунизации вакцинами на основе аденовирусных векторов. Более того, доказана возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену", — сказал Гинцбург журналистам.

По его словам, иммунитет к аденовирусам усиливает формирование ключевого в защите от коронавирусов клеточного иммунитета и практически не влияет на формирование гуморального иммунного ответа.
"Спутник V" — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его уникальность состоит в использовании двух различных векторов на основе аденовируса человека. Вакцинация предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день, иммунитет окончательно формируется через три недели после второй прививки. Третья фаза клинических исследований показала, что эффективность вакцины составляет 91,6 процента, она полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"РоссияАлександр Гинцбург
 
 
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