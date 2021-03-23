https://ria.ru/20210323/ekspansiya-1602536270.html
Патрушев доложит Путину о борьбе с "экспансией западных идеалов"
Патрушев доложит Путину о борьбе с "экспансией западных идеалов"
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев доложит президенту России Владимиру Путину о борьбе с "экспансией западных идеалов", сообщил журналистам... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T18:45
2021-03-23T18:45
2021-03-23T18:45
владимир путин
николай патрушев
безопасность
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 мар – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев доложит президенту России Владимиру Путину о борьбе с "экспансией западных идеалов", сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин.Эту тему Патрушев затрагивал во вторник на совещании в Ханты-Мансийске, на котором речь шла о межнациональных и межконфессиональных отношениях на Урале.Секретарь Совбеза отмечал, что Запад "внедряет чуждые для России идеалы и нормы" и навязывает "различные реформы", что угрожает политической стабильности. По мнению Патрушева, с этим нужно бороться."Секретарь Совета безопасности доложит президенту страны об итогах прошедшего совещания, прежде всего о том, какие меры намечено принять для пресечения попыток экспансии Запада, а также для профилактики межнациональных и межконфессиональных конфликтов", - сказал Аношин.
https://ria.ru/20210316/rossiya-1601363075.html
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владимир путин, николай патрушев, безопасность