https://ria.ru/20210323/donbass-1602563931.html

Глава МИД Украины назвал "способ" завершить конфликт в Донбассе за неделю

Глава МИД Украины назвал "способ" завершить конфликт в Донбассе за неделю

Конфликт в Донбассе можно завершить за неделю, "если Россия согласится", заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T23:32

2021-03-23T23:32

2021-03-23T23:32

россия

дмитрий кулеба

донецкая народная республика

мид украины

верховная рада украины

москва

минск

оон

украина

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КИЕВ, 23 мар – РИА Новости. Конфликт в Донбассе можно завершить за неделю, "если Россия согласится", заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.По его словам, со второй половины декабря наблюдается ухудшение ситуации в Донбассе, также снижается эффективность переговоров в Трехсторонней контактной группе, где встречаются Россия, Украина и ОБСЕ.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

россия

донецкая народная республика

москва

минск

украина

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