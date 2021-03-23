Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210323/ekspansiya-1602536270.html
Патрушев доложит Путину о борьбе с "экспансией западных идеалов"
Патрушев доложит Путину о борьбе с "экспансией западных идеалов"
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев доложит президенту России Владимиру Путину о борьбе с "экспансией западных идеалов", сообщил журналистам... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T18:45
2021-03-23T18:45
владимир путин
николай патрушев
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149585/19/1495851957_0:96:3216:1904_1920x0_80_0_0_5af43fb76aafc7f1e7f709b1d5680e73.jpg
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 мар – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев доложит президенту России Владимиру Путину о борьбе с "экспансией западных идеалов", сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин.Эту тему Патрушев затрагивал во вторник на совещании в Ханты-Мансийске, на котором речь шла о межнациональных и межконфессиональных отношениях на Урале.Секретарь Совбеза отмечал, что Запад "внедряет чуждые для России идеалы и нормы" и навязывает "различные реформы", что угрожает политической стабильности. По мнению Патрушева, с этим нужно бороться."Секретарь Совета безопасности доложит президенту страны об итогах прошедшего совещания, прежде всего о том, какие меры намечено принять для пресечения попыток экспансии Запада, а также для профилактики межнациональных и межконфессиональных конфликтов", - сказал Аношин.
https://ria.ru/20210316/rossiya-1601363075.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/149585/19/1495851957_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_0a2c004e06049c40f05f723cbb4f05b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, николай патрушев, безопасность

Патрушев доложит Путину о борьбе с "экспансией западных идеалов"

18:45 23.03.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время встречи. 5 июня 2017
Президент РФ Владимир Путин и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время встречи. 5 июня 2017 - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 мар – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев доложит президенту России Владимиру Путину о борьбе с "экспансией западных идеалов", сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин.
Эту тему Патрушев затрагивал во вторник на совещании в Ханты-Мансийске, на котором речь шла о межнациональных и межконфессиональных отношениях на Урале.
Секретарь Совбеза отмечал, что Запад "внедряет чуждые для России идеалы и нормы" и навязывает "различные реформы", что угрожает политической стабильности. По мнению Патрушева, с этим нужно бороться.
"Секретарь Совета безопасности доложит президенту страны об итогах прошедшего совещания, прежде всего о том, какие меры намечено принять для пресечения попыток экспансии Запада, а также для профилактики межнациональных и межконфессиональных конфликтов", - сказал Аношин.
Президент США Джо Байден принимает участие в саммите лидеров QUAD - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 08:00
Может ли американская "четверка" побить русскую "тройку"?
 
Владимир ПутинНиколай ПатрушевБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51Южнокорейские военные подтвердили запуск КНДР двух крылатых ракет
04:40"Будет еще печальнее": Пушков предрек Украине судьбу Прибалтики
04:38ВВС Израиля ударили по объектам ХАМАС
04:34Умер актер Джордж Сигал
04:21Врач не рекомендует есть свежий хлеб
03:35"360" узнал о смертельной драке дальнобойщиков на границе России и Грузии
03:22Источник рассказал о перевооружении всех российских многоцелевых АПЛ
03:18Первый командующий Космических войск объяснил значимость их создания
03:16Депутат потребовала запретить Маниже выступать под российским флагом
03:08В Хорватии мобильное приложение поможет выбрать подходящий пляж
02:22Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
02:14Эксперт научил правильной экономии бензина для авто
02:11Назван дешевый способ защитить смартфон
01:58Макрон заявил о необходимости прояснить место Турции в НАТО
01:46Глава минздрава Италии заявил, что стране нужна вакцина "Спутник V"
01:39"Дыра в груди": дочь Заворотнюк заявила о желании уехать из России
01:37Лондон хочет заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее действий
01:18Минпросвещения и ЦИК готовят соглашение по проведению выборов в школах
01:13Юрист перечислил случаи, когда придется отвечать за чужие долги
01:12США сообщили Германии о возражениях по поводу "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния