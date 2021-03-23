https://ria.ru/20210323/devochka-1602413538.html

Девочка, считавшаяся погибшей под лавиной в Хибинах, оказалась жива

Девочка, считавшаяся погибшей под лавиной в Хибинах, оказалась жива

Первая группа спасателей добралась до группы туристов, попавшей по сход снежной массы в районе поселка Имандра в Мурманской области, и выяснила, что девочка,... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T03:35

2021-03-23T03:35

2021-03-23T03:54

следственный комитет россии (ск рф)

мончегорск

сход лавины в хибинах

мурманская область

происшествия

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МУРМАНСК, 23 мар — РИА Новости. Первая группа спасателей добралась до группы туристов, попавшей по сход снежной массы в районе поселка Имандра в Мурманской области, и выяснила, что девочка, которую ранее объявили погибшей, на самом деле подает признаки жизни, сообщили РИА Новости в министерстве информационной политики региона.Ранее Следственное управление СК сообщило о гибели попавшего под снежную массу ребенка. Возбуждено уголовное дело.По его словам, остальные дети не пострадали, у них есть походное снаряжение, есть продукты, они дожидаются спасателей. Собеседник также добавил, что спасательная операция продолжается. Губернатор региона выехал в Мончегорск, куда должны доставить детей, заключил он.

https://ria.ru/20210322/turisty-1602392516.html

мончегорск

мурманская область

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следственный комитет россии (ск рф), мончегорск, сход лавины в хибинах, мурманская область, происшествия