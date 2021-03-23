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Житель Северодвинска принес приставу 22 килограмма монет для оплаты долга
Житель Северодвинска принес приставу 22 килограмма монет для оплаты долга
Житель Северодвинска Архангельской области, задолжавший по налогам и сборам более 38,7 тысячи рублей, принес судебному приставу два ящика монет номиналом от 10... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T12:45
2021-03-23T12:45
архангельская область
северодвинск
общество
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МУРМАНСК, 23 мар – РИА Новости. Житель Северодвинска Архангельской области, задолжавший по налогам и сборам более 38,7 тысячи рублей, принес судебному приставу два ящика монет номиналом от 10 копеек до 10 рублей и весом около 22 килограммов, сообщила пресс-служба региональной службы судебных приставов.Сообщается, что в отделении судебных приставов по городу Северодвинску на исполнении находилось два исполнительных производства в отношении жителя этого города о взыскании с него задолженности по налогам и сборам. Часть долга была взыскана в результате применения мер принудительного исполнения, остаток задолженности составлял 38 715 рублей 15 копеек.Пристав пересчитал все монеты и принял их в счет погашения долга. Всего в ящиках оказалось 3 849 монет на сумму 38 715 рублей 20 копеек. "Таким образом, задолженность по налогам оплачена в полном объёме. Впоследствии монеты, общий вес которых, кстати, составлял около 22 килограммов, были сданы сотрудником органа принудительного исполнения в банк", - отметили в пресс-службе.
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архангельская область, северодвинск, общество

Житель Северодвинска принес приставу 22 килограмма монет для оплаты долга

12:45 23.03.2021
 
© Фото : Управление Федеральной службы судебных приствов по Архангельской областиМонеты, которыми житель Северодвинска погасил долг в службе судебных приставов
Монеты, которыми житель Северодвинска погасил долг в службе судебных приставов - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© Фото : Управление Федеральной службы судебных приствов по Архангельской области
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МУРМАНСК, 23 мар – РИА Новости. Житель Северодвинска Архангельской области, задолжавший по налогам и сборам более 38,7 тысячи рублей, принес судебному приставу два ящика монет номиналом от 10 копеек до 10 рублей и весом около 22 килограммов, сообщила пресс-служба региональной службы судебных приставов.
Сообщается, что в отделении судебных приставов по городу Северодвинску на исполнении находилось два исполнительных производства в отношении жителя этого города о взыскании с него задолженности по налогам и сборам. Часть долга была взыскана в результате применения мер принудительного исполнения, остаток задолженности составлял 38 715 рублей 15 копеек.

"На днях должник явился на прием к судебному приставу-исполнителю с целью оплаты задолженности. При себе мужчина имел два металлических ящика, заполненных монетами номиналом 1 рубль, 10 рублей, 50 копеек, 10 копеек", - рассказали в службе.

Пристав пересчитал все монеты и принял их в счет погашения долга. Всего в ящиках оказалось 3 849 монет на сумму 38 715 рублей 20 копеек. "Таким образом, задолженность по налогам оплачена в полном объёме. Впоследствии монеты, общий вес которых, кстати, составлял около 22 килограммов, были сданы сотрудником органа принудительного исполнения в банк", - отметили в пресс-службе.
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