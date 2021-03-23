https://ria.ru/20210323/gazety-1602503589.html

Школьник спас женщину благодаря газетам

Школьник спас женщину благодаря газетам

В Великобритании 15-летний школьник по имени Лиам Эппс спас жизнь 94-летней женщине, увидев на крыльце ее дома газеты. Об этом пишет издание Kent Online. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T16:29

2021-03-23T16:29

2021-03-23T16:29

великобритания

в мире

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В Великобритании 15-летний школьник по имени Лиам Эппс спас жизнь 94-летней женщине, увидев на крыльце ее дома газеты. Об этом пишет издание Kent Online.С 2019 подросток ежедневно доставлял ей прессу. Однажды утром он заметил, что несколько газет все еще лежали на ее коврике и забил тревогу. Он рассказал об увиденном маме и предложил ей проверить дом. Сначала они обратились за помощью к жителям по соседству, а после начали стучать в окна. Сначала им никто не ответил, а потом они услышали крик из дома. В итоге школьник вызвал скорую помощь, а его мать и соседи выломали заднюю дверь. В итоге они нашли женщину лежащей на полу."Кажется, она упала, у нее была большая рана на ноге, но при этом я не видел других травм", — пояснил Лиам, подчеркнув, что у нее были пролежни на спине и, возможно, обезвоживание.Позднее врачи сообщили, что женщина находится в больнице и уже пошла на поправку.

https://ria.ru/20200730/1575192069.html

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