https://ria.ru/20210323/erevan-1602492245.html

В Ереване оппозиция разблокирует проспект у здания парламента

В Ереване оппозиция разблокирует проспект у здания парламента

Оппозиционное "Движение спасения родины", добивающееся отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявило, что намерено разблокировать проспект... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T15:20

2021-03-23T15:20

2021-03-23T15:46

ситуация в армении

никол пашинян

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601077882_0:190:2905:1824_1920x0_80_0_0_b396921ee82aaa2a6c92a4e1d88b114d.jpg

ЕРЕВАН, 23 мар - РИА Новости. Оппозиционное "Движение спасения родины", добивающееся отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявило, что намерено разблокировать проспект Баграмяна у здания парламента, но сохранить палаточный лагерь на улице Демирчяна.Отмечается также, что оппозиция намерена начать новую волну политических акций, расширить географию действий с вовлечением в нее регионов страны. В сообщении подчеркивается, что 28 марта в 14.00 (13.00 мск) на перекрестке проспекта Баграмяна и улицы Демирчяна состоится общегосударственный митинг, на котором будет представлена ​​дальнейшая деятельность Движения.

https://ria.ru/20210312/armeniya-1600832009.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в армении, никол пашинян, армения, в мире