https://ria.ru/20210323/dolg-1602457074.html

Житель Северодвинска принес приставу 22 килограмма монет для оплаты долга

Житель Северодвинска принес приставу 22 килограмма монет для оплаты долга

Житель Северодвинска Архангельской области, задолжавший по налогам и сборам более 38,7 тысячи рублей, принес судебному приставу два ящика монет номиналом от 10... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T12:45

2021-03-23T12:45

2021-03-23T12:45

архангельская область

северодвинск

общество

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МУРМАНСК, 23 мар – РИА Новости. Житель Северодвинска Архангельской области, задолжавший по налогам и сборам более 38,7 тысячи рублей, принес судебному приставу два ящика монет номиналом от 10 копеек до 10 рублей и весом около 22 килограммов, сообщила пресс-служба региональной службы судебных приставов.Сообщается, что в отделении судебных приставов по городу Северодвинску на исполнении находилось два исполнительных производства в отношении жителя этого города о взыскании с него задолженности по налогам и сборам. Часть долга была взыскана в результате применения мер принудительного исполнения, остаток задолженности составлял 38 715 рублей 15 копеек.Пристав пересчитал все монеты и принял их в счет погашения долга. Всего в ящиках оказалось 3 849 монет на сумму 38 715 рублей 20 копеек. "Таким образом, задолженность по налогам оплачена в полном объёме. Впоследствии монеты, общий вес которых, кстати, составлял около 22 килограммов, были сданы сотрудником органа принудительного исполнения в банк", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210317/priz-1601574019.html

архангельская область

северодвинск

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архангельская область, северодвинск, общество