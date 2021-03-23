https://ria.ru/20210323/evrosoyuz-1602483519.html

Немецкий политолог прокомментировал слова Лаврова о Евросоюзе

Немецкий политолог прокомментировал слова Лаврова о Евросоюзе

Глава МИД РФ Сергей Лавров прав, ЕС в одностороннем порядке разрушил все механизмы сотрудничества с Россией, заявил РИА Новости немецкий политолог Александр... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T14:39

2021-03-23T14:39

2021-03-23T14:39

россия

сергей лавров

евросоюз

александр рар

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155176/13/1551761395_0:252:2872:1867_1920x0_80_0_0_1dc90b465b1d5809ecba53380b45e1a0.jpg

БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прав, ЕС в одностороннем порядке разрушил все механизмы сотрудничества с Россией, заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.Отношений у Москвы с Евросоюзом как организацией нет, они были уничтожены Брюсселем, сказал ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам министра, Европа "эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались партнеры только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться". Все это, по словам Лаврова, объективно ведет к тому, что отношения России с Китаем "развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами".По словам политолога, в то же время в ЕС традиционно подвергает Россию мощной критике и "очень обижается", если Москва ведет двусторонние отношения с отдельными странами сообщества. С этим связано, например, и то "колоссальное давление на российских производителей газа в Европе, это показательные действия", считает Рар."За последние 10-15 лет в отношениях ЕС и России идут только разрушительные процессы, почти нет созидания. Немало европейских стран готовы сотрудничать с Россией в одностороннем порядке. А в Брюсселе нет. Но Брюссель также зависит от консенсуса среди своих членов, и там есть отдельные государства, которые стоят на тормозе отношений с Россией и пытаются ее "вытолкнуть" из Европы в Азию. Это Польша, Прибалтика, конечно, при поддержке США", - сказал Рар, добавив, что "речь идет уже не о тенденциях, а о негласной политике ЕС".Новые санкции против России, торговые войны "на руку, прежде всего, американцам", которые заинтересованы в поставках товаров в Европу и "включении ЕС в собственную политику сдерживания РФ", считает Рар. На этом фоне европейский бизнес "всеми силами пытается сохранить связи с Россией", добавил он.

https://ria.ru/20210303/evropa-1599614628.html

https://ria.ru/20210322/evrosoyuz-1602394729.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, евросоюз, александр рар, в мире