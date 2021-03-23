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https://ria.ru/20210323/evropa-1602492366.html
Посол ЕС оценил перспективы въездного туризма в России
Посол ЕС оценил перспективы въездного туризма в России
Туристическую отрасль в России после окончания пандемии коронавирусной инфекции ждет "определенный подъем" за счет зарубежных гостей из Европы, сообщил РИА... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T15:45
2021-03-23T15:45
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
туризм
маркус эдерер
туристы
мария захарова
новости - туризм
роза хутор
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СОЧИ, 23 мар – РИА Новости. Туристическую отрасль в России после окончания пандемии коронавирусной инфекции ждет "определенный подъем" за счет зарубежных гостей из Европы, сообщил РИА Новости посол Евросоюза в России Маркус Эдерер."Европейские туристы любят приезжать в Россию, желающих очень много", – сказал Эдерер на курорте "Роза Хутор", где он находится в рамках Австрийского горнолыжного бизнес-уикенда.Эдерер отметил высокий уровень горнолыжной инфраструктуры российского курорта и обратил внимание, что введение электронных виз поможет развитию въездного туризма в РФ.Также за время бизнес-уикенда посол посетил любительские соревнования по скоростному спуску. "Подобные мероприятия являются замечательной рекламой как для Сочи, так и для Австрии. И, конечно же, это хорошая возможность отдохнуть на свежем воздухе от пандемии c соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, пока большинство европейских курортов закрыты", – подчеркнул он.Краткосрочная электронная виза должна была начать действовать в России с 1 января 2021 года, однако из-за сложной эпидемиологической обстановки оформление единых электронных виз было приостановлено до особого распоряжения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия в полном объеме запустит систему выдачи электронных виз сразу после снятия ограничений, связанных с пандемией.Перечень стран, граждане которых могут въезжать в РФ по данной визе после отмены ограничений, включает 52 государства. Единая электронная виза на данный момент является однократной. Срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления с разрешенным сроком пребывания иностранного гражданина в РФ не более 16 суток со дня въезда.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, маркус эдерер, туристы, мария захарова, новости - туризм, роза хутор, евросоюз, сочи, австрия

Посол ЕС оценил перспективы въездного туризма в России

15:45 23.03.2021
 
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор" Курорт "Роза Хутор"
Курорт Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
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СОЧИ, 23 мар – РИА Новости. Туристическую отрасль в России после окончания пандемии коронавирусной инфекции ждет "определенный подъем" за счет зарубежных гостей из Европы, сообщил РИА Новости посол Евросоюза в России Маркус Эдерер.
"Европейские туристы любят приезжать в Россию, желающих очень много", – сказал Эдерер на курорте "Роза Хутор", где он находится в рамках Австрийского горнолыжного бизнес-уикенда.
Эдерер отметил высокий уровень горнолыжной инфраструктуры российского курорта и обратил внимание, что введение электронных виз поможет развитию въездного туризма в РФ.
Также за время бизнес-уикенда посол посетил любительские соревнования по скоростному спуску. "Подобные мероприятия являются замечательной рекламой как для Сочи, так и для Австрии. И, конечно же, это хорошая возможность отдохнуть на свежем воздухе от пандемии c соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, пока большинство европейских курортов закрыты", – подчеркнул он.
Краткосрочная электронная виза должна была начать действовать в России с 1 января 2021 года, однако из-за сложной эпидемиологической обстановки оформление единых электронных виз было приостановлено до особого распоряжения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия в полном объеме запустит систему выдачи электронных виз сразу после снятия ограничений, связанных с пандемией.
Перечень стран, граждане которых могут въезжать в РФ по данной визе после отмены ограничений, включает 52 государства. Единая электронная виза на данный момент является однократной. Срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления с разрешенным сроком пребывания иностранного гражданина в РФ не более 16 суток со дня въезда.
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