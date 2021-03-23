https://ria.ru/20210323/gintsburg-1602465805.html

Гинцбург опроверг сообщения о невозможности ревакцинации "Спутником V"

Гинцбург опроверг сообщения о невозможности ревакцинации "Спутником V"

Повторная вакцинация "Спутником V" не только возможна, но и может быть даже более эффективна, чем первичная, заявил директор Национального исследовательского... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T13:19

2021-03-23T13:19

2021-03-23T13:50

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

россия

александр гинцбург

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Повторная вакцинация "Спутником V" не только возможна, но и может быть даже более эффективна, чем первичная, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.Так он прокомментировал слова директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, которая предположила, что повторно прививаться "Спутником V", вероятно, будет нельзя, так как к аденовирусам, на основе которых создана вакцина, уже выработается иммунитет. Позже она уточнила, что для ревакцинации можно будет использовать "ЭпиВакКорону" и "КовиВак".По его словам, иммунитет к аденовирусам усиливает формирование ключевого в защите от коронавирусов клеточного иммунитета и практически не влияет на формирование гуморального иммунного ответа."Спутник V" — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его уникальность состоит в использовании двух различных векторов на основе аденовируса человека. Вакцинация предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день, иммунитет окончательно формируется через три недели после второй прививки. Третья фаза клинических исследований показала, что эффективность вакцины составляет 91,6 процента, она полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", россия, александр гинцбург