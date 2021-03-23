https://ria.ru/20210323/dollar-1602464999.html

Курс доллара вырос выше 76 рублей

Курс доллара вырос выше 76 рублей

Курс рубля продолжает снижаться на негативном внешнем фоне: доллар поднялся выше 76 рублей впервые с 4 февраля, а евро закрепился выше 90 рублей, следует из... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T13:14

2021-03-23T13:14

2021-03-23T13:14

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Курс рубля продолжает снижаться на негативном внешнем фоне: доллар поднялся выше 76 рублей впервые с 4 февраля, а евро закрепился выше 90 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.48 мск вторника рос на 1,2 рубля – до 76,14 рубля, курс евро - на 1,15 рубля, до 90,57 рубля.Майский фьючерс на нефть марки Brent падает уже на 3,47% - до 62,38 доллара за баррель.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская биржа, экономика