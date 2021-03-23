https://ria.ru/20210323/diktant-1602479453.html

Сергей Гребенников: "Цифровой диктант-2021" пройдет с 9 по 24 апреля

Сергей Гребенников: "Цифровой диктант-2021" пройдет с 9 по 24 апреля

Всероссийская образовательная акция по определению уровня цифровой грамотности "Цифровой диктант"‎ стартует 9 апреля и продлится до 24 апреля, рассказал... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T14:31

2021-03-23T14:31

2021-03-23T14:31

сергей гребенников

образование - общество

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Всероссийская образовательная акция по определению уровня цифровой грамотности "Цифровой диктант"‎ стартует 9 апреля и продлится до 24 апреля, рассказал руководитель проекта Сергей Гребенников."Это третий сезон цифрового диктанта. До начала диктанта остается 16 дней 12 часов по московскому времени, 9 апреля мы стартуем. Нас ждет очень много новых форматов", - сказал Гребенников на пресс-конференции.Так, в этом году планируется отдельное тестирование для участников старше 60 лет. Сами онлайн-тестирования продлятся до 24 апреля, по завершении участники узнают свой результат и смогут провести работу над ошибками в личном кабинете, рассказал организатор.Гендиректор АНО "Россия - страна возможностей", сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Алексей Комиссаров добавил, что "Цифровой диктант" – это целая образовательная мультиплатформа: на его сайте также можно найти полезные статьи и материалы по развитию цифровой грамотности. По его словам, в прошлом году он набрал 8 из 10 баллов по итогам диктанта.

https://radiosputnik.ria.ru/20210317/1601583959.html

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сергей гребенников, образование - общество