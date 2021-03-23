Гинцбург опроверг сообщения о невозможности ревакцинации "Спутником V"
13:19 23.03.2021 (обновлено: 13:50 23.03.2021)
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Повторная вакцинация "Спутником V" не только возможна, но и может быть даже более эффективна, чем первичная, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Так он прокомментировал слова директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, которая предположила, что повторно прививаться "Спутником V", вероятно, будет нельзя, так как к аденовирусам, на основе которых создана вакцина, уже выработается иммунитет. Позже она уточнила, что для ревакцинации можно будет использовать "ЭпиВакКорону" и "КовиВак".
"Данные целого ряда научных исследований, проведенных как в нашей стране, так и за рубежом, говорят о том, что предсуществующий иммунитет к аденовирусам практически не влияет на развитие иммунного ответа после иммунизации вакцинами на основе аденовирусных векторов. Более того, доказана возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену", — сказал Гинцбург журналистам.
По его словам, иммунитет к аденовирусам усиливает формирование ключевого в защите от коронавирусов клеточного иммунитета и практически не влияет на формирование гуморального иммунного ответа.
"Спутник V" — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его уникальность состоит в использовании двух различных векторов на основе аденовируса человека. Вакцинация предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день, иммунитет окончательно формируется через три недели после второй прививки. Третья фаза клинических исследований показала, что эффективность вакцины составляет 91,6 процента, она полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19.
12 августа 2020, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19