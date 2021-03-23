https://ria.ru/20210323/fregaty-1602506888.html

Российские фрегаты уничтожили "врага" в Черном море, где идут учения НАТО

Российские фрегаты уничтожили "врага" в Черном море, где идут учения НАТО

Два российских фрегата потренировались уничтожать морского противника в Черном море, где сейчас проходят крупные учения НАТО, сообщили в отделе информационного... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T16:26

2021-03-23T16:26

2021-03-23T16:41

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черное море

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нато

сша

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Два российских фрегата потренировались уничтожать морского противника в Черном море, где сейчас проходят крупные учения НАТО, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.По легенде учения, береговые средства разведки обнаружили неопознанный беспилотник над объектами флота. Проследив за ним, военные выяснили, что аппарат сел на вертолётную палубу корабля условного противника. Затем командование флота поставило двум фрегатам задачу экстренно следовать в район выполнения задач и предотвратить новые полёты беспилотников."Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" обнаружили группу надводных кораблей условного противника, а при попытке приблизиться были атакованы. Боевые расчёты фрегатов вступили в условный морской бой, средствами противовоздушной обороны отразили ракетную атаку, применяя активные и пассивные помехи средств радиоэлектронной борьбы."Далее расчёты ракетно-артиллерийской боевой части обоих кораблей отработали алгоритм действий по уничтожению надводных целей условного противника ракетным оружием и артиллерией", - отметили в ЧФ.Сейчас в Черном море под руководством Румынии проходят учения Sea Shield 21. В них участвуют корабли Болгарии, Греции, Испании, Нидерландов, Польши, Румынии, США и Турции.

https://ria.ru/20210322/velikobritaniya-1602406928.html

https://ria.ru/20210317/nato-1601685431.html

россия

черное море

сша

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россия, черное море, черноморский флот вмф россии, нато, сша, безопасность