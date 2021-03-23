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Глава МИД Украины назвал "способ" завершить конфликт в Донбассе за неделю
Глава МИД Украины назвал "способ" завершить конфликт в Донбассе за неделю
Конфликт в Донбассе можно завершить за неделю, "если Россия согласится", заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T23:32
2021-03-23T23:32
россия
дмитрий кулеба
донецкая народная республика
мид украины
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КИЕВ, 23 мар – РИА Новости. Конфликт в Донбассе можно завершить за неделю, "если Россия согласится", заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.По его словам, со второй половины декабря наблюдается ухудшение ситуации в Донбассе, также снижается эффективность переговоров в Трехсторонней контактной группе, где встречаются Россия, Украина и ОБСЕ.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html
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россия, дмитрий кулеба, донецкая народная республика, мид украины, верховная рада украины, москва, минск, оон, украина, в мире

Глава МИД Украины назвал "способ" завершить конфликт в Донбассе за неделю

23:32 23.03.2021
 
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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КИЕВ, 23 мар – РИА Новости. Конфликт в Донбассе можно завершить за неделю, "если Россия согласится", заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Все пути решения понятны, много раз обсуждались и лежат на столе. А вот чего нет, так это зеленого света от Москвы, чтобы двигаться вперед. Если Москва политически решит придерживаться собственных обещаний - а они много раз говорили, что Донбасс должен остаться частью Украины… конфликт может быть решен легко и достаточно быстро. Способы вывода войск, способы проведения выборов без участия Москвы, все это давно подробно продуманно. Поэтому нам следует спрашивать себя, не сколько времени понадобится для прекращения конфликта, а сколько времени нужно, чтобы заставить Россию согласиться его прекратить. Если Россия согласится сделать это завтра, конфликт будет завершен через неделю", - сказал Кулеба в интервью словацкому изданию Tyžden, текст которого приводит пресс-служба МИД Украины во вторник.

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РоссияДмитрий КулебаДонецкая Народная РеспубликаМИД УкраиныВерховная Рада УкраиныМоскваМинскООНУкраинаВ мире
 
 
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