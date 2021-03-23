https://ria.ru/20210323/detsl-1602467451.html

Мать Децла рассказала, что ее семью преследует человек со странностями

Мать Децла рассказала, что ее семью преследует человек со странностями

Ирина Толмацкая, мать рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), в беседе с изданием Teleprogramma.pro рассказала, что ее семью на протяжении двух лет преследует... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T16:57

2021-03-23T16:57

2021-03-23T16:57

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Ирина Толмацкая, мать рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), в беседе с изданием Teleprogramma.pro рассказала, что ее семью на протяжении двух лет преследует странный человек.По ее словам, все началось после смерти сына (Кирилла не стало 3 февраля 2019 года). Вскоре после этого с Ириной связался мужчина по имени Виктор. Представившись другом музыканта, он сказал, что хочет помочь. Ирина призналась, что почти сразу поняла: Виктор — "человек со странностями": незнакомец делал ей непристойные предложения."Я возмутилась: "Виктор, если вы действительно друг моего сына, то ведете себя странно". После этого он стал писать гадости, вести себя агрессивно. Я блокирую его, он снова появляется в комментариях под другим именем, но я понимаю: это – он", — рассказала Ирина Толмацкая.Кроме того, по ее словам, незнакомец "звонит по пять раз в день и молчит в трубку", причем, всегда с разных номеров."Тут нельзя обижаться. Человек в здравом уме такого не скажет и не сделает", – добавляет мать Децла.Издание отмечает, что Виктор каким-то образом узнал адреса родных Кирилла, стал часто появляться около их домов и рассказывать об этом в соцсетях. При этом личной встречи с близкими Толмацкого он избегает.Сейчас Ирина больше всего переживает из-за того, что Виктор активно пишет ее 15-летнему внуку Антонию (Тони) — единственному сыну Кирилла."Я уже взрослый человек и видела много провокаций, я не реагирую на него, не даю эмоций. Видимо, он решил получить реакцию от Тони. Внуку 15 лет, присутствует горячность, максимализм и, конечно, он сердится", — рассказывает мать рэпера.По ее словам, мужчина пишет непристойности и ее внуку, что еще больше накаляет ситуацию.Подросток действительно не скрывает негативных эмоций по отношению к Виктору, о чем сообщает подписчикам в сторис Instagram.В следующей сторис Тони опубликовал скрин переписки с пользователем с ником passport_po_angliski, под которым якобы скрывается преследователь Виктор. Мужчина оставил под одной из публикацией подростка двусмысленные фразы, например, "Гулять пойдешь? Я рядом".Ранее сын Децла попросил тех, кто знаком с Виктором, пообщаться с ним и "провести воспитательную беседу", отметив, что им с мамой "пора покупать перцовку".

https://ria.ru/20200814/1575734395.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, звезды, децл (кирилл толмацкий)