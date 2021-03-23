https://ria.ru/20210323/foto-1602564922.html

Девушка поделилась фото и узнала, что была в шаге от смерти

Девушка поделилась фото и узнала, что была в шаге от смерти

Девушка опубликовала в TikTok аккаунте видео, на котором держит на руке смертельно опасного ядовитого осьминога. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T23:52

2021-03-23T23:52

2021-03-23T23:52

бали (остров)

происшествия

в мире

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Девушка опубликовала в TikTok аккаунте видео, на котором держит на руке смертельно опасного ядовитого осьминога. Вернувшись из отпуска на Бали, она решила поискать в интернете вид осьминога, с которым она фотографировалась в прибрежной воде. В видео девушка отмечает, что пришла в ужас, узнав, что держала на руках ядовитого осьминога, способного, по ее словам, убить 26 взрослых людей за одну минуту. При этом укус существа размером меньше ладони незаметен для человека, а смерть наступает от паралича мышц, в том числе задействованных в дыхательном процессе. Видео набрало более шести миллионов просмотров.

https://ria.ru/20210310/pingvin-1600508825.html

бали (остров)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бали (остров), происшествия, в мире