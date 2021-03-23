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В Хургаде недалеко от пляжей заметили редкую китовую акулу
В Хургаде недалеко от пляжей заметили редкую китовую акулу
В Египте в Красном море недалеко от района Фанадир рядом с пляжами Хургады дайверы заметили редкую китовую акулу, сообщает Турпром. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T00:53
2021-03-23T00:53
2021-03-23T00:53
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В Египте в Красном море недалеко от района Фанадир рядом с пляжами Хургады дайверы заметили редкую китовую акулу, сообщает Турпром. Ученые заявили, что неоднократное появление китовой акулы в Красном море – редкость. И то, что ей не причиняют вред и не преследуют – одна из важных причин того, что этот морской обитатель заплывает туда. Морские биологи напомнили, что редкий гигант – а китовые акулы могут достигать 13 метров в длину – питается планктоном и для человека не опасен. При этом дайверов предостерегают от попыток прикоснуться к хищной рыбе, покататься на ней или преследовать ее. От наблюдателей требуется соблюдать дистанцию не менее трех метров перед акулой, и четырех метров позади нее, чтобы избежать травм как пловцов, так и хищника.Охота на китовых акул запрещена в Египте, поскольку этот вид находится под угрозой исчезновения.
https://ria.ru/20210312/akuly-1600771768.html
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туризм, туристы, акулы, красное море, индийский океан, новости - туризм, хургада, египет
МОСКВА, 23 мар
— РИА Новости.
В Египте в Красном море недалеко от района Фанадир рядом с пляжами Хургады дайверы заметили редкую китовую акулу, сообщает
Турпром.
Ученые заявили, что неоднократное появление китовой акулы в Красном море – редкость. И то, что ей не причиняют вред и не преследуют – одна из важных причин того, что этот морской обитатель заплывает туда.
Морские биологи напомнили, что редкий гигант – а китовые акулы могут достигать 13 метров в длину – питается планктоном и для человека не опасен. При этом дайверов предостерегают от попыток прикоснуться к хищной рыбе, покататься на ней или преследовать ее. От наблюдателей требуется соблюдать дистанцию не менее трех метров перед акулой, и четырех метров позади нее, чтобы избежать травм как пловцов, так и хищника.
Охота на китовых акул запрещена в Египте, поскольку этот вид находится под угрозой исчезновения.