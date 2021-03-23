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Девушка поделилась фото и узнала, что была в шаге от смерти
Девушка поделилась фото и узнала, что была в шаге от смерти
Девушка опубликовала в TikTok аккаунте видео, на котором держит на руке смертельно опасного ядовитого осьминога. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T23:52
2021-03-23T23:52
бали (остров)
происшествия
в мире
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Девушка опубликовала в TikTok аккаунте видео, на котором держит на руке смертельно опасного ядовитого осьминога. Вернувшись из отпуска на Бали, она решила поискать в интернете вид осьминога, с которым она фотографировалась в прибрежной воде. В видео девушка отмечает, что пришла в ужас, узнав, что держала на руках ядовитого осьминога, способного, по ее словам, убить 26 взрослых людей за одну минуту. При этом укус существа размером меньше ладони незаметен для человека, а смерть наступает от паралича мышц, в том числе задействованных в дыхательном процессе. Видео набрало более шести миллионов просмотров.
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бали (остров), происшествия, в мире

Девушка поделилась фото и узнала, что была в шаге от смерти

23:52 23.03.2021
 
© РИА Новости / Ирина Засыпкина / Перейти в фотобанкПустой пляж в Куте на острове Бали в Индонезии
Пустой пляж в Куте на острове Бали в Индонезии - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Ирина Засыпкина
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Девушка опубликовала в TikTok аккаунте видео, на котором держит на руке смертельно опасного ядовитого осьминога.
Вернувшись из отпуска на Бали, она решила поискать в интернете вид осьминога, с которым она фотографировалась в прибрежной воде.
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В видео девушка отмечает, что пришла в ужас, узнав, что держала на руках ядовитого осьминога, способного, по ее словам, убить 26 взрослых людей за одну минуту. При этом укус существа размером меньше ладони незаметен для человека, а смерть наступает от паралича мышц, в том числе задействованных в дыхательном процессе.
Видео набрало более шести миллионов просмотров.
 
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