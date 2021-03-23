https://ria.ru/20210323/gavrilov-1602487921.html

Гаврилов: законопроект "Об аттестации духовенства" защитит суверенитет РФ

Гаврилов: законопроект "Об аттестации духовенства" защитит суверенитет РФ

Законопроект "Об аттестации духовенства", который во вторник был принят во втором чтении, защищает духовный суверенитет России, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T14:59

2021-03-23T14:59

2021-03-23T14:59

религия и мировоззрение

религия

госдума рф

сергей гаврилов

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Законопроект "Об аттестации духовенства", который во вторник был принят во втором чтении, защищает духовный суверенитет России, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.Законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе совести и религиозных объединениях" в части совершенствования правового регулирования деятельности религиозных объединений" 23 марта прошел второе чтение, третье чтение назначено на 24 марта."(Этими законопроектом – ред.) мы защищаем наш духовный суверенитет, наши ценности", - сказал РИА Новости Гаврилов.По его словам, закон о свободе совести и о религиозных объединениях "претерпит ряд изменений", в частности, будет введен запрет на участие в религиозных группах лиц, причастных к экстремистской деятельности и финансированию терроризма."От внутренних расколов централизованные религиозные организации оградит новое положение – выйти из структуры религиозная организация сможет только в соответствии с уставом централизованной религиозной организации. Для защиты от злоупотреблений со стороны коммерческих организаций и НКО, не связанных с деятельностью религиозных организаций, указывать на вероисповедание в своих наименованиях смогут только общественные организации и движения при наличии письменного согласования с централизованной религиозной организацией", - уточнил Гаврилов.В комитете напомнили, что законопроект обязывает получать дополнительное профобразование и проходить аттестацию священнослужителей и религиозный персонал, которые получили духовное образование за рубежом и "впервые приступают к осуществлению богослужений, религиозных обрядов и церемоний, к миссионерской или преподавательской деятельности"."Это положение не распространяется на священнослужителей, уже осуществляющих религиозную деятельность в России. "Данная обязанность позволит ограничить доступ "проповедникам" с зарубежным дипломом к осуществлению преподавательской деятельности и пресечь попытки вмешательства во внутренние дела государства", - заключил собеседник агентства.Основная цель авторов, согласно пояснительной записке к законопроекту, "не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию", а также предотвратить "вовлечение участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и деятельность, направленную на финансирование терроризма".После внесения в Госдуму летом 2020 года он вызвал противоречивую реакцию конфессий. В частности, критике подвергалось то, что документ в случае принятия обяжет священнослужителей и персонал религиозных организаций, которые получили духовное образование за рубежом, получать дополнительное духовное образование в российских учебных заведениях и проходить обязательную переаттестацию, иначе они не смогут заниматься преподавательской и религиозной деятельностью.Ранее в комитете пояснили, что согласно одобренным поправкам ко второму чтению, планируется "освободить от получения дополнительного профобразования и прохождения аттестации священнослужителей, получивших иностранное духовное образование, которые в настоящее время уже осуществляют религиозную деятельность". Также в комитете заверили, что иностранные религиозные деятели не должны будут проходить аттестацию для чтения лекций или проведения церемоний, эти требования, согласно законопроекту, распространяются только на духовенство с российским гражданством.

https://ria.ru/20210322/dukhovenstvo-1602242527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, госдума рф, сергей гаврилов