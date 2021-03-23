В Ереване оппозиция разблокирует проспект у здания парламента
15:20 23.03.2021 (обновлено: 15:46 23.03.2021)
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСторонники оппозиции и сотрудники полиции возле здания администрации президента Армении в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 23 мар - РИА Новости. Оппозиционное "Движение спасения родины", добивающееся отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявило, что намерено разблокировать проспект Баграмяна у здания парламента, но сохранить палаточный лагерь на улице Демирчяна.
"Совет движения принял решение восстановить свободное передвижение по проспекту Баграмяна, устранив создаваемые для граждан неудобства. Для координации дальнейших действий объявить палаточный лагерь, расположенный на улице Демирчяна, штаб-квартирой Движения", - говорится в сообщении, размещенном на странице объединения в Facebook.
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Отмечается также, что оппозиция намерена начать новую волну политических акций, расширить географию действий с вовлечением в нее регионов страны. В сообщении подчеркивается, что 28 марта в 14.00 (13.00 мск) на перекрестке проспекта Баграмяна и улицы Демирчяна состоится общегосударственный митинг, на котором будет представлена дальнейшая деятельность Движения.