https://ria.ru/20210323/displey-1601986755.html

Все секреты AMOLED и IPS-дисплеев. Из чего делают экраны для смартфонов

Все секреты AMOLED и IPS-дисплеев. Из чего делают экраны для смартфонов

Подавляющее большинство смартфонов и любой носимой электроники выпускают с жидкокристаллическими дисплеями по технологии IPS. Их главные недостатки —... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T08:00

2021-03-23T08:00

2021-03-23T11:29

наука

samsung

apple ipad

технологии

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Кирилл Каримов. Подавляющее большинство смартфонов и любой носимой электроники выпускают с жидкокристаллическими дисплеями по технологии IPS. Их главные недостатки — неравномерность подсветки и большое потребление энергии. В последнее время производители все чаще обращаются к OLED. За какой технологией будущее — в материале РИА Новости.Жидкие кристаллыТехнология Liquid Crystal Display (жидкокристаллический дисплей) фактически предопределила новый виток развития электроники в конце 1990-х. Кинескопные экраны вскоре отправились в музей, а мобильные телефоны оказались в кармане у каждого. Все LCD подсвечивают белые светодиоды по периметру матрицы. Равномерность обеспечивает специальная подложка. В этом и заключается "родовая травма" ЖК-экранов — неровная подсветка, встречающаяся в смартфонах даже среднего ценового уровня. Смотрится это как белесые пятна на темной картинке.Жидкокристаллические дисплеи производят по технологиям TFT, TN и IPS. TFT — это тонкопленочные транзисторы, поддерживающие достаточную контрастность. Это недорого, но есть проблемы с углами обзора, цветопередачей и высоким потреблением энергии.LCD-экраны, выполненные по технологии TN, отличаются малым временем отклика, благодаря чему до сих пор в настольном варианте ценятся геймерами. Но склонность к инверсии цветов даже при минимальном отклонении угла зрения — малоприятная особенность для смартфонов. В IPS благодаря гораздо более мощной подсветке углы обзора увеличили до 178 градусов. Отчасти решили проблему черного цвета, который раньше выглядел как серый. Эти экраны намного экономичнее, а в последние годы еще и уменьшилось время отклика.Наконец, технология LTPS с использованием поликристаллического кремния позволила создавать матрицы с высокой частотой обновления, сильно снизить потребление энергии и нарастить разрешение экранов. Все бы хорошо, но, во-первых, эти дисплеи на 15-20 процентов дороже аналогов c IPS, а во-вторых, есть органические светодиоды, которые лучше во всем.Самостоятельное свечениеOrganic light-emitting diode (OLED) — изобретение XXI века. Один из ведущих производителей дисплеев в мире Samsung активно перепрофилирует свои заводы в Южной Корее с LCD на OLED.OLED-матрицы состоят из нескольких полимерных слоев органических соединений. В них нет модуля подсветки — каждый пиксель самостоятельно излучает свет (красный, зеленый и синий). Здесь уже настоящий черный цвет: в изображении попросту отключаются нужные пиксели, а значит, нет и засветки. И главное — миллионами "лампочек" OLED-дисплеев управляют иначе.Наиболее простой вариант, который до сих пор применяется, например, в умных браслетах, — PMOLED. Это экраны с пассивной матрицей, способной включать светодиоды группами. Качество изображения оставляет желать лучшего, зато гаджет получается дешевым.В смартфоны уже пришли AMOLED-экраны с контроллерами, управляющими отдельным субпикселем. Такие дисплеи, нередкие среди флагманских смартфонов первой половины десятых, отличались максимальными углами обзора, огромной яркостью и высокой контрастностью. Но были и проблемы: при наклоне цвета часто "зеленели" или "краснели". Головной болью в буквальном смысле стала широтно-импульсная модуляция (ШИМ), отвечавшая за регуляцию оттенков. Из-за нее экран мерцал, а пользователи часто жаловались на неприятные ощущения в глазах. Кроме того — крайне низкий ресурс. Пиксели выгорали за два-три года, после чего дисплей покрывался фантомными изображениями.Усовершенствовали технологию в Samsung, представив Super AMOLED. Контрастность и яркость еще усилились. Увеличилась автономность смартфонов, ресурс OLED-матриц немного вырос за счет программных ухищрений, которые позволяют избежать статичной картинки, провоцирующей выгорание диодов.Неприятное мерцание одолели чуть позже, когда массово внедрили функцию DC dimming — яркость регулируется снижением напряжения, что компенсирует эффект ШИМ. Жалоб на неприятные ощущения от OLED-экранов действительно поубавилось.Гибкие экраныПроизводители довольно быстро научились делать дисплеи с пластиковой подложкой — P-OLED, уходя от традиционного стекла. В результате появились смартфоны с изогнутыми экранами, а теперь и с гибкими.В минувшем десятилетии гибкие OLED-дисплеи (или Flexible OLED, FOLED) были излюбленными экспонатами на отраслевых выставках. Массовое полноценное устройство первым выпустил Samsung. Galaxy Fold образца 2019 года хоть и получился неоднозначным, но именно с него началась эпоха гибких экранов. Пока это очень дорогая технология, а гаджеты с подобными дисплеями довольно хрупкие и требуют аккуратности. Но перспективы у FOLED, вне всякого сомнения, большие — уменьшение слоев дает выигрыш в толщине матрицы, а область применения гибких дисплеев будет только расширяться.Перспективной выглядит и технология miniLED (и ее более продвинутый вариант microLED) с гораздо меньшими по размерам светодиодами, чем в OLED. Это решает проблему выгорания матриц с органическими светодиодами — ресурс повышается в сотни раз. Вместе с этим увеличивается яркость и контрастность, что важно для модного видеоконтента, записанного в стандарте повышенного контраста HDR10. Пока гаджетов с такими экранами нет, но, по данным инсайдеров, в iPad Pro (2021) реализуют именно такое решение.Наконец, есть и совершенно новая технология дисплеев, основанных на квантовых точках (QLED). Это наночастицы, энергия излучения которых (и, соответственно, цвет) зависит от их размера, который можно изменять. В теории подобные экраны очень экономичны, с гигантским сроком службы и очень высокой яркостью. Но пока QLED используется лишь в дорогих телевизорах и вряд ли доберется до смартфонов в ближайшее время.

https://ria.ru/20210124/steklo-1593885993.html

https://ria.ru/20200926/zaryadka-1577207821.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, apple ipad, технологии