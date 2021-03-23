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Наука
https://ria.ru/20210323/gagarin-1602508325.html
Летящий к МКС в апреле корабль "Союз" назовут в честь Юрия Гагарина
Летящий к МКС в апреле корабль "Союз" назовут в честь Юрия Гагарина
Пилотируемый корабль "Союз МС-18", которому в апреле предстоит доставить новый экипаж на Международную космическую станцию (МКС), назовут в честь первого... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T16:34
2021-03-23T16:34
наука
олег новицкий
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
союз
роскосмос
юрий гагарин (космонавт)
байконур (город)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пилотируемый корабль "Союз МС-18", которому в апреле предстоит доставить новый экипаж на Международную космическую станцию (МКС), назовут в честь первого космонавта Юрия Гагарина, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".В январе из плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 60-летия полета Гагарина в космос, копия которого имелась в распоряжении агентства, стало известно, что в честь первого космонавта назовут один из трех пилотируемых кораблей "Союз", летящих к МКС в 2021 году, однако в нем не уточнялось, какой именно."Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-18", проходящий предстартовую подготовку по программе доставки на МКС участников 65-й основной экспедиции, получил собственное название "Ю.А. Гагарин", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".Он отметил, что имя Гагарина уже украшает поверхность экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека корабля."Кроме того, на головном обтекателе ракеты-носителя будет размещена эмблема "Год Гагарина 1961-2021" в качестве официального символа исторического юбилея", - добавил представитель пресс-службы "Роскосмоса".Запуск корабля ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 9 апреля. В экипаж входят россияне Олег Новицкий и Пётр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.Десять лет назад, когда праздновалась 50-я годовщина полета в космос первого человека, корабль "Союз ТМА-21" получил собственное имя "Гагарин". Тогда на бытовом отсеке корабля красовались эмблема "Полету Гагарина в космос 50 лет" и портрет космонавта, а на головной обтекатель ракеты "Союз-ФГ" были нанесены надписи "Гагарин", "50 лет полету Гагарина в космос" и портрет космонавта с надписью "Поехали!".
https://ria.ru/20210319/kosmos-1602056313.html
https://ria.ru/20210317/mks-1601565398.html
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олег новицкий, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, союз, роскосмос, юрий гагарин (космонавт), байконур (город)

Летящий к МКС в апреле корабль "Союз" назовут в честь Юрия Гагарина

16:34 23.03.2021
 
© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© NASA / Roscosmos
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пилотируемый корабль "Союз МС-18", которому в апреле предстоит доставить новый экипаж на Международную космическую станцию (МКС), назовут в честь первого космонавта Юрия Гагарина, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
В январе из плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 60-летия полета Гагарина в космос, копия которого имелась в распоряжении агентства, стало известно, что в честь первого космонавта назовут один из трех пилотируемых кораблей "Союз", летящих к МКС в 2021 году, однако в нем не уточнялось, какой именно.
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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Экипаж МКС начал "перепарковку" корабля "Союз"
"Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-18", проходящий предстартовую подготовку по программе доставки на МКС участников 65-й основной экспедиции, получил собственное название "Ю.А. Гагарин", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".
Он отметил, что имя Гагарина уже украшает поверхность экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека корабля.
"Кроме того, на головном обтекателе ракеты-носителя будет размещена эмблема "Год Гагарина 1961-2021" в качестве официального символа исторического юбилея", - добавил представитель пресс-службы "Роскосмоса".
Запуск корабля ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 9 апреля. В экипаж входят россияне Олег Новицкий и Пётр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.
Десять лет назад, когда праздновалась 50-я годовщина полета в космос первого человека, корабль "Союз ТМА-21" получил собственное имя "Гагарин". Тогда на бытовом отсеке корабля красовались эмблема "Полету Гагарина в космос 50 лет" и портрет космонавта, а на головной обтекатель ракеты "Союз-ФГ" были нанесены надписи "Гагарин", "50 лет полету Гагарина в космос" и портрет космонавта с надписью "Поехали!".
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 00:37
Возле возможного места утечки воздуха на МКС нашли чаинки
 
НаукаОлег НовицкийМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаСоюзРоскосмосЮрий Гагарин (космонавт)Байконур (город)
 
 
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