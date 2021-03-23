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Курс доллара вырос выше 76 рублей
Курс доллара вырос выше 76 рублей
Курс рубля продолжает снижаться на негативном внешнем фоне: доллар поднялся выше 76 рублей впервые с 4 февраля, а евро закрепился выше 90 рублей, следует из... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T13:14
2021-03-23T13:14
2021-03-23T13:14
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Курс рубля продолжает снижаться на негативном внешнем фоне: доллар поднялся выше 76 рублей впервые с 4 февраля, а евро закрепился выше 90 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.48 мск вторника рос на 1,2 рубля – до 76,14 рубля, курс евро - на 1,15 рубля, до 90,57 рубля.Майский фьючерс на нефть марки Brent падает уже на 3,47% - до 62,38 доллара за баррель.
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РИА Новости
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