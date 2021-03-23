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В ДНР прокомментировали закрытие представительства в Марселе
В ДНР прокомментировали закрытие представительства в Марселе
Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова считает, что решение закрыть... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T19:02
2021-03-23T19:02
донецкая народная республика
франция
марсель
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова считает, что решение закрыть представительский центр республики в Марселе суд во Франции принял под давлением Киева.Ранее во вторник апелляционный суд Экс-ан-Прованса принял решение о закрытии представительского центра ДНР в Марселе. Глава центра Юбер Файяр сообщил РИА Новости, что будет обсуждать дальнейшие шаги по возможной кассации с властями ДНР.Она выразила обеспокоенность тем, что украинские власти оказывают давление на власти Франции, поскольку повторный запрос на иск против представительского центра после того, как французский суд вначале официально признал его деятельность законной – "это не что иное, как явная попытка вмешательства в работу судебной системы Франции".Представительский центр ДНР был официально открыт в Марселе в сентябре 2017 года. Главной задачей представительства его руководитель называл правдивое информирование жителей Франции о положении дел в Донбассе. Аналогичные бюро ранее были открыты в Финляндии, Чехии, Греции и Италии. Суд Экс-ан-Прованса в сентябре 2018 года не стал закрывать центр ДНР во Франции, однако затем прокуратура опротестовала это решение.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
https://ria.ru/20210323/pobeda-1602489953.html
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донецкая народная республика, франция, марсель, украина, в мире

В ДНР прокомментировали закрытие представительства в Марселе

19:02 23.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНабережная в Донецке
Набережная в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова считает, что решение закрыть представительский центр республики в Марселе суд во Франции принял под давлением Киева.
Ранее во вторник апелляционный суд Экс-ан-Прованса принял решение о закрытии представительского центра ДНР в Марселе. Глава центра Юбер Файяр сообщил РИА Новости, что будет обсуждать дальнейшие шаги по возможной кассации с властями ДНР.

"У нас не вызывает сомнений, что такое решение было принято под давлением украинских властей, которые еще с 2017 года подавали иски против центра во Франции. Руководитель представительского центра господин Юбер Файяр совместно с адвокатами настойчиво и тщательно работали над аргументами защиты. Но, к сожалению, после двух с половиной лет борьбы за центр апелляционный суд вынес решение о его закрытии", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

Она выразила обеспокоенность тем, что украинские власти оказывают давление на власти Франции, поскольку повторный запрос на иск против представительского центра после того, как французский суд вначале официально признал его деятельность законной – "это не что иное, как явная попытка вмешательства в работу судебной системы Франции".
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Представительский центр ДНР был официально открыт в Марселе в сентябре 2017 года. Главной задачей представительства его руководитель называл правдивое информирование жителей Франции о положении дел в Донбассе. Аналогичные бюро ранее были открыты в Финляндии, Чехии, Греции и Италии. Суд Экс-ан-Прованса в сентябре 2018 года не стал закрывать центр ДНР во Франции, однако затем прокуратура опротестовала это решение.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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