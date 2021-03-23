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Сергей Гребенников: "Цифровой диктант-2021" пройдет с 9 по 24 апреля
Сергей Гребенников: "Цифровой диктант-2021" пройдет с 9 по 24 апреля
Всероссийская образовательная акция по определению уровня цифровой грамотности "Цифровой диктант"‎ стартует 9 апреля и продлится до 24 апреля, рассказал... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T14:31
2021-03-23T14:31
сергей гребенников
образование - общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Всероссийская образовательная акция по определению уровня цифровой грамотности "Цифровой диктант"‎ стартует 9 апреля и продлится до 24 апреля, рассказал руководитель проекта Сергей Гребенников."Это третий сезон цифрового диктанта. До начала диктанта остается 16 дней 12 часов по московскому времени, 9 апреля мы стартуем. Нас ждет очень много новых форматов", - сказал Гребенников на пресс-конференции.Так, в этом году планируется отдельное тестирование для участников старше 60 лет. Сами онлайн-тестирования продлятся до 24 апреля, по завершении участники узнают свой результат и смогут провести работу над ошибками в личном кабинете, рассказал организатор.Гендиректор АНО "Россия - страна возможностей", сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Алексей Комиссаров добавил, что "Цифровой диктант" – это целая образовательная мультиплатформа: на его сайте также можно найти полезные статьи и материалы по развитию цифровой грамотности. По его словам, в прошлом году он набрал 8 из 10 баллов по итогам диктанта.
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сергей гребенников, образование - общество

Сергей Гребенников: "Цифровой диктант-2021" пройдет с 9 по 24 апреля

14:31 23.03.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДиректор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников
Директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Всероссийская образовательная акция по определению уровня цифровой грамотности "Цифровой диктант"‎ стартует 9 апреля и продлится до 24 апреля, рассказал руководитель проекта Сергей Гребенников.
"Это третий сезон цифрового диктанта. До начала диктанта остается 16 дней 12 часов по московскому времени, 9 апреля мы стартуем. Нас ждет очень много новых форматов", - сказал Гребенников на пресс-конференции.
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Так, в этом году планируется отдельное тестирование для участников старше 60 лет. Сами онлайн-тестирования продлятся до 24 апреля, по завершении участники узнают свой результат и смогут провести работу над ошибками в личном кабинете, рассказал организатор.
Гендиректор АНО "Россия - страна возможностей", сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Алексей Комиссаров добавил, что "Цифровой диктант" – это целая образовательная мультиплатформа: на его сайте также можно найти полезные статьи и материалы по развитию цифровой грамотности. По его словам, в прошлом году он набрал 8 из 10 баллов по итогам диктанта.
 
Сергей ГребенниковОбразование - Общество
 
 
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