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Девочка, считавшаяся погибшей под лавиной в Хибинах, оказалась жива
Девочка, считавшаяся погибшей под лавиной в Хибинах, оказалась жива
Первая группа спасателей добралась до группы туристов, попавшей по сход снежной массы в районе поселка Имандра в Мурманской области, и выяснила, что девочка,... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T03:35
2021-03-23T03:54
следственный комитет россии (ск рф)
мончегорск
сход лавины в хибинах
мурманская область
происшествия
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МУРМАНСК, 23 мар — РИА Новости. Первая группа спасателей добралась до группы туристов, попавшей по сход снежной массы в районе поселка Имандра в Мурманской области, и выяснила, что девочка, которую ранее объявили погибшей, на самом деле подает признаки жизни, сообщили РИА Новости в министерстве информационной политики региона.Ранее Следственное управление СК сообщило о гибели попавшего под снежную массу ребенка. Возбуждено уголовное дело.По его словам, остальные дети не пострадали, у них есть походное снаряжение, есть продукты, они дожидаются спасателей. Собеседник также добавил, что спасательная операция продолжается. Губернатор региона выехал в Мончегорск, куда должны доставить детей, заключил он.
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следственный комитет россии (ск рф), мончегорск, сход лавины в хибинах, мурманская область, происшествия

Девочка, считавшаяся погибшей под лавиной в Хибинах, оказалась жива

03:35 23.03.2021 (обновлено: 03:54 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВид на горный массив Хибины в окрестностях села Ловозеро в Мурманской области
Вид на горный массив Хибины в окрестностях села Ловозеро в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МУРМАНСК, 23 мар — РИА Новости. Первая группа спасателей добралась до группы туристов, попавшей по сход снежной массы в районе поселка Имандра в Мурманской области, и выяснила, что девочка, которую ранее объявили погибшей, на самом деле подает признаки жизни, сообщили РИА Новости в министерстве информационной политики региона.
Ранее Следственное управление СК сообщило о гибели попавшего под снежную массу ребенка. Возбуждено уголовное дело.

"Информация весь вечер приходила противоречивая. Губернатор региона Андрей Чибис сумел дозвониться до руководителя туристической группы, который сказал, что девочка подает признаки жизни. Первая группа спасателей только добралась до них, решается вопрос об эвакуации вертолетом или снегоходами", — сказал собеседник агентства.

По его словам, остальные дети не пострадали, у них есть походное снаряжение, есть продукты, они дожидаются спасателей.
Собеседник также добавил, что спасательная операция продолжается. Губернатор региона выехал в Мончегорск, куда должны доставить детей, заключил он.
Сотрудники МЧС во время тактико-специальных учений - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
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Следственный комитет России (СК РФ)МончегорскСход лавины в ХибинахМурманская областьПроисшествия
 
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