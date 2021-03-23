https://ria.ru/20210323/gagarin-1602508325.html

Летящий к МКС в апреле корабль "Союз" назовут в честь Юрия Гагарина

Летящий к МКС в апреле корабль "Союз" назовут в честь Юрия Гагарина

Пилотируемый корабль "Союз МС-18", которому в апреле предстоит доставить новый экипаж на Международную космическую станцию (МКС), назовут в честь первого... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T16:34

2021-03-23T16:34

2021-03-23T16:34

наука

олег новицкий

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

союз

роскосмос

юрий гагарин (космонавт)

байконур (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600822913_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_2aa080a21560a7442eb6ae8246d67a69.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пилотируемый корабль "Союз МС-18", которому в апреле предстоит доставить новый экипаж на Международную космическую станцию (МКС), назовут в честь первого космонавта Юрия Гагарина, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".В январе из плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 60-летия полета Гагарина в космос, копия которого имелась в распоряжении агентства, стало известно, что в честь первого космонавта назовут один из трех пилотируемых кораблей "Союз", летящих к МКС в 2021 году, однако в нем не уточнялось, какой именно."Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-18", проходящий предстартовую подготовку по программе доставки на МКС участников 65-й основной экспедиции, получил собственное название "Ю.А. Гагарин", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".Он отметил, что имя Гагарина уже украшает поверхность экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека корабля."Кроме того, на головном обтекателе ракеты-носителя будет размещена эмблема "Год Гагарина 1961-2021" в качестве официального символа исторического юбилея", - добавил представитель пресс-службы "Роскосмоса".Запуск корабля ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 9 апреля. В экипаж входят россияне Олег Новицкий и Пётр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.Десять лет назад, когда праздновалась 50-я годовщина полета в космос первого человека, корабль "Союз ТМА-21" получил собственное имя "Гагарин". Тогда на бытовом отсеке корабля красовались эмблема "Полету Гагарина в космос 50 лет" и портрет космонавта, а на головной обтекатель ракеты "Союз-ФГ" были нанесены надписи "Гагарин", "50 лет полету Гагарина в космос" и портрет космонавта с надписью "Поехали!".

https://ria.ru/20210319/kosmos-1602056313.html

https://ria.ru/20210317/mks-1601565398.html

байконур (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег новицкий, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, союз, роскосмос, юрий гагарин (космонавт), байконур (город)