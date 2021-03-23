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Немецкий политолог прокомментировал слова Лаврова о Евросоюзе
Немецкий политолог прокомментировал слова Лаврова о Евросоюзе
Глава МИД РФ Сергей Лавров прав, ЕС в одностороннем порядке разрушил все механизмы сотрудничества с Россией, заявил РИА Новости немецкий политолог Александр... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T14:39
2021-03-23T14:39
россия
сергей лавров
евросоюз
александр рар
в мире
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БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прав, ЕС в одностороннем порядке разрушил все механизмы сотрудничества с Россией, заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.Отношений у Москвы с Евросоюзом как организацией нет, они были уничтожены Брюсселем, сказал ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам министра, Европа "эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались партнеры только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться". Все это, по словам Лаврова, объективно ведет к тому, что отношения России с Китаем "развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами".По словам политолога, в то же время в ЕС традиционно подвергает Россию мощной критике и "очень обижается", если Москва ведет двусторонние отношения с отдельными странами сообщества. С этим связано, например, и то "колоссальное давление на российских производителей газа в Европе, это показательные действия", считает Рар."За последние 10-15 лет в отношениях ЕС и России идут только разрушительные процессы, почти нет созидания. Немало европейских стран готовы сотрудничать с Россией в одностороннем порядке. А в Брюсселе нет. Но Брюссель также зависит от консенсуса среди своих членов, и там есть отдельные государства, которые стоят на тормозе отношений с Россией и пытаются ее "вытолкнуть" из Европы в Азию. Это Польша, Прибалтика, конечно, при поддержке США", - сказал Рар, добавив, что "речь идет уже не о тенденциях, а о негласной политике ЕС".Новые санкции против России, торговые войны "на руку, прежде всего, американцам", которые заинтересованы в поставках товаров в Европу и "включении ЕС в собственную&nbsp; политику сдерживания РФ", считает Рар. На этом фоне европейский бизнес "всеми силами пытается сохранить связи с Россией", добавил он.
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россия, сергей лавров, евросоюз, александр рар, в мире

Немецкий политолог прокомментировал слова Лаврова о Евросоюзе

14:39 23.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип на здании Европарламента в Брюсселе
Логотип на здании Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прав, ЕС в одностороннем порядке разрушил все механизмы сотрудничества с Россией, заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.
Отношений у Москвы с Евросоюзом как организацией нет, они были уничтожены Брюсселем, сказал ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам министра, Европа "эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались партнеры только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться". Все это, по словам Лаврова, объективно ведет к тому, что отношения России с Китаем "развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами".

"Лавров прав, действительно, ЕС в одностороннем порядке разрушил все механизмы сотрудничества с Россией. Это правда. Договор о партнерстве и сотрудничестве заблокирован поляками и литовцами еще в нулевых годах. Германия в одностороннем порядке в 2012 году, еще до событий в Украине, отказалась от партнерства по модернизации, мотивировав это отказом России от принципов либеральной демократии. Третий механизм, который был разрушен - это саммиты ЕС и России. Последний саммит прошел в 2013 году. Европейцы демонстрируют, что не заинтересованы в сотрудничестве с Россией", - сказал Рар.

По словам политолога, в то же время в ЕС традиционно подвергает Россию мощной критике и "очень обижается", если Москва ведет двусторонние отношения с отдельными странами сообщества. С этим связано, например, и то "колоссальное давление на российских производителей газа в Европе, это показательные действия", считает Рар.
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"За последние 10-15 лет в отношениях ЕС и России идут только разрушительные процессы, почти нет созидания. Немало европейских стран готовы сотрудничать с Россией в одностороннем порядке. А в Брюсселе нет. Но Брюссель также зависит от консенсуса среди своих членов, и там есть отдельные государства, которые стоят на тормозе отношений с Россией и пытаются ее "вытолкнуть" из Европы в Азию. Это Польша, Прибалтика, конечно, при поддержке США", - сказал Рар, добавив, что "речь идет уже не о тенденциях, а о негласной политике ЕС".
Новые санкции против России, торговые войны "на руку, прежде всего, американцам", которые заинтересованы в поставках товаров в Европу и "включении ЕС в собственную  политику сдерживания РФ", считает Рар. На этом фоне европейский бизнес "всеми силами пытается сохранить связи с Россией", добавил он.
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РоссияСергей ЛавровЕвросоюзАлександр РарВ мире
 
 
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